Xaurix AI Scalping

XAURIX - Motor AI de reversión media para XAUUSD (MT5)

Datos breves

  • Instrumento: XAUUSD (Oro)

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Marco temporal: M5

  • Lógica de operación: máx. 1 posición abierta al mismo tiempo, máx. 1 operación cada 15 minutos (enfriamiento después de la salida)

  • Perfil de riesgo: sin rejilla, sin martingala, sin compra posterior / sin estratificación de posiciones

  • Entradas: sólo si la puntuación de calidad interna es suficientemente alta (no hay operaciones aleatorias)

IMPORTANTE - Versión demo

La demo se ejecuta exclusivamente en el Probador de Estrategias MT5 (no en el gráfico en vivo).

Inicio rápido (Demo en el Probador de Estrategias)

  1. MT5 → Ver → Probador de Estrategias

  2. Experto: XAURIX

  3. Símbolo: XAUUSD, TF: M5

  4. Periodo de prueba: min. 3-6 meses (se recomienda más tiempo)

  5. Iniciar

Entorno recomendado

  • Cuenta: ECN / RAW / Low-Spread

  • VPS: recomendado (24/5)

  • El scalping XAUUSD es sensible al spread y al slippage; los filtros pueden reducir deliberadamente la actividad de trading durante la alta volatilidad.

Visión general

XAURIX es un Asesor Experto especializado y totalmente automatizado para MT5 diseñado específicamente para el oro (XAUUSD). Combina el modelado cuantitativo del mercado con la puntuación de señales inspirada en la IA para identificar excesos prominentes y movimientos de reversión de medias controlados.

En lugar de reglas rígidas, XAURIX evalúa cada configuración basándose en varios factores internos (régimen, volatilidad, estructura y riesgo de noticias). Sólo se permiten configuraciones de alta calidad: las señales débiles o aleatorias se filtran sistemáticamente.

Funcionalidad (alto nivel)

1) Comportamiento adaptado al régimen (tendencia frente a rango)

  • defensivo o plano en fases de tendencia fuerte

  • activo en reversión media en fases laterales claramente estructuradas

2) Control de volatilidad basado en ATR

  • bloquea las nuevas entradas cuando las condiciones son "demasiado calientes".

  • Opera normalmente en fases más tranquilas y estructuradas

3) Noticias y protección de sesión

  • utiliza el calendario económico de MT5 + marco temporal

  • puede suspender la negociación en torno a eventos importantes / sesiones críticas

4) Gestión de riesgos y operaciones

  • Estructura SL/TP claramente definida con lógica de gestión protectora

  • diseñada para controlar el riesgo a la baja sin comportamiento grid/martingale

5) Enfriamiento tras la salida

  • evita las reentradas inmediatas directamente después del SL/TP

La lógica exacta de señalización permanece deliberadamente encapsulada en el código.

Características principales

  • Sistema XAUUSD totalmente automatizado para MT5 (M5)

  • Reversión a la media con filtrado de señales inspirado en la IA

  • sin rejilla / sin martingala

  • máx. 1 posición simultánea

  • protección multicapa: filtro de régimen, filtro de volatilidad, filtro de noticias/sesión, cooldown

Condiciones recomendadas

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: M5

  • Tipo de cuenta: ECN / RAW / Low-Spread

  • Depósito mínimo: desde aprox. 500 USD (más alto para riesgo conservador)

  • VPS: muy recomendable para una ejecución estable

¿No opera? (breve lista de comprobación)

Si no ves ninguna operación en el tester o en vivo:

  • pruebe XAUUSD en M5 con datos suficientes (mercado abierto)

  • El nombre del símbolo del broker coincide (por ejemplo, XAUUSD / GOLD / XAUUSDm)

  • El diferencial no es excesivamente alto

  • Los filtros pueden bloquear la negociación durante ventanas de alta volatilidad / noticias (intencional)

Notas importantes

XAURIX es una herramienta de automatización profesional - no garantiza beneficios ni rentabilidad.
Las pruebas retrospectivas y los resultados anteriores no garantizan el rendimiento futuro. Por favor, pruebe extensamente en demo antes de usar en vivo. La gestión del riesgo es responsabilidad del usuario.

_____________________________

¿No hay operaciones? - FAQ (causas y soluciones más comunes)

1) "No veo ninguna operación en la demo".

Importante: La demo sólo se ejecuta en el Probador de Estrategias MT5, no en el gráfico en vivo. Por favor, inicie la prueba a través de:
MT5 → Ver → Probador de Estrategias → Experto XAURIX → Símbolo XAUUSD → TF M5 → Iniciar.

2) "El probador se está ejecutando, pero todavía hay 0 operaciones".

Esto puede ser normal porque XAURIX actúa selectivamente (puntuación de calidad + filtro). Compruebe adicionalmente:

  • Periodo de prueba de al menos 3-6 meses (mejor 6-12 meses)

  • Suficiente historial/ticks cargados (MT5 debe ser capaz de recargar datos)

  • Condiciones del mercado: En tendencias fuertes o fases extremas, XAURIX puede permanecer plano deliberadamente.

3) "Estoy probando en XAUUSD, pero mi broker tiene un símbolo diferente".

Muchos brokers utilizan diferentes nombres de símbolo. Variantes típicas:

  • XAUUSD, GOLD, XAUUSDm, XAUUSD.pro, etc.
    Asegúrese de probar exactamente el símbolo en el probador que también es negociable.

4) "No consigo ninguna operación en vivo, pero sí en el tester".

Por favor, compruebe:

  • AutoTrading está activado (botón en la parte superior de MT5)

  • EA se inicia en un gráfico XAUUSD M5

  • Horario de trading: Mercado abierto, conexión estable

  • VPS recomendado para reducir desconexiones/requotes/problemas de ejecución

5) "Mi spread es alto - ¿el EA operará menos?"

Sí, el scalping XAUUSD es altamente sensible al spread y al deslizamiento. Si el spread es alto (por ejemplo, por la noche, durante las noticias, durante las fases sin liquidez), los filtros pueden bloquear las operaciones o las señales no se liberan.
Recomendación: Utilice ECN/RAW/cuenta con spread bajo.

6) "¿Por qué no opera en torno a noticias/FOMC/CPI?"

XAURIX utiliza mecanismos de protección de noticias/sesión (calendario MT5 + ventana de tiempo). En fases críticas (eventos de alto impacto, US Cash Open, días festivos) se puede suspender deliberadamente la negociación para evitar picos y movimientos erráticos.

7) "Espero muchas operaciones al día - pero no sucede".

XAURIX no está diseñado para la alta frecuencia. También se aplica lo siguiente

  • máx. 1 posición abierta al mismo tiempo

  • máx. 1 operación cada 15 minutos (enfriamiento después de la salida)
    Esto es intencional con el fin de evitar el exceso de comercio y sólo el comercio de configuraciones de alta calidad.

8) "¿Qué ajustes del probador son útiles?"

Para pruebas realistas:

  • Símbolo: XAUUSD, TF: M5

  • Periodo: al menos 3-6 meses

  • Utilice supuestos realistas de spread/comisión (dependiendo del broker)

  • Las pruebas más largas proporcionan una imagen mejor que la "prueba rápida de 1 semana"

9) "¿Puedo cambiar la configuración para obtener más operaciones?"

Puede ajustar el nivel de riesgo/parámetros, pero: Más operaciones no significa automáticamente mejores resultados. XAURIX es deliberadamente selectivo. Si quieres hacer pruebas más agresivas, hazlo primero en el Probador de Estrategias y luego en Demo.

Filtro:
Alina Sarah
23
Alina Sarah 2025.12.22 14:27 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario