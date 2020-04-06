CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant

Introducción y descripción Bawaba, de la palabra árabe para "Grid", es un robot de scalping basado en rejilla para pares de divisas FOREX. Tiene stoploss y takeprofits ajustables, así como la posibilidad de tener un volumen fijo o adaptarse al saldo de la cuenta. Grid scalping es cuando se crea una rejilla de órdenes aumentando y disminuyendo los precios de forma incremental por encima y por debajo de un precio establecido. A continuación se muestra una lista de las diferentes características de