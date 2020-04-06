CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant

🛡️ CAN EA SMART GUARDIAN – A GUARDA REAL PARA TRADERS MANUAIS

Você sofre com trading emocional? CAN EA Smart Guardian impõe Disciplina Institucional na sua conta.

👑 PAPÉIS:

  • VOCÊ (O General): Você toma a decisão final.

  • O EA (O Guardião): Ele protege seu capital 24/7.

🔥 RECURSOS CHAVE:

  1. 🦅 Sinais Olho de Águia: Escaneia tendências (MA200 + RSI).

  2. 🛡️ Proteção Inteligente de Capital: Define Auto SL/TP e aconselha CORTAR PERDAS se a tendência quebrar.

  3. 💰 Bloqueo de Lucros Escalonado: Garante lucros passo a passo.

⚠️ AVISO DE RISCO:

  • SEM GARANTIA DE LUCRO.

  • >>> CITTA MASTER – A Gestão de Risco é o único Santo Graal.


