CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant

🛡️ CAN EA SMART GUARDIAN – EL GUARDAESPALDAS DEFINITIVO

¿Eres un Trader Manual que sufre de trading emocional? CAN EA Smart Guardian impone Disciplina Institucional en tu cuenta.

👑 ROLES:

  • TÚ (El General): Decides y ejecutas.

  • EL EA (El Guardián): Protege tu capital automáticamente.

🔥 CARACTERÍSTICAS:

  1. 🦅 Señales Ojo de Águila: Escanea tendencias (MA200 + RSI).

  2. 🛡️ Protección de Capital Inteligente: Coloca Auto SL/TP y aconseja CORTAR PÉRDIDAS si la tendencia se rompe.

  3. 💰 Bloqueo de Ganancias Escalonado: Asegura beneficios paso a paso.

⚠️ ADVERTENCIA:

  • SIN GARANTÍA DE BENEFICIOS.

  • >>> CITTA MASTER – La Gestión de Riesgos es el único Santo Grial.


