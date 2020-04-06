CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant
- エキスパート
- Minh Phu Qui Le
- バージョン: 9.40
- アクティベーション: 7
🛡️ CAN EA SMART GUARDIAN – 裁量トレーダーのための「王室近衛兵」
感情的なトレードに苦しんでいませんか？ CAN EA Smart Guardian は、あなたの口座に 「機関投資家レベルの規律」 を強制するソリューションです。
👑 役割分担:
あなた (将軍): 最終決定権者です。BUYまたはSELLボタンを押すのはあなたです。
EA (守護者): あなたに仕えます。24時間市場を監視し、何よりも あなたの資金を鉄壁に守ります。
🔥 主な機能:
🦅 イーグルアイ・シグナル: 高確率のチャンスをスキャンし、通知を送ります。
🛡️ スマート資金保護: エントリーした瞬間、ロボットがリスク管理を引き継ぎます。自動SL/TP を設定し、トレンドが崩れた場合は 「損切り」 を助言します。
💰 階段式利益ロック (Step Trailing): 勝ちトレードを負けトレードに決して変えないでください。利益を段階的に確保します。
⚠️ リスク開示:
利益の保証なし: これは取引支援ツールです。
>>> CITTA MASTER – リスク管理こそが唯一の聖杯（Holy Grail）です。