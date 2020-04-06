CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant
- Эксперты
- Minh Phu Qui Le
- Версия: 9.40
- Активации: 7
🛡️ CAN EA SMART GUARDIAN – ЛИЧНЫЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТРЕЙДЕРА
Вы торгуете вручную и страдаете от эмоций? CAN EA Smart Guardian — это решение для внедрения Институциональной Дисциплины в вашу торговлю.
👑 ВАША РОЛЬ:
-
ВЫ (Генерал): Принимаете решения. Нажимаете BUY или SELL.
-
EA (Страж): Защищает ваш капитал 24/7.
🔥 КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ:
-
🦅 Сигналы "Орлиный Глаз": Сканирует рынок (MA200 + RSI) и отправляет уведомления.
-
🛡️ Умная Защита Капитала: После входа в сделку робот автоматически ставит Стоп-Лосс/Тейк-Профит и советует ЗАКРЫТЬ УБЫТОК, если тренд сломлен.
-
💰 Ступенчатый Трейлинг (Фиксация Прибыли): Фиксирует прибыль шаг за шагом, не давая рынку забрать ваше.
⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
-
НЕТ ГАРАНТИИ ПРИБЫЛИ: Прошлые результаты не гарантируют будущих.
-
>>> CITTA MASTER – Управление рисками — это единственный Грааль.