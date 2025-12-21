CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant
- Experts
- Minh Phu Qui Le
- Versione: 9.40
- Attivazioni: 7
🛡️ CAN EA SMART GUARDIAN – LA GUARDIA DEL CORPO PER TRADER MANUALI
Sei un Trader Manuale vittima delle emozioni? CAN EA Smart Guardian è la soluzione per imporre una Disciplina d'Acciaio al tuo trading.
👑 I RUOLI:
-
TU (Il Generale): Prendi la decisione finale. Premi BUY o SELL.
-
L'EA (Il Guardiano): Ti serve. Protegge il tuo capitale come una fortezza.
🔥 FUNZIONALITÀ PRINCIPALI:
-
🦅 Segnali Occhio d'Aquila: Scansiona il mercato (MA200 + RSI) per inviarti avvisi di alta precisione.
-
🛡️ Protezione Intelligente: Appena entri a mercato, l'EA gestisce il rischio. Imposta Auto SL/TP e ti consiglia se TAGLIARE LE PERDITE in caso di rottura del trend.
-
💰 Trailing Stop a Gradini (Profit Locking): Usa una logica "Step-by-Step" per bloccare i profitti mentre il prezzo si muove a tuo favore.
⚠️ AVVISO DI RISCHIO:
-
NESSUNA GARANZIA DI PROFITTO: Questo assistente non garantisce guadagni sicuri.
-
RESPONSABILITÀ: L'utente è responsabile dell'apertura dei trade.
-
>>> CITTA MASTER – La Gestione del Rischio è l'unico Santo Graal.