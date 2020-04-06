FirstBlade EA
- Asesores Expertos
- Syed Atif Bin Syed Abu Bakar
- Versión: 1.1
FirstBlade EA es un motor profesional de ejecución de operaciones y control de riesgos.FirstBlade EA está diseñado para operadores disciplinados que ya entienden la dirección del mercado y el riesgo. En lugar de generar señales, automatiza las entradas estructuradas, la recuperación controlada a través de posiciones estratificadas y los límites de riesgo estrictos mediante la protección de la zona de precios y el cálculo transparente de la exposición en el peor de los casos. Al combinar la dirección definida por el usuario, los límites de riesgo predefinidos, la supervisión en tiempo real y el aseguramiento automático de los beneficios, FirstBlade hace hincapié en la coherencia, la responsabilidad y la preservación del capital por encima del comportamiento comercial agresivo o especulativo.
Precio reducido . El precio de acceso anticipado está disponible para un número limitado de alquileres anuales, mientras que el producto está estableciendo su base de usuarios.
FirstBlade EA es una herramienta profesional de ejecución de operaciones y control de riesgos. El precio de alquiler anual estándar previsto es de 399 $, sujeto a ajustes a medida que el producto madure.
El usuario define la dirección de COMPRA o VENTA y los límites de riesgo.
FirstBlade gestiona las entradas, las capas de recuperación, la protección de beneficios y los límites de riesgo con total transparencia.
Diseñado para operadores disciplinados que valoran el control, la estructura y la supervivencia por encima de la automatización.
Para qué está diseñado FirstBlade EA
FirstBlade EA está diseñado para traders que:
-
Pueden identificar la tendencia del mercado
-
Pueden decidir la dirección de COMPRA o VENTA
-
Desean una ejecución disciplinada y basada en reglas
-
Desean total transparencia sobre el riesgo y la reducción
Una vez configurado correctamente, FirstBlade EA:
-
Abrirá una operación inicial en la dirección elegida
-
Añadirá capas de recuperación controladas cuando el precio se mueva en contra de la posición
-
Gestiona automáticamente el Take Profit y el Stop Loss
-
Restringir las actividades de negociación utilizando zonas de precios predefinidas (Zona Activa)
-
Bloquearse cuando se violan las condiciones de riesgo
-
Asegure los beneficios una vez alcanzado su objetivo
Piense en FirstBlade como un asistente disciplinado, no como un trader.
Filosofía de trading
FirstBlade EA está construido en torno al control, la estructura y la supervivencia; no la agresión.
Funciona mejor cuando:
-
La dirección del mercado es clara
-
Los retrocesos se producen dentro de rangos de precios lógicos
-
El riesgo se define antes de la primera operación
-
El usuario respeta los límites de reducción
Piense en FirstBlade como unEA de cuadrícula de seguimiento de tendencia con límites de riesgo predefinidos.
Principales ventajas y características
🔹 Control Manual de Dirección
-
El usuario decide COMPRAR o VENDER
-
El EA nunca opera en ambas direcciones
-
Evita la escalada del riesgo basada en la cobertura
🔹 Protección de zona activa
-
Trading permitido sólo dentro de un rango de precios definido por el usuario
-
La Zona Activa actúa como límite natural de Stop Loss
-
EA detiene la apertura de nuevas operaciones cuando se rompe la zona
-
Bloqueo permanente opcional tras la ruptura
Lógica de recuperación controlada
-
Entradas en capas añadidas a intervalos fijos de Pip Step
-
El número máximo de capas está limitado
-
El crecimiento del lote es controlado por el usuario y opcional
-
No hay exposición ilimitada
🔹 Sistema de ganancias seguras
-
Supervisa el beneficio cerrado + flotante
-
Cierra automáticamente todas las operaciones una vez que se alcanza el beneficio objetivo
-
El EA cambia al modo PROFIT SECURED (inactivo)
-
Evita la devolución de beneficios y el overtrading
Transparencia total (sin caja negra)
El panel de información sobre el gráfico muestra:
-
Estado del EA (EN FUNCIONAMIENTO / BENEFICIO ASEGURADO)
-
Exposición máxima al riesgo (la cantidad de riesgo estática en el peor de los casos se calcula por adelantado en función de sus parámetros de entrada)
-
Estado de la zona activa
-
P/L flotante y beneficio neto total
-
Reducción máxima histórica
-
Capas máximas alcanzadas
Nada está oculto
Parámetros de entrada
Arranque del motor
-
Magic Number - Identificación comercial única
Configuración de operaciones
-
Lote - Tamaño inicial de la operación
-
Take Profit (pips) - Objetivo de beneficio para la primera entrada
-
Pip Step (pips) - Distancia entre capas de recuperación
-
Max Entry Layers - Número máximo de capas abiertas
-
Multiplicador del lote - Factor de crecimiento del lote (opcional)
Configuración de la Zona Activa
-
Usar Zona Activa - Habilitar / deshabilitar la lógica de zona
-
Precio mínimo de la zona activa - Límite inferior
-
Precio máximo dela zona activa - Límite superior
-
Reentrada automática después del precio mínimo
-
Reentrada automática después del precio máximo
Dirección de entrada
-
Comercio Compra
-
Comercio Vende
(Sólo UNA dirección debe estar activada)
Gestión del riesgo
-
Beneficio Seguro - Activar la protección de beneficios
-
Beneficio Objetivo ($) - Umbral de beneficio neto
Notas finales
FirstBlade EA es una herramienta profesional, no un generador de señales de trading que decida la dirección del mercado.
Utilizado correctamente, se convierte en un motor de recuperación controlado e inteligente.
Si se utiliza de forma descuidada, ningún EA puede compensar las malas decisiones.
Si usted valora:
-
La disciplina por encima de la exageración
-
El control frente a la automatización
-
Transparencia frente a ilusión
FirstBlade EA se creó para usted.