CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant

🛡️ CAN EA SMART GUARDIAN – LA GUARDIA DEL CORPO PER TRADER MANUALI

Sei un Trader Manuale vittima delle emozioni? CAN EA Smart Guardian è la soluzione per imporre una Disciplina d'Acciaio al tuo trading.

👑 I RUOLI:

  • TU (Il Generale): Prendi la decisione finale. Premi BUY o SELL.

  • L'EA (Il Guardiano): Ti serve. Protegge il tuo capitale come una fortezza.

🔥 FUNZIONALITÀ PRINCIPALI:

  1. 🦅 Segnali Occhio d'Aquila: Scansiona il mercato (MA200 + RSI) per inviarti avvisi di alta precisione.

  2. 🛡️ Protezione Intelligente: Appena entri a mercato, l'EA gestisce il rischio. Imposta Auto SL/TP e ti consiglia se TAGLIARE LE PERDITE in caso di rottura del trend.

  3. 💰 Trailing Stop a Gradini (Profit Locking): Usa una logica "Step-by-Step" per bloccare i profitti mentre il prezzo si muove a tuo favore.

⚠️ AVVISO DI RISCHIO:

  • NESSUNA GARANZIA DI PROFITTO: Questo assistente non garantisce guadagni sicuri.

  • RESPONSABILITÀ: L'utente è responsabile dell'apertura dei trade.

  • >>> CITTA MASTER – La Gestione del Rischio è l'unico Santo Graal.

