Xaurix AI Scalping
- Asesores Expertos
- Darwin Alexander Meinherz
- Versión: 1.2
- Actualizado: 21 diciembre 2025
- Activaciones: 12
XAURIX - Motor AI de reversión media para XAUUSD (MT5)
Datos breves
-
Instrumento: XAUUSD (Oro)
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Marco temporal: M5
-
Lógica de operación: máx. 1 posición abierta al mismo tiempo, máx. 1 operación cada 15 minutos (enfriamiento después de la salida)
-
Perfil de riesgo: sin rejilla, sin martingala, sin compra posterior / sin estratificación de posiciones
-
Entradas: sólo si la puntuación de calidad interna es suficientemente alta (no hay operaciones aleatorias)
IMPORTANTE - Versión demo
La demo se ejecuta exclusivamente en el Probador de Estrategias MT5 (no en el gráfico en vivo).
Inicio rápido (Demo en el Probador de Estrategias)
-
MT5 → Ver → Probador de Estrategias
-
Experto: XAURIX
-
Símbolo: XAUUSD, TF: M5
-
Periodo de prueba: min. 3-6 meses (se recomienda más tiempo)
-
Iniciar
Entorno recomendado
-
Cuenta: ECN / RAW / Low-Spread
-
VPS: recomendado (24/5)
-
El scalping XAUUSD es sensible al spread y al slippage; los filtros pueden reducir deliberadamente la actividad de trading durante la alta volatilidad.
Visión general
XAURIX es un Asesor Experto especializado y totalmente automatizado para MT5 diseñado específicamente para el oro (XAUUSD). Combina el modelado cuantitativo del mercado con la puntuación de señales inspirada en la IA para identificar excesos prominentes y movimientos de reversión de medias controlados.
En lugar de reglas rígidas, XAURIX evalúa cada configuración basándose en varios factores internos (régimen, volatilidad, estructura y riesgo de noticias). Sólo se permiten configuraciones de alta calidad: las señales débiles o aleatorias se filtran sistemáticamente.
Funcionalidad (alto nivel)
1) Comportamiento adaptado al régimen (tendencia frente a rango)
-
defensivo o plano en fases de tendencia fuerte
-
activo en reversión media en fases laterales claramente estructuradas
2) Control de volatilidad basado en ATR
-
bloquea las nuevas entradas cuando las condiciones son "demasiado calientes".
-
Opera normalmente en fases más tranquilas y estructuradas
3) Noticias y protección de sesión
-
utiliza el calendario económico de MT5 + marco temporal
-
puede suspender la negociación en torno a eventos importantes / sesiones críticas
4) Gestión de riesgos y operaciones
-
Estructura SL/TP claramente definida con lógica de gestión protectora
-
diseñada para controlar el riesgo a la baja sin comportamiento grid/martingale
5) Enfriamiento tras la salida
-
evita las reentradas inmediatas directamente después del SL/TP
La lógica exacta de señalización permanece deliberadamente encapsulada en el código.
Características principales
-
Sistema XAUUSD totalmente automatizado para MT5 (M5)
-
Reversión a la media con filtrado de señales inspirado en la IA
-
sin rejilla / sin martingala
-
máx. 1 posición simultánea
-
protección multicapa: filtro de régimen, filtro de volatilidad, filtro de noticias/sesión, cooldown
Condiciones recomendadas
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: M5
-
Tipo de cuenta: ECN / RAW / Low-Spread
-
Depósito mínimo: desde aprox. 500 USD (más alto para riesgo conservador)
-
VPS: muy recomendable para una ejecución estable
¿No opera? (breve lista de comprobación)
Si no ves ninguna operación en el tester o en vivo:
-
pruebe XAUUSD en M5 con datos suficientes (mercado abierto)
-
El nombre del símbolo del broker coincide (por ejemplo, XAUUSD / GOLD / XAUUSDm)
-
El diferencial no es excesivamente alto
-
Los filtros pueden bloquear la negociación durante ventanas de alta volatilidad / noticias (intencional)
Notas importantes
XAURIX es una herramienta de automatización profesional - no garantiza beneficios ni rentabilidad.
Las pruebas retrospectivas y los resultados anteriores no garantizan el rendimiento futuro. Por favor, pruebe extensamente en demo antes de usar en vivo. La gestión del riesgo es responsabilidad del usuario.
¿No hay operaciones? - FAQ (causas y soluciones más comunes)
1) "No veo ninguna operación en la demo".
Importante: La demo sólo se ejecuta en el Probador de Estrategias MT5, no en el gráfico en vivo. Por favor, inicie la prueba a través de:
MT5 → Ver → Probador de Estrategias → Experto XAURIX → Símbolo XAUUSD → TF M5 → Iniciar.
2) "El probador se está ejecutando, pero todavía hay 0 operaciones".
Esto puede ser normal porque XAURIX actúa selectivamente (puntuación de calidad + filtro). Compruebe adicionalmente:
-
Periodo de prueba de al menos 3-6 meses (mejor 6-12 meses)
-
Suficiente historial/ticks cargados (MT5 debe ser capaz de recargar datos)
-
Condiciones del mercado: En tendencias fuertes o fases extremas, XAURIX puede permanecer plano deliberadamente.
3) "Estoy probando en XAUUSD, pero mi broker tiene un símbolo diferente".
Muchos brokers utilizan diferentes nombres de símbolo. Variantes típicas:
-
XAUUSD, GOLD, XAUUSDm, XAUUSD.pro, etc.
Asegúrese de probar exactamente el símbolo en el probador que también es negociable.
4) "No consigo ninguna operación en vivo, pero sí en el tester".
Por favor, compruebe:
-
AutoTrading está activado (botón en la parte superior de MT5)
-
EA se inicia en un gráfico XAUUSD M5
-
Horario de trading: Mercado abierto, conexión estable
-
VPS recomendado para reducir desconexiones/requotes/problemas de ejecución
5) "Mi spread es alto - ¿el EA operará menos?"
Sí, el scalping XAUUSD es altamente sensible al spread y al deslizamiento. Si el spread es alto (por ejemplo, por la noche, durante las noticias, durante las fases sin liquidez), los filtros pueden bloquear las operaciones o las señales no se liberan.
Recomendación: Utilice ECN/RAW/cuenta con spread bajo.
6) "¿Por qué no opera en torno a noticias/FOMC/CPI?"
XAURIX utiliza mecanismos de protección de noticias/sesión (calendario MT5 + ventana de tiempo). En fases críticas (eventos de alto impacto, US Cash Open, días festivos) se puede suspender deliberadamente la negociación para evitar picos y movimientos erráticos.
7) "Espero muchas operaciones al día - pero no sucede".
XAURIX no está diseñado para la alta frecuencia. También se aplica lo siguiente
-
máx. 1 posición abierta al mismo tiempo
-
máx. 1 operación cada 15 minutos (enfriamiento después de la salida)
Esto es intencional con el fin de evitar el exceso de comercio y sólo el comercio de configuraciones de alta calidad.
8) "¿Qué ajustes del probador son útiles?"
Para pruebas realistas:
-
Símbolo: XAUUSD, TF: M5
-
Periodo: al menos 3-6 meses
-
Utilice supuestos realistas de spread/comisión (dependiendo del broker)
-
Las pruebas más largas proporcionan una imagen mejor que la "prueba rápida de 1 semana"
9) "¿Puedo cambiar la configuración para obtener más operaciones?"
Puede ajustar el nivel de riesgo/parámetros, pero: Más operaciones no significa automáticamente mejores resultados. XAURIX es deliberadamente selectivo. Si quieres hacer pruebas más agresivas, hazlo primero en el Probador de Estrategias y luego en Demo.
