CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant
- Experts
- Minh Phu Qui Le
- Version: 9.40
- Activations: 7
🛡️ CAN EA SMART GUARDIAN – LA GARDE ROYALE POUR TRADERS MANUELS
Êtes-vous un Trader Manuel qui souffre de trading émotionnel ? Coupez-vous vos gains trop tôt tout en laissant courir vos pertes ? CAN EA Smart Guardian est la solution pour imposer une Discipline Institutionnelle à votre compte.
👑 RÉPARTITION DES POUVOIRS :
-
VOUS (Le Général) : Vous prenez la décision finale. Vous appuyez sur BUY ou SELL.
-
L'EA (Le Gardien) : Il vous sert. Il surveille le marché 24/7 et surtout : Il protège votre Capital.
🔥 CARACTÉRISTIQUES CLÉS :
-
🦅 Signaux Œil d'Aigle : Scanne le marché avec l'algorithme (MA200 + RSI) pour trouver des opportunités à haute probabilité.
-
🛡️ Protection Intelligente du Capital : Dès que vous entrez manuellement, le robot prend le contrôle du risque. Il place automatiquement le SL/TP et vous conseille de COUPER LES PERTES si la tendance est brisée.
-
💰 Verrouillage des Profits par Paliers (Step Trailing) : Ne laissez jamais un trade gagnant se transformer en perdant. Le robot sécurise vos profits étape par étape (Ex: Gain +10$ ➔ Sécurise +6$).
⚠️ AVERTISSEMENT DE CONFORMITÉ :
-
AUCUNE GARANTIE DE PROFIT : Cet outil ne garantit pas de bénéfices. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
-
RESPONSABILITÉ : L'utilisateur est responsable de la décision d'entrée.
-
>>> CITTA MASTER – La Gestion des Risques est le seul Saint Graal.