CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant

👑 GÜÇ DAĞILIMI:

  • SİZ (General): Son kararı siz verirsiniz. BUY veya SELL tuşuna basarsınız.

  • EA (Muhafız): Size hizmet eder. Sermayenizi 7/24 korur.

🔥 TEMEL ÖZELLİKLER:

  1. 🦅 Kartal Gözü Sinyalleri: Yüksek olasılıklı fırsatlar için piyasayı tarar (MA200 + RSI).

  2. 🛡️ Akıllı Sermaye Koruması: Siz işleme girer girmez, robot risk yönetimini devralır. Otomatik SL/TP koyar ve trend bozulursa "ZARARI KES" tavsiyesinde bulunur.

  3. 💰 Kademeli Kâr Kilitleme (Step Trailing): Kazanan bir işlemin kaybeden bir işleme dönüşmesine asla izin vermeyin. Kârı adım adım kilitler.

⚠️ UYUMLULUK UYARISI:

  • KÂR GARANTİSİ YOKTUR: Bu bir teknik asistan aracıdır.

  • >>> CITTA MASTER – Risk Yönetimi tek Kutsal Kase'dir.


