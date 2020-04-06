FirstBlade EA ist eine professionelle Handelsausführungs- und Risikokontrollmaschine.

FirstBlade EA wurde für disziplinierte Trader entwickelt, die Marktrichtung und Risiko bereits verstehen. Anstatt Signale zu generieren, automatisiert er strukturierte Einstiege, kontrollierte Erholungen durch gestaffelte Positionen und strenge Risikogrenzen durch Preiszonenschutz und transparente Worst-Case-Risikoberechnung. Durch die Kombination von benutzerdefinierter Richtung, vordefinierten Risikolimits, Echtzeitüberwachung und automatischer Gewinnsicherung betont FirstBlade Konsistenz, Verantwortlichkeit und Kapitalerhalt gegenüber aggressivem oder spekulativem Handelsverhalten.





Ermäßigter Preis . Der Preis für den frühen Zugang ist für eine begrenzte Anzahl von Jahresmieten verfügbar, während das Produkt seine Benutzerbasis aufbaut. FirstBlade EA ist ein professionelles Tool zur Handelsausführung und Risikokontrolle. Der vorgesehene Standard-Jahresmietpreis beträgt $399, der mit zunehmender Reife des Produkts angepasst werden kann.





Für eine erfolgreiche Handelsausführung definiert der Benutzer die BUY- oder SELL-Richtung und die Risikogrenzen.

FirstBlade verwaltet dann Einträge, Erholungsebenen, Gewinnschutz und Risikolimits mit voller Transparenz.

Entwickelt für disziplinierte Händler, die Kontrolle, Struktur und Überlebensfähigkeit über die Automatisierung stellen.







Wofür ist FirstBlade EA konzipiert?

FirstBlade EA wurde für Trader entwickelt, die:

Markttrends erkennen können

sich für eine KAUF- oder VERKAUFsrichtung entscheiden können

eine disziplinierte, regelbasierte Ausführung wünschen

die volle Transparenz über Risiko und Drawdown wünschen





Einmal richtig konfiguriert, wird FirstBlade EA:

einen ersten Handel in der von Ihnen gewählten Richtung eröffnen

Kontrollierte Erholungsschichten hinzufügen, wenn sich der Preis gegen die Position bewegt

Automatische Verwaltung von Take Profit und Stop Loss

Handelsaktivitäten durch vordefinierte Preiszonen (Active Zone) einschränken

Sich selbst sperren, wenn die Risikobedingungen verletzt werden

Gewinne sichern, sobald Ihr Ziel erreicht ist





Betrachten Sie FirstBlade als disziplinierten Assistenten, nicht als Trader.





Zentrale Handels-Philosophie

FirstBlade EA ist auf Kontrolle, Struktur und Überlebensfähigkeit ausgelegt, nicht auf Aggression.

Es funktioniert am besten, wenn:

die Marktrichtung klar ist

Rückschläge innerhalb logischer Preisspannen auftreten

das Risiko vor dem ersten Handel definiert wird

der Benutzer die Drawdown-Limits respektiert





Stellen Sie sich FirstBlade als einentrendfolgenden Gitter-EA mit vordefinierten Risikogrenzen vor.





Wichtigste Vorteile & Merkmale

🔹 Manuelle Richtungssteuerung

Benutzer entscheidet BUY oder SELL

EA handelt nie in beide Richtungen

Verhindert Hedging-basierte Risikoeskalation

🔹 Aktiver Zonenschutz

Handel nur innerhalb einer benutzerdefinierten Preisspanne erlaubt

Aktive Zone fungiert als natürliche Stop-Loss-Grenze

EA stoppt die Eröffnung neuer Trades, wenn die Zone durchbrochen wird

Optionale permanente Sperre nach Ausbruch

🔹 Kontrollierte Erholungslogik

Layer-Einträge werden in festen Pip Step-Intervallen hinzugefügt

Maximale Anzahl von Schichten ist begrenzt

Lotwachstum ist benutzergesteuert und optional

Keine unbegrenzte Exposition

🔹 Sicheres Gewinnsystem

Überwacht geschlossenen + schwebenden Gewinn

Schließt automatisch alle Trades, sobald der Zielgewinn erreicht ist

EA schaltet in den PROFIT SECURED (IDLE) Modus

Verhindert Gewinnrückgabe und Overtrading

🔹 Volle Transparenz (keine Black Box)

Das Informationsfeld auf dem Chart zeigt an:

EA-Status (LÄUFT / GEWINNSICHERUNG)

Maximales Risiko (der statische Risikobetrag für das Worst-Case-Szenario wird im Voraus auf der Grundlage Ihrer Eingabeparameter berechnet)

Status der aktiven Zone

Floating P/L und Gesamtnettogewinn

Historischer maximaler Drawdown

Maximale Schichten erreicht

Nichts ist versteckt.





Übersicht der Eingabeparameter

Motorstarter

Magic Number - Eindeutige Handelsidentifikation

Handel einrichten

Lot - Anfängliche Handelsgröße

Take Profit (Pips) - Gewinnziel für den ersten Einstieg

Pip Step (pips) - Abstand zwischen den Erholungsschichten

Max Entry Layers - Maximale Anzahl von offenen Layern

Lot-Multiplikator - Lot-Wachstumsfaktor (optional)

Aktive Zone einrichten

Use Active Zone - Aktivieren/Deaktivieren der Zonenlogik

Aktive Zone Min Preis - Untere Grenze

Aktive Zone Max Preis - Obere Grenze

Automatischer Wiedereintritt nach Min-Preis

Automatischer Wiedereintritt nach Max Preis

Einstiegs-Richtung

Käufe handeln

Trade Sells

(Nur eine Richtung muss aktiviert sein)

Risiko-Management

Gewinn sichern - Gewinnabsicherung aktivieren

Zielgewinn ($) - Nettogewinnschwelle

Abschließende Anmerkungen

FirstBlade EA ist ein professionelles Werkzeug, kein Generator für Handelssignale, der die Marktrichtung bestimmt.

Der Benutzer definiert die KAUF- oder VERKAUFsrichtung und die Risikogrenzen. FirstBlade verwaltet dann Einträge, Erholungsschichten, Gewinnschutz und Risikolimits mit voller Transparenz.

Richtig eingesetzt, wird es zu einer kontrollierten, intelligenten Erholungsmaschine.

Bei unvorsichtiger Anwendung kann kein EA schlechte Entscheidungen kompensieren.

Wenn Sie Wert darauf legen:

Disziplin über Hype

Kontrolle über Automatisierung

Transparenz statt Illusion

FirstBlade EA wurde für Sie entwickelt.