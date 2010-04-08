CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant
- Experts
- Minh Phu Qui Le
- 버전: 9.40
- 활성화: 7
🛡️ CAN EA SMART GUARDIAN – 매뉴얼 트레이더를 위한 황실 근위대
감정적인 트레이딩으로 고통받는 매뉴얼 트레이더이십니까? 손실은 오래 가져가고, 이익은 너무 빨리 청산하십니까? CAN EA Smart Guardian은 귀하의 계좌에 **'기관급 규율(Institutional Discipline)'**을 강제하는 솔루션입니다.
👑 역할 분담:
-
귀하 (장군): 최종 결정권자입니다. 귀하의 분석 또는 EA의 신호를 바탕으로 BUY/SELL 버튼을 직접 누르십시오.
-
EA (충성스러운 근위병): 귀하를 보좌합니다. 24시간 시장을 감시하며, 무엇보다 귀하의 자본을 철통같이 방어합니다.
🔥 핵심 기능:
-
🦅 이글 아이 시그널 (Eagle Eye Signals): MA200(추세)과 RSI(모멘텀) 알고리즘으로 고확률 진입 시점을 포착하여 알림을 보냅니다.
-
🛡️ 스마트 자본 보호 (핵심 권능): 귀하가 수동으로 진입하는 즉시, 로봇이 리스크 관리를 인계받습니다. 자금 관리 로직에 따라 **자동 손절/익절(Auto SL/TP)**을 설정하고, 추세가 무너지면 **"즉시 손절"**을 조언합니다.
-
💰 계단식 수익 잠금 (Dynamic Step Trailing): 수익을 절대 손실로 바꾸지 마십시오. 수익이 +$5, +$10 늘어날 때마다 단계별로 이익을 안전하게 잠급니다(Locking).
⚠️ 위험 고지 및 규정 준수:
-
수익 보장 없음: 이 도구는 기술적 보조 도구이며 수익을 보장하지 않습니다.
-
사용자 책임: 진입 결정에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.
-
>>> CITTA MASTER – 리스크 관리가 유일한 성배(Holy Grail)입니다.