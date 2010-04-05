HTF Candle Insight EurUsd MT5

Nombre del producto:

HTF Candle Insight (TRIAL) - Ver el panorama general

Descripción:

⚠️ IMPORTANTE: Esta es una VERSIÓN DE PRUEBA. Esta versión funciona EXCLUSIVAMENTE con el símbolo EURUSD. (Soporta todos los prefijos/sufijos de brokers, por ejemplo, pro.EURUSD, EURUSD.m, pero NO funcionará con Oro, Bitcoin u otros pares).

¡Experimente todo el poder de "HTF Candle Insight" completamente GRATIS en EURUSD!

¡Deje de cambiar de pestaña constantemente! Este indicador le permite visualizar la acción del precio en un marco de tiempo superior directamente en su gráfico de operaciones actual. Si usted es un Scalper, Day Trader, o Swing Trader, viendo el "Big Picture" estructura de la vela es crucial para la identificación de tendencias, inversiones, y los niveles clave.

¿Por qué descargar esta versión de prueba? Creemos en nuestro producto. Queremos que pruebes la funcionalidad completa sin límites de tiempo en el par EURUSD. Configura tus plantillas, haz backtest de tu estrategia y comprueba cuánto tiempo te ahorra.

🔥 Características principales (Igual que la versión completa):

Dual HTF Overlay: Mostrar hasta 2 diferentes Higher Timeframes simultáneamente (por ejemplo, Mostrar velas H4 y D1 en un gráfico M15).

Mostrar hasta 2 diferentes Higher Timeframes simultáneamente (por ejemplo, Mostrar velas H4 y D1 en un gráfico M15). Integración inteligente de EMA: Incluye 3 EMAs personalizables calculadas a partir del Marco de Tiempo Superior para ver la verdadera dirección de la tendencia.

Incluye 3 EMAs personalizables calculadas a partir del Marco de Tiempo Superior para ver la verdadera dirección de la tendencia. Totalmente personalizable: Ajuste el ancho de las velas, los colores, los cuerpos huecos/sólidos y las mechas.

Ajuste el ancho de las velas, los colores, los cuerpos huecos/sólidos y las mechas. Panel de control: Temporizador de cuenta atrás incorporado y monitor de spreads en tiempo real.

Temporizador de cuenta atrás incorporado y monitor de spreads en tiempo real. Preparado para la acción del precio: Perfecto para identificar "Power of 3" (PO3), bloques de órdenes y cambios en la estructura del mercado.

¿Listo para operar en TODOS los pares? Si te gusta esta herramienta y quieres usarla en Oro (XAUUSD), Índices (US30, NAS100), Cripto, u otros pares Forex, por favor compra la Versión Completa aquí: