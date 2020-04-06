CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant

🛡️ CAN EA SMART GUARDIAN – DIE KÖNIGLICHE GARDE FÜR TRADER

Leiden Sie unter emotionalem Trading? CAN EA Smart Guardian erzwingt Institutionelle Disziplin auf Ihrem Konto.

👑 ROLLENVERTEILUNG:

  • SIE (Der General): Sie drücken den Knopf (BUY/SELL).

  • DER EA (Der Wächter): Er beschützt Ihr Kapital rund um die Uhr.

🔥 HAUPTFUNKTIONEN:

  1. 🦅 Adlerauge-Signale: Scannt den Markt nach Trends.

  2. 🛡️ Intelligenter Kapitalschutz: Setzt automatisch SL/TP und rät zum VERLUST STOPPEN, wenn der Trend bricht.

  3. 💰 Stufenweise Gewinnsicherung: Sichert Gewinne Schritt für Schritt.

⚠️ RISIKOHINWEIS:

  • KEINE GEWINNGARANTIE.

  • >>> CITTA MASTER – Risikomanagement ist der einzige Heilige Gral.


