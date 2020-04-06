CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant
- Asesores Expertos
- Minh Phu Qui Le
- Versión: 9.40
- Activaciones: 7
🛡️ CAN EA SMART GUARDIAN – EL GUARDAESPALDAS DEFINITIVO
¿Eres un Trader Manual que sufre de trading emocional? CAN EA Smart Guardian impone Disciplina Institucional en tu cuenta.
👑 ROLES:
-
TÚ (El General): Decides y ejecutas.
-
EL EA (El Guardián): Protege tu capital automáticamente.
🔥 CARACTERÍSTICAS:
-
🦅 Señales Ojo de Águila: Escanea tendencias (MA200 + RSI).
-
🛡️ Protección de Capital Inteligente: Coloca Auto SL/TP y aconseja CORTAR PÉRDIDAS si la tendencia se rompe.
-
💰 Bloqueo de Ganancias Escalonado: Asegura beneficios paso a paso.
⚠️ ADVERTENCIA:
-
SIN GARANTÍA DE BENEFICIOS.
-
>>> CITTA MASTER – La Gestión de Riesgos es el único Santo Grial.