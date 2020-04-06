CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant
- Experts
- Minh Phu Qui Le
- Versão: 9.40
- Ativações: 7
🛡️ CAN EA SMART GUARDIAN – A GUARDA REAL PARA TRADERS MANUAIS
Você sofre com trading emocional? CAN EA Smart Guardian impõe Disciplina Institucional na sua conta.
👑 PAPÉIS:
VOCÊ (O General): Você toma a decisão final.
O EA (O Guardião): Ele protege seu capital 24/7.
🔥 RECURSOS CHAVE:
🦅 Sinais Olho de Águia: Escaneia tendências (MA200 + RSI).
🛡️ Proteção Inteligente de Capital: Define Auto SL/TP e aconselha CORTAR PERDAS se a tendência quebrar.
💰 Bloqueo de Lucros Escalonado: Garante lucros passo a passo.
⚠️ AVISO DE RISCO:
SEM GARANTIA DE LUCRO.
>>> CITTA MASTER – A Gestão de Risco é o único Santo Graal.