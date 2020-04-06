FirstBlade EA

FirstBlade EA ist eine professionelle Handelsausführungs- und Risikokontrollmaschine.

FirstBlade EA wurde für disziplinierte Trader entwickelt, die Marktrichtung und Risiko bereits verstehen. Anstatt Signale zu generieren, automatisiert er strukturierte Einstiege, kontrollierte Erholungen durch gestaffelte Positionen und strenge Risikogrenzen durch Preiszonenschutz und transparente Worst-Case-Risikoberechnung. Durch die Kombination von benutzerdefinierter Richtung, vordefinierten Risikolimits, Echtzeitüberwachung und automatischer Gewinnsicherung betont FirstBlade Konsistenz, Verantwortlichkeit und Kapitalerhalt gegenüber aggressivem oder spekulativem Handelsverhalten.


Ermäßigter Preis . Der Preis für den frühen Zugang ist für eine begrenzte Anzahl von Jahresmieten verfügbar, während das Produkt seine Benutzerbasis aufbaut.

FirstBlade EA ist ein professionelles Tool zur Handelsausführung und Risikokontrolle. Der vorgesehene Standard-Jahresmietpreis beträgt $399, der mit zunehmender Reife des Produkts angepasst werden kann.


Für eine erfolgreiche Handelsausführung definiert der Benutzer die BUY- oder SELL-Richtung und die Risikogrenzen.

FirstBlade verwaltet dann Einträge, Erholungsebenen, Gewinnschutz und Risikolimits mit voller Transparenz.

Entwickelt für disziplinierte Händler, die Kontrolle, Struktur und Überlebensfähigkeit über die Automatisierung stellen.



Wofür ist FirstBlade EA konzipiert?

FirstBlade EA wurde für Trader entwickelt, die:

  • Markttrends erkennen können

  • sich für eine KAUF- oder VERKAUFsrichtung entscheiden können

  • eine disziplinierte, regelbasierte Ausführung wünschen

  • die volle Transparenz über Risiko und Drawdown wünschen


Einmal richtig konfiguriert, wird FirstBlade EA:

  • einen ersten Handel in der von Ihnen gewählten Richtung eröffnen

  • Kontrollierte Erholungsschichten hinzufügen, wenn sich der Preis gegen die Position bewegt

  • Automatische Verwaltung von Take Profit und Stop Loss

  • Handelsaktivitäten durch vordefinierte Preiszonen (Active Zone) einschränken

  • Sich selbst sperren, wenn die Risikobedingungen verletzt werden

  • Gewinne sichern, sobald Ihr Ziel erreicht ist


Betrachten Sie FirstBlade als disziplinierten Assistenten, nicht als Trader.


Zentrale Handels-Philosophie

FirstBlade EA ist auf Kontrolle, Struktur und Überlebensfähigkeit ausgelegt, nicht auf Aggression.

Es funktioniert am besten, wenn:

  • die Marktrichtung klar ist

  • Rückschläge innerhalb logischer Preisspannen auftreten

  • das Risiko vor dem ersten Handel definiert wird

  • der Benutzer die Drawdown-Limits respektiert


Stellen Sie sich FirstBlade als einentrendfolgenden Gitter-EA mit vordefinierten Risikogrenzen vor.


    Wichtigste Vorteile & Merkmale

    🔹 Manuelle Richtungssteuerung

    • Benutzer entscheidet BUY oder SELL

    • EA handelt nie in beide Richtungen

    • Verhindert Hedging-basierte Risikoeskalation

    🔹 Aktiver Zonenschutz

    • Handel nur innerhalb einer benutzerdefinierten Preisspanne erlaubt

    • Aktive Zone fungiert als natürliche Stop-Loss-Grenze

    • EA stoppt die Eröffnung neuer Trades, wenn die Zone durchbrochen wird

    • Optionale permanente Sperre nach Ausbruch

    🔹 Kontrollierte Erholungslogik

    • Layer-Einträge werden in festen Pip Step-Intervallen hinzugefügt

    • Maximale Anzahl von Schichten ist begrenzt

    • Lotwachstum ist benutzergesteuert und optional

    • Keine unbegrenzte Exposition

    🔹 Sicheres Gewinnsystem

    • Überwacht geschlossenen + schwebenden Gewinn

    • Schließt automatisch alle Trades, sobald der Zielgewinn erreicht ist

    • EA schaltet in den PROFIT SECURED (IDLE) Modus

    • Verhindert Gewinnrückgabe und Overtrading

    🔹 Volle Transparenz (keine Black Box)

    Das Informationsfeld auf dem Chart zeigt an:

    • EA-Status (LÄUFT / GEWINNSICHERUNG)

    • Maximales Risiko (der statische Risikobetrag für das Worst-Case-Szenario wird im Voraus auf der Grundlage Ihrer Eingabeparameter berechnet)

    • Status der aktiven Zone

    • Floating P/L und Gesamtnettogewinn

    • Historischer maximaler Drawdown

    • Maximale Schichten erreicht

    Nichts ist versteckt.


    Übersicht der Eingabeparameter

    Motorstarter

    • Magic Number - Eindeutige Handelsidentifikation

    Handel einrichten

    • Lot - Anfängliche Handelsgröße

    • Take Profit (Pips) - Gewinnziel für den ersten Einstieg

    • Pip Step (pips) - Abstand zwischen den Erholungsschichten

    • Max Entry Layers - Maximale Anzahl von offenen Layern

    • Lot-Multiplikator - Lot-Wachstumsfaktor (optional)

    Aktive Zone einrichten

    • Use Active Zone - Aktivieren/Deaktivieren der Zonenlogik

    • Aktive Zone Min Preis - Untere Grenze

    • Aktive Zone Max Preis - Obere Grenze

    • Automatischer Wiedereintritt nach Min-Preis

    • Automatischer Wiedereintritt nach Max Preis

    Einstiegs-Richtung

    • Käufe handeln

    • Trade Sells
      (Nur eine Richtung muss aktiviert sein)

    Risiko-Management

    • Gewinn sichern - Gewinnabsicherung aktivieren

    • Zielgewinn ($) - Nettogewinnschwelle


      Abschließende Anmerkungen

      FirstBlade EA ist ein professionelles Werkzeug, kein Generator für Handelssignale, der die Marktrichtung bestimmt.

      Der Benutzer definiert die KAUF- oder VERKAUFsrichtung und die Risikogrenzen. FirstBlade verwaltet dann Einträge, Erholungsschichten, Gewinnschutz und Risikolimits mit voller Transparenz.

      Richtig eingesetzt, wird es zu einer kontrollierten, intelligenten Erholungsmaschine.
      Bei unvorsichtiger Anwendung kann kein EA schlechte Entscheidungen kompensieren.

      Wenn Sie Wert darauf legen:

      • Disziplin über Hype

      • Kontrolle über Automatisierung

      • Transparenz statt Illusion

      FirstBlade EA wurde für Sie entwickelt.


      Empfohlene Produkte
      Quantum Queen MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.98 (379)
      Experten
      Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
      BB vector dynamics robot
      Ekaterina Saltykova
      Experten
      BBVectorDynamics_Robot ist ein innovativer Trading Advisor, der speziell für volatile Märkte entwickelt wurde. Basierend auf einzigartigen Algorithmen zur Analyse von Marktkräften und zur Identifizierung von Ungleichgewichten zwischen Käufern und Verkäufern, hilft Ihnen dieser Advisor, präzise und wohlüberlegte Entscheidungen im Handelsprozess zu treffen. Hauptmerkmale des bb vector dynamics_robot advisor: Berechnung von dynamischen Vektoren. Das System ermittelt die Differenzen zwischen den e
      ShadowsTrader EA
      Cristian Sevastian
      Experten
      Begrenzter Verkauf. Nur 10 Exemplare werden für 249,99 verkauft --> nächster Preis 349,99 ShadowTrader EA ist ein vollständig automatisierter Handelsroboter, der auf der Grundlage einer der besten Strategien im Devisenhandel entworfen und erstellt wurde. Alle Trades sind durch Stop-Loss geschützt. Benutzer können ein Fixed Lot oder Auto Lot Geldmanagement oder Geldrisiko pro Trade verwenden (Beispiel: 100,00 $ oder 25,00 $ pro Trade riskieren). Warum diesen EA verwenden: Das Risiko ist
      Stormer RSI 2
      Ricardo Rodrigues Lucca
      Experten
      Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
      ForexM
      Marius Civilis
      Experten
      ForexM Vollautomatischer Handels-EA ForexM EA handelt Aktien gemäß professioneller Echtzeit-Marktanalyse. Alle erteilten Aufträge sind vom Typ Marktausführung und aufgrund der Echtzeitarbeit der Marktanalysten gut gewichtet. EA wird mit den am besten bewerteten Anfangseinstellungen geliefert und ist sofort einsatzbereit. Merkmale: - Vollautomatischer Handel. - Risikomanagement. - Funktioniert auf einer beliebigen Anzahl von Instrumenten gleichzeitig. - Keine DLLs - VPS (Cloud-basierter Handel
      Skyway breakout scalping
      Patel Manojkumar
      Experten
      skyway traders bietet Copytrading, Algo-Service und Kurse an. Dieser Algo basiert auf einer Breakout-Strategie mit Trailing-Stoploss, was die beste Eigenschaft dieses Algos ist. Sie können den eurusd mit der Standardeinstellung verwenden und Sie können die 400tp Punkte ändern und setzen Sie 10% Risiko pro Handel msg mich für discound oder erhalten Sie weitere Details über algo telegram id- @pb150817 Ein Ausbruch stellt eine Kursbewegung nach einer Konsolidierungsphase dar, die oft durch
      Gold Crazy EA MT5
      Nguyen Nghiem Duy
      Experten
      Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
      Venom Us30 Scalp
      Antoine Melhem
      5 (8)
      Experten
      Venom US30 Scalp – Präzises US30-Scalping entwickelt von VENOM LABS DER EA, DER IHR KONTO NIEMALS ZERSTÖREN WIRD SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Für Broker mit einer anderen Zeitzone (wie Exness) setzen Sie den letzten Parameter bitte auf TRUE , wenn Ihr Broker nicht GMT+3 ist. Verwenden Sie ausschließlich den H1 ️ Warnung : Falsche Zeitzonen- oder Zeitrahmeneinstellungen können zu Fehlfunktionen des EAs führen. EINSTIEGSPREIS NUR FÜR 24 STUNDEN! Sichern Sie sich jetzt
      Rsi Cloud PullBack
      Sylvestre Setufa Djagbavi
      Experten
      Wollen Sie Handelsroboter? Lesen Sie dies: Bevor Sie in einen Handelsroboter investieren, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu verstehen, was damit verbunden ist. Der Handel ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Niemand kann Ihnen bei jedem Handel oder in jedem Monat einen Gewinn garantieren. Was wirklich zählt, ist die langfristige Rentabilität. Wenn Sie das nicht akzeptieren können, ist es sinnlos, meinen Roboter zu kaufen. Suchen Sie sich einen anderen Job. Kaufen Sie einen Roboter nich
      Flashpip Scalper
      Alex Amuyunzu Raymond
      Experten
      Flashpip Skalierer EA Kernsystem Übersicht Flashpip Scalper ist ein KI-gesteuertes Multi-Symbol-Scalping-System, das für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es nutzt fortschrittliche algorithmische Handelsstrategien mit Echtzeit-Marktanalyse, Risikomanagement-Protokollen und sitzungsbasierter Filterung, um Hochfrequenz-Trades über mehrere Währungspaare und Gold (XAUUSD) auszuführen. Das System wurde sowohl für Validierungstests als auch für Live-Handelsumgebungen entwickelt. Primäre Han
      Prime Trader
      Abderrahmane Benali
      Experten
      PrimeTrader EA - Intelligenz verfeinert PrimeTrader EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für eine strukturierte Performance unter wechselnden Marktbedingungen entwickelt wurde. Durch die Verschmelzung mehrerer Analysemethoden in einem einzigen Entscheidungsrahmen konzentriert sich das System auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und disziplinierte Ausführung. Das System verwaltet Trades intelligent vom Einstieg bis zum Ausstieg, wendet Schutzlogik und sitzungsbasierte Kon
      Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
      Tola Moses Hector
      Experten
      Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Intelligentes bidirektionales Gittersystem Ein fortschrittlicher EA, der automatisch hochwahrscheinliche Handelszonen (PP, R1, S1) erkennt und dynamische Kauf-/Verkaufs-Gitter erstellt. Enthält Trailing, Equity-Lock, Profit-Lock-Freeze und die Funktion „Schließen nach X Handelstagen“. Die BUY-, SELL- und CLOSE ALL-Schaltflächen auf dem Chart ermöglichen sofortige manuelle Kontrolle. --- Übersicht Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 ist ein professioneller Exp
      HFT SP500 Master
      EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
      Experten
      Erkunden Sie einzigartige Chancen mit Präzision in entscheidenden Momenten des Finanzmarktes. Sie werden in der Lage sein, Trades mit einer Strategie auszuführen, die große Banken und Broker durch Hochfrequenz-Handelsroboter nutzen. Breaking News hat sich seit Jahren bewährt - die Strategie wurde zunächst manuell entwickelt und dann sorgfältig automatisiert, um sicherzustellen, dass sie genau so funktioniert, wie es für eine hohe Performance erforderlich ist. Als ich diese Strategie entwickelt
      EA Gold Reaper MT5
      Amazing Traders
      Experten
      Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Rasterabdeckung und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
      Bolic Eagle EA
      Almaquio Ferreira De Souza Junior
      Experten
      Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
      FF4 Scalper
      Valerii Gabitov
      Experten
      Ea verwendet keine Martingale oder Raster und hat einen Stop-Loss für jede Position. Symbole: EURCHF, EURCAD, USDCHF und andere. Zeitrahmen: M15 Beste Ergebnisse auf EURCAD M15. Live-Signale und andere Produkte hier - https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products Der EA sollte auf einem VPS kontinuierlich ohne Unterbrechung laufen. Multicurrency-Berater. Sie können in den EA-Einstellungen Paare für Tests eingeben. Ich empfehle die Standardeinstellungen. Sie können einen Advisor für jede
      ToTheMoon MT5
      Daniel Moraes Da Silva
      5 (6)
      Experten
      EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
      SpaceX EA Bot
      Allan Munene Mutiiria
      Experten
      SpaceX EA Bot ist ein Werkzeug, das die Volumen , Trend , Preisaktion und Intensität Indikatoren und findet die besten verfügbaren Trades, damit das System effektiv arbeiten kann. Es beinhaltet die besten Handelsstrategien , um den genauesten Trend vorherzusagen und platziert automatisch entsprechende Trades. Hier ist der beste Teil des Bots - wenn die Vorhersage fehlschlägt, MANAGIERT er die Trades bis zum Break-Even und gibt die Trades danach wieder auf, und natürlich bleibt diese Einstellung
      Fractal Trend Master
      Marcus Vinicius
      Experten
      Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
      Flex Gold System
      Pirasingh Jiachanont
      Experten
      Flex Gold System ist ein Reversal EA, der die Umkehrung des Goldpreises mit hoher Genauigkeit in einem Zeitrahmen von 30 Minuten finden kann. Der EA ist an das Verhalten des Goldpreises angepasst und kann in Situationen hoher Volatilität überleben. Händler können die Losgröße anpassen, um mehr Gewinn zu erzielen, aber auf der anderen Seite wird das Risiko höher sein, so dass Sie einen Stop-Loss mit USD oder einem Prozentsatz des Guthabens setzen können. Der EA wurde von einem professionellen Gol
      LifeHack Prime EA
      Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
      Experten
      Sonderangebot zum Jahresende! In den nächsten zwei Monaten sind alle meine Expert Advisors (EAs) für nur $99 USD erhältlich. Verpassen Sie nicht diese zeitlich begrenzte Gelegenheit, Ihr Trading mit erstklassigen automatisierten Strategien zu einem unschlagbaren Preis zu verbessern. WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten. Erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Handelskontos mit LifeHack Prim
      Manus Pro
      Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
      Experten
      MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
      EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
      Sergey Demin
      Experten
      Vollautomatischer Advisor, GBPUSD . Zeitrahmen m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 hat alle GBPUSD-Kurse, die ich von hohen Zeitrahmen heruntergeladen habe, gründlich analysiert, um eine sichere Strategie zu finden ; identifizierte die paranormale Aktivität dieses Tools. Der Advisor verfolgt solche atypischen GBPUSD-Aktivitäten und reagiert sofort, indem er versucht, in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen. Jeder Auftrag ist durch einen Stop-Loss geschützt. Ein Auftrag kann in bis zu drei Auft
      TPO Profile MT5
      Kyra Nickaline Watson-gordon
      Indikatoren
      Definition : TPO ist eine Time Price Opportunity. Anstelle von Balken oder Kerzen mit einem Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs wird jeder "Balken" in einem Marktprofil durch horizontale Balken gegen den Preis dargestellt. Mit anderen Worten: Zeit-Preis-Chance-Profile (TPO) sind Histogramme, die zeigen, wie viel Zeit bei jedem Preis innerhalb der Profilspanne verbracht wurde. Mit Hilfe eines TPO-Charts können Sie den Umfang der Handelsaktivität auf der Grundlage der Zeit für jedes Prei
      Crush
      Yvan Musatov
      Experten
      Scalping (Scalping, Pipsing) ist ein Handelsansatz, der auf der technischen Analyse basiert und das Öffnen und Schließen einer großen Anzahl von Transaktionen in kurzen Zeiträumen beinhaltet: Transaktionen werden von einigen Millisekunden bis zu mehreren Minuten offen gehalten. Mit anderen Worten, der Zweck des Forex Scalping besteht nicht darin, eine Position stunden-, tage- oder wochenlang zu halten, sondern innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden einen Gewinn zu erzielen, und zwar nur weni
      Night Hunter Pro MT5
      Valeriia Mishchenko
      3.92 (37)
      Experten
      Der EA hat Live-Signale   mit vielen Monaten des stabilen Handels und  niedrigem Drawdown : Live-Signal   (Sie können die Set-Datei in der Beschreibung finden) Handelssignal   mit hohem Risiko Night Hunter Pro  ist ein fortschrittliches   Scalping-System , das intelligente Einstiegs- und Ausstiegsalgorithmen mit ausgefeilten Filtermethoden nutzt, um nur die sichersten Trades in ruhigen Marktphasen zu identifizieren. Das System ist auf ein langfristig stabiles Wachstum ausgerichtet . Es ist ein
      Forex Mentors Bot5
      Andriy Sydoruk
      Experten
      Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
      Grid Averaging Pro MT5
      Mean Pichponreay
      Experten
      Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
      Ultra AI Pro
      Smart Trading Robots Ltd
      Experten
      ***Limitiertes Einführungsangebot! Ultra AI Pro wird für die ersten 50 Benutzer kostenlos zum Download angeboten! Danach wird es zum vollen Preis angeboten. Im Gegenzug bitten wir Sie nur darum, uns Feedback zu geben, Ultra AI Pro zu bewerten und einen Kommentar zu hinterlassen. Ultra A.I Pro ist ein hochentwickelter Trading-Bot, der auf Werte mit einem starken langfristigen Haltepotenzial und robusten Marktwachstumsfundamentaldaten zugeschnitten ist, die typischerweise mit Indizes wie dem NAS10
      Quantitative Trailing Scalper MT5
      Titouan Sebastien Julien Cadoux
      5 (1)
      Experten
      Quantitative Trailing Scalper MT5 ist ein Expert Advisor, der auf einer aggressiven Scalping-Strategie basiert und mit technischen Indikatoren die besten Einstiege erkennt. Seine Effizienz wurde durch jahrelangen Echt-Handel bewiesen, ebenso wie seine optimalen Ausstiege dank des Trailing Stop Loss. Achtung: QTS handelt aggressiv auf den Märkten. Bitte lesen Sie die Hinweise sorgfältig vor der Nutzung (siehe Produktbeschreibung oder den unteren Teil der Verkaufsseite). QTS ist ein vollautomatis
      Käufer dieses Produkts erwarben auch
      AI Gold Sniper MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (23)
      Experten
      LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
      Aot
      Thi Ngoc Tram Le
      4.68 (40)
      Experten
      AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
      Zenox
      PETER OMER M DESCHEPPER
      4.63 (19)
      Experten
      Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
      NTRon 2OOO
      Konstantin Freize
      5 (17)
      Experten
      Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
      Quantum King EA
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (88)
      Experten
      Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
      AI Gold Trading MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (11)
      Experten
      LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
      Nova Gold X
      Hicham Chergui
      5 (5)
      Experten
      Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
      Aura Ultimate EA
      Stanislav Tomilov
      4.85 (84)
      Experten
      Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
      Mad Turtle
      Gennady Sergienko
      4.56 (75)
      Experten
      Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
      X Fusion AI
      Chen Jia Qi
      5 (12)
      Experten
      X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.87 (496)
      Experten
      Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
      ABS GoldGrid
      Thi Ngoc Tram Le
      5 (14)
      Experten
      S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
      Syna
      William Brandon Autry
      5 (17)
      Experten
      BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
      Pivot Killer
      Pablo Dominguez Sanchez
      4.6 (20)
      Experten
      Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
      AI Forex Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.44 (64)
      Experten
      AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
      Big Forex Players MT5
      MQL TOOLS SL
      4.74 (129)
      Experten
      Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
      CryonX EA MT5
      Solomon Din
      5 (4)
      Experten
      Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
      Gold vs Bitcoin Arbitrage
      Anton Zverev
      3.25 (4)
      Experten
      Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
      Argos Rage
      Aleksandar Prutkin
      4.58 (26)
      Experten
      Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
      Aura Black Edition MT5
      Stanislav Tomilov
      4.36 (50)
      Experten
      Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
      Golden Hen EA
      Taner Altinsoy
      5 (8)
      Experten
      Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
      The Gold Reaper MT5
      Profalgo Limited
      4.47 (88)
      Experten
      PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
      The ORB Master
      Profalgo Limited
      4.88 (24)
      Experten
      PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
      Remstone
      Remstone
      5 (8)
      Experten
      Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
      Ultimate Breakout System
      Profalgo Limited
      5 (29)
      Experten
      WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
      Golden Synapse
      Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
      3.75 (51)
      Experten
      Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
      Ultimate Pulse
      Clifton Creath
      5 (2)
      Experten
      Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
      Golden Mirage mt5
      Michela Russo
      4.71 (28)
      Experten
      Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
      HTTP ea
      Yury Orlov
      5 (8)
      Experten
      How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
      Axonshift EA MT5
      Maxim Kurochkin
      4.2 (40)
      Experten
      AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
      Auswahl:
      Keine Bewertungen
      Antwort auf eine Rezension