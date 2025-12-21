CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant

🛡️ CAN EA SMART GUARDIAN – LA GARDE ROYALE POUR TRADERS MANUELS

Êtes-vous un Trader Manuel qui souffre de trading émotionnel ? Coupez-vous vos gains trop tôt tout en laissant courir vos pertes ? CAN EA Smart Guardian est la solution pour imposer une Discipline Institutionnelle à votre compte.

👑 RÉPARTITION DES POUVOIRS :

  • VOUS (Le Général) : Vous prenez la décision finale. Vous appuyez sur BUY ou SELL.

  • L'EA (Le Gardien) : Il vous sert. Il surveille le marché 24/7 et surtout : Il protège votre Capital.

🔥 CARACTÉRISTIQUES CLÉS :

  1. 🦅 Signaux Œil d'Aigle : Scanne le marché avec l'algorithme (MA200 + RSI) pour trouver des opportunités à haute probabilité.

  2. 🛡️ Protection Intelligente du Capital : Dès que vous entrez manuellement, le robot prend le contrôle du risque. Il place automatiquement le SL/TP et vous conseille de COUPER LES PERTES si la tendance est brisée.

  3. 💰 Verrouillage des Profits par Paliers (Step Trailing) : Ne laissez jamais un trade gagnant se transformer en perdant. Le robot sécurise vos profits étape par étape (Ex: Gain +10$ ➔ Sécurise +6$).

⚠️ AVERTISSEMENT DE CONFORMITÉ :

  • AUCUNE GARANTIE DE PROFIT : Cet outil ne garantit pas de bénéfices. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

  • RESPONSABILITÉ : L'utilisateur est responsable de la décision d'entrée.

  • >>> CITTA MASTER – La Gestion des Risques est le seul Saint Graal.


