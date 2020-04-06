FirstBlade EA
- Experten
- Syed Atif Bin Syed Abu Bakar
- Version: 1.1
FirstBlade EA ist eine professionelle Handelsausführungs- und Risikokontrollmaschine.FirstBlade EA wurde für disziplinierte Trader entwickelt, die Marktrichtung und Risiko bereits verstehen. Anstatt Signale zu generieren, automatisiert er strukturierte Einstiege, kontrollierte Erholungen durch gestaffelte Positionen und strenge Risikogrenzen durch Preiszonenschutz und transparente Worst-Case-Risikoberechnung. Durch die Kombination von benutzerdefinierter Richtung, vordefinierten Risikolimits, Echtzeitüberwachung und automatischer Gewinnsicherung betont FirstBlade Konsistenz, Verantwortlichkeit und Kapitalerhalt gegenüber aggressivem oder spekulativem Handelsverhalten.
Ermäßigter Preis . Der Preis für den frühen Zugang ist für eine begrenzte Anzahl von Jahresmieten verfügbar, während das Produkt seine Benutzerbasis aufbaut.
FirstBlade EA ist ein professionelles Tool zur Handelsausführung und Risikokontrolle. Der vorgesehene Standard-Jahresmietpreis beträgt $399, der mit zunehmender Reife des Produkts angepasst werden kann.
Für eine erfolgreiche Handelsausführung definiert der Benutzer die BUY- oder SELL-Richtung und die Risikogrenzen.
FirstBlade verwaltet dann Einträge, Erholungsebenen, Gewinnschutz und Risikolimits mit voller Transparenz.
Entwickelt für disziplinierte Händler, die Kontrolle, Struktur und Überlebensfähigkeit über die Automatisierung stellen.
Wofür ist FirstBlade EA konzipiert?
FirstBlade EA wurde für Trader entwickelt, die:
-
Markttrends erkennen können
-
sich für eine KAUF- oder VERKAUFsrichtung entscheiden können
-
eine disziplinierte, regelbasierte Ausführung wünschen
-
die volle Transparenz über Risiko und Drawdown wünschen
Einmal richtig konfiguriert, wird FirstBlade EA:
-
einen ersten Handel in der von Ihnen gewählten Richtung eröffnen
-
Kontrollierte Erholungsschichten hinzufügen, wenn sich der Preis gegen die Position bewegt
-
Automatische Verwaltung von Take Profit und Stop Loss
-
Handelsaktivitäten durch vordefinierte Preiszonen (Active Zone) einschränken
-
Sich selbst sperren, wenn die Risikobedingungen verletzt werden
-
Gewinne sichern, sobald Ihr Ziel erreicht ist
Betrachten Sie FirstBlade als disziplinierten Assistenten, nicht als Trader.
Zentrale Handels-Philosophie
FirstBlade EA ist auf Kontrolle, Struktur und Überlebensfähigkeit ausgelegt, nicht auf Aggression.
Es funktioniert am besten, wenn:
-
die Marktrichtung klar ist
-
Rückschläge innerhalb logischer Preisspannen auftreten
-
das Risiko vor dem ersten Handel definiert wird
-
der Benutzer die Drawdown-Limits respektiert
Stellen Sie sich FirstBlade als einentrendfolgenden Gitter-EA mit vordefinierten Risikogrenzen vor.
Wichtigste Vorteile & Merkmale
🔹 Manuelle Richtungssteuerung
-
Benutzer entscheidet BUY oder SELL
-
EA handelt nie in beide Richtungen
-
Verhindert Hedging-basierte Risikoeskalation
🔹 Aktiver Zonenschutz
-
Handel nur innerhalb einer benutzerdefinierten Preisspanne erlaubt
-
Aktive Zone fungiert als natürliche Stop-Loss-Grenze
-
EA stoppt die Eröffnung neuer Trades, wenn die Zone durchbrochen wird
-
Optionale permanente Sperre nach Ausbruch
🔹 Kontrollierte Erholungslogik
-
Layer-Einträge werden in festen Pip Step-Intervallen hinzugefügt
-
Maximale Anzahl von Schichten ist begrenzt
-
Lotwachstum ist benutzergesteuert und optional
-
Keine unbegrenzte Exposition
🔹 Sicheres Gewinnsystem
-
Überwacht geschlossenen + schwebenden Gewinn
-
Schließt automatisch alle Trades, sobald der Zielgewinn erreicht ist
-
EA schaltet in den PROFIT SECURED (IDLE) Modus
-
Verhindert Gewinnrückgabe und Overtrading
🔹 Volle Transparenz (keine Black Box)
Das Informationsfeld auf dem Chart zeigt an:
-
EA-Status (LÄUFT / GEWINNSICHERUNG)
-
Maximales Risiko (der statische Risikobetrag für das Worst-Case-Szenario wird im Voraus auf der Grundlage Ihrer Eingabeparameter berechnet)
-
Status der aktiven Zone
-
Floating P/L und Gesamtnettogewinn
-
Historischer maximaler Drawdown
-
Maximale Schichten erreicht
Nichts ist versteckt.
Übersicht der Eingabeparameter
Motorstarter
-
Magic Number - Eindeutige Handelsidentifikation
Handel einrichten
-
Lot - Anfängliche Handelsgröße
-
Take Profit (Pips) - Gewinnziel für den ersten Einstieg
-
Pip Step (pips) - Abstand zwischen den Erholungsschichten
-
Max Entry Layers - Maximale Anzahl von offenen Layern
-
Lot-Multiplikator - Lot-Wachstumsfaktor (optional)
Aktive Zone einrichten
-
Use Active Zone - Aktivieren/Deaktivieren der Zonenlogik
-
Aktive Zone Min Preis - Untere Grenze
-
Aktive Zone Max Preis - Obere Grenze
-
Automatischer Wiedereintritt nach Min-Preis
-
Automatischer Wiedereintritt nach Max Preis
Einstiegs-Richtung
-
Käufe handeln
-
Trade Sells
(Nur eine Richtung muss aktiviert sein)
Risiko-Management
-
Gewinn sichern - Gewinnabsicherung aktivieren
-
Zielgewinn ($) - Nettogewinnschwelle
Abschließende Anmerkungen
FirstBlade EA ist ein professionelles Werkzeug, kein Generator für Handelssignale, der die Marktrichtung bestimmt.
Der Benutzer definiert die KAUF- oder VERKAUFsrichtung und die Risikogrenzen. FirstBlade verwaltet dann Einträge, Erholungsschichten, Gewinnschutz und Risikolimits mit voller Transparenz.
Richtig eingesetzt, wird es zu einer kontrollierten, intelligenten Erholungsmaschine.
Bei unvorsichtiger Anwendung kann kein EA schlechte Entscheidungen kompensieren.
Wenn Sie Wert darauf legen:
-
Disziplin über Hype
-
Kontrolle über Automatisierung
-
Transparenz statt Illusion
FirstBlade EA wurde für Sie entwickelt.