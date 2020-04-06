CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant

🛡️ CAN EA SMART GUARDIAN – ЛИЧНЫЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТРЕЙДЕРА

Вы торгуете вручную и страдаете от эмоций? CAN EA Smart Guardian — это решение для внедрения Институциональной Дисциплины в вашу торговлю.

👑 ВАША РОЛЬ:

  • ВЫ (Генерал): Принимаете решения. Нажимаете BUY или SELL.

  • EA (Страж): Защищает ваш капитал 24/7.

🔥 КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ:

  1. 🦅 Сигналы "Орлиный Глаз": Сканирует рынок (MA200 + RSI) и отправляет уведомления.

  2. 🛡️ Умная Защита Капитала: После входа в сделку робот автоматически ставит Стоп-Лосс/Тейк-Профит и советует ЗАКРЫТЬ УБЫТОК, если тренд сломлен.

  3. 💰 Ступенчатый Трейлинг (Фиксация Прибыли): Фиксирует прибыль шаг за шагом, не давая рынку забрать ваше.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

  • НЕТ ГАРАНТИИ ПРИБЫЛИ: Прошлые результаты не гарантируют будущих.

  • >>> CITTA MASTER – Управление рисками — это единственный Грааль.


