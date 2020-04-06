FirstBlade EA es un motor profesional de ejecución de operaciones y control de riesgos.

FirstBlade EA está diseñado para operadores disciplinados que ya entienden la dirección del mercado y el riesgo. En lugar de generar señales, automatiza las entradas estructuradas, la recuperación controlada a través de posiciones estratificadas y los límites de riesgo estrictos mediante la protección de la zona de precios y el cálculo transparente de la exposición en el peor de los casos. Al combinar la dirección definida por el usuario, los límites de riesgo predefinidos, la supervisión en tiempo real y el aseguramiento automático de los beneficios, FirstBlade hace hincapié en la coherencia, la responsabilidad y la preservación del capital por encima del comportamiento comercial agresivo o especulativo.





Precio reducido . El precio de acceso anticipado está disponible para un número limitado de alquileres anuales, mientras que el producto está estableciendo su base de usuarios. FirstBlade EA es una herramienta profesional de ejecución de operaciones y control de riesgos. El precio de alquiler anual estándar previsto es de 399 $, sujeto a ajustes a medida que el producto madure.





El usuario define la dirección de COMPRA o VENTA y los límites de riesgo.

FirstBlade gestiona las entradas, las capas de recuperación, la protección de beneficios y los límites de riesgo con total transparencia.

Diseñado para operadores disciplinados que valoran el control, la estructura y la supervivencia por encima de la automatización.







Para qué está diseñado FirstBlade EA

FirstBlade EA está diseñado para traders que:

Pueden identificar la tendencia del mercado

Pueden decidir la dirección de COMPRA o VENTA

Desean una ejecución disciplinada y basada en reglas

Desean total transparencia sobre el riesgo y la reducción





Una vez configurado correctamente, FirstBlade EA:

Abrirá una operación inicial en la dirección elegida

Añadirá capas de recuperación controladas cuando el precio se mueva en contra de la posición

Gestiona automáticamente el Take Profit y el Stop Loss

Restringir las actividades de negociación utilizando zonas de precios predefinidas (Zona Activa)

Bloquearse cuando se violan las condiciones de riesgo

Asegure los beneficios una vez alcanzado su objetivo





Piense en FirstBlade como un asistente disciplinado, no como un trader.





Filosofía de trading

FirstBlade EA está construido en torno al control, la estructura y la supervivencia; no la agresión.

Funciona mejor cuando:

La dirección del mercado es clara

Los retrocesos se producen dentro de rangos de precios lógicos

El riesgo se define antes de la primera operación

El usuario respeta los límites de reducción





Piense en FirstBlade como unEA de cuadrícula de seguimiento de tendencia con límites de riesgo predefinidos.





Principales ventajas y características

🔹 Control Manual de Dirección

El usuario decide COMPRAR o VENDER

El EA nunca opera en ambas direcciones

Evita la escalada del riesgo basada en la cobertura

🔹 Protección de zona activa

Trading permitido sólo dentro de un rango de precios definido por el usuario

La Zona Activa actúa como límite natural de Stop Loss

EA detiene la apertura de nuevas operaciones cuando se rompe la zona

Bloqueo permanente opcional tras la ruptura

Lógica de recuperación controlada

Entradas en capas añadidas a intervalos fijos de Pip Step

El número máximo de capas está limitado

El crecimiento del lote es controlado por el usuario y opcional

No hay exposición ilimitada

🔹 Sistema de ganancias seguras

Supervisa el beneficio cerrado + flotante

Cierra automáticamente todas las operaciones una vez que se alcanza el beneficio objetivo

El EA cambia al modo PROFIT SECURED (inactivo)

Evita la devolución de beneficios y el overtrading

Transparencia total (sin caja negra)

El panel de información sobre el gráfico muestra:

Estado del EA (EN FUNCIONAMIENTO / BENEFICIO ASEGURADO)

Exposición máxima al riesgo (la cantidad de riesgo estática en el peor de los casos se calcula por adelantado en función de sus parámetros de entrada)

Estado de la zona activa

P/L flotante y beneficio neto total

Reducción máxima histórica

Capas máximas alcanzadas

Nada está oculto





Parámetros de entrada

Arranque del motor

Magic Number - Identificación comercial única

Configuración de operaciones

Lote - Tamaño inicial de la operación

Take Profit (pips) - Objetivo de beneficio para la primera entrada

Pip Step (pips) - Distancia entre capas de recuperación

Max Entry Layers - Número máximo de capas abiertas

Multiplicador del lote - Factor de crecimiento del lote (opcional)

Configuración de la Zona Activa

Usar Zona Activa - Habilitar / deshabilitar la lógica de zona

Precio mínimo de la zona activa - Límite inferior

Precio máximo de la zona activa - Límite superior

Reentrada automática después del precio mínimo

Reentrada automática después del precio máximo

Dirección de entrada

Comercio Compra

Comercio Vende

(Sólo UNA dirección debe estar activada)

Gestión del riesgo

Beneficio Seguro - Activar la protección de beneficios

Beneficio Objetivo ($) - Umbral de beneficio neto

Notas finales

FirstBlade EA es una herramienta profesional, no un generador de señales de trading que decida la dirección del mercado.

El usuario define la dirección de COMPRA o VENTA y los límites de riesgo. FirstBlade gestiona entonces las entradas, las capas de recuperación, la protección de beneficios y los límites de riesgo con total transparencia.

Utilizado correctamente, se convierte en un motor de recuperación controlado e inteligente.

Si se utiliza de forma descuidada, ningún EA puede compensar las malas decisiones.

Si usted valora:

La disciplina por encima de la exageración

El control frente a la automatización

Transparencia frente a ilusión

FirstBlade EA se creó para usted.