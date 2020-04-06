CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant
- 专家
- Minh Phu Qui Le
- 版本: 9.40
- 激活: 7
🛡️ CAN EA SMART GUARDIAN – 手动交易者的“皇家卫士”
您是否因情绪化交易而苦恼？ CAN EA Smart Guardian 是在您的账户中强制执行 “机构级纪律” 的终极方案。
👑 权力分配:
您 (将军): 您做最终决定。您按下买入(BUY)或卖出(SELL)键。
EA (卫士): 它为您服务。它全天候监控市场，最重要的是：它死守您的本金。
🔥 核心功能:
🦅 鹰眼信号: 扫描市场 (MA200 + RSI) 并发送高概率信号。
🛡️ 智能资本保护: 您一旦手动入场，机器人立即接管风险管理。自动设置 止损/止盈 (SL/TP)，如果趋势破裂，它会建议您 “立即止损”。
💰 阶梯式利润锁定 (Step Trailing): 绝不让盈利单变成亏损单。它会一步步为您锁定利润。
⚠️ 风险披露:
无利润保证: 这只是一个辅助工具，不保证特定回报。
>>> CITTA MASTER – 风险管理是唯一的圣杯。