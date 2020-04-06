CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant
- Experten
- Minh Phu Qui Le
- Version: 9.40
- Aktivierungen: 7
🛡️ CAN EA SMART GUARDIAN – DIE KÖNIGLICHE GARDE FÜR TRADER
Leiden Sie unter emotionalem Trading? CAN EA Smart Guardian erzwingt Institutionelle Disziplin auf Ihrem Konto.
👑 ROLLENVERTEILUNG:
-
SIE (Der General): Sie drücken den Knopf (BUY/SELL).
-
DER EA (Der Wächter): Er beschützt Ihr Kapital rund um die Uhr.
🔥 HAUPTFUNKTIONEN:
-
🦅 Adlerauge-Signale: Scannt den Markt nach Trends.
-
🛡️ Intelligenter Kapitalschutz: Setzt automatisch SL/TP und rät zum VERLUST STOPPEN, wenn der Trend bricht.
-
💰 Stufenweise Gewinnsicherung: Sichert Gewinne Schritt für Schritt.
⚠️ RISIKOHINWEIS:
-
KEINE GEWINNGARANTIE.
-
>>> CITTA MASTER – Risikomanagement ist der einzige Heilige Gral.