CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant
- Uzman Danışmanlar
- Minh Phu Qui Le
- Sürüm: 9.40
- Etkinleştirmeler: 7
👑 GÜÇ DAĞILIMI:
-
SİZ (General): Son kararı siz verirsiniz. BUY veya SELL tuşuna basarsınız.
-
EA (Muhafız): Size hizmet eder. Sermayenizi 7/24 korur.
🔥 TEMEL ÖZELLİKLER:
-
🦅 Kartal Gözü Sinyalleri: Yüksek olasılıklı fırsatlar için piyasayı tarar (MA200 + RSI).
-
🛡️ Akıllı Sermaye Koruması: Siz işleme girer girmez, robot risk yönetimini devralır. Otomatik SL/TP koyar ve trend bozulursa "ZARARI KES" tavsiyesinde bulunur.
-
💰 Kademeli Kâr Kilitleme (Step Trailing): Kazanan bir işlemin kaybeden bir işleme dönüşmesine asla izin vermeyin. Kârı adım adım kilitler.
⚠️ UYUMLULUK UYARISI:
-
KÂR GARANTİSİ YOKTUR: Bu bir teknik asistan aracıdır.
-
>>> CITTA MASTER – Risk Yönetimi tek Kutsal Kase'dir.