Xaurix AI Scalping

XAURIX - Motor AI de reversión media para XAUUSD (MT5)

Datos breves

Instrumento : XAUUSD (Oro)

Plataforma: MetaTrader 5

Marco temporal: M5

Lógica de operación: máx. 1 posición abierta al mismo tiempo , máx. 1 operación cada 15 minutos (enfriamiento después de la salida)

Perfil de riesgo: sin rejilla, sin martingala, sin compra posterior / sin estratificación de posiciones

Entradas: sólo si la puntuación de calidad interna es suficientemente alta (no hay operaciones aleatorias)

IMPORTANTE - Versión demo

La demo se ejecuta exclusivamente en el Probador de Estrategias MT5 (no en el gráfico en vivo).

Inicio rápido (Demo en el Probador de Estrategias)

MT5 → Ver → Probador de Estrategias Experto: XAURIX Símbolo: XAUUSD, TF: M5 Periodo de prueba: min. 3-6 meses (se recomienda más tiempo) Iniciar

Entorno recomendado

Cuenta: ECN / RAW / Low-Spread

VPS : recomendado (24/5)

El scalping XAUUSD es sensible al spread y al slippage; los filtros pueden reducir deliberadamente la actividad de trading durante la alta volatilidad.

Visión general

XAURIX es un Asesor Experto especializado y totalmente automatizado para MT5 diseñado específicamente para el oro (XAUUSD). Combina el modelado cuantitativo del mercado con la puntuación de señales inspirada en la IA para identificar excesos prominentes y movimientos de reversión de medias controlados.

En lugar de reglas rígidas, XAURIX evalúa cada configuración basándose en varios factores internos (régimen, volatilidad, estructura y riesgo de noticias). Sólo se permiten configuraciones de alta calidad: las señales débiles o aleatorias se filtran sistemáticamente.

Funcionalidad (alto nivel)

1) Comportamiento adaptado al régimen (tendencia frente a rango)

defensivo o plano en fases de tendencia fuerte

activo en reversión media en fases laterales claramente estructuradas

2) Control de volatilidad basado en ATR

bloquea las nuevas entradas cuando las condiciones son "demasiado calientes".

Opera normalmente en fases más tranquilas y estructuradas

3) Noticias y protección de sesión

utiliza el calendario económico de MT5 + marco temporal

puede suspender la negociación en torno a eventos importantes / sesiones críticas

4) Gestión de riesgos y operaciones

Estructura SL/TP claramente definida con lógica de gestión protectora

diseñada para controlar el riesgo a la baja sin comportamiento grid/martingale

5) Enfriamiento tras la salida

evita las reentradas inmediatas directamente después del SL/TP

La lógica exacta de señalización permanece deliberadamente encapsulada en el código.

Características principales

Sistema XAUUSD totalmente automatizado para MT5 (M5)

Reversión a la media con filtrado de señales inspirado en la IA

sin rejilla / sin martingala

máx. 1 posición simultánea

protección multicapa: filtro de régimen, filtro de volatilidad, filtro de noticias/sesión, cooldown

Condiciones recomendadas

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M5

Tipo de cuenta: ECN / RAW / Low-Spread

Depósito mínimo: desde aprox. 500 USD (más alto para riesgo conservador)

VPS: muy recomendable para una ejecución estable

¿No opera? (breve lista de comprobación)

Si no ves ninguna operación en el tester o en vivo:

pruebe XAUUSD en M5 con datos suficientes (mercado abierto)

El nombre del símbolo del broker coincide (por ejemplo, XAUUSD / GOLD / XAUUSDm )

El diferencial no es excesivamente alto

Los filtros pueden bloquear la negociación durante ventanas de alta volatilidad / noticias (intencional)

Notas importantes

XAURIX es una herramienta de automatización profesional - no garantiza beneficios ni rentabilidad.

Las pruebas retrospectivas y los resultados anteriores no garantizan el rendimiento futuro. Por favor, pruebe extensamente en demo antes de usar en vivo. La gestión del riesgo es responsabilidad del usuario.

_____________________________

¿No hay operaciones? - FAQ (causas y soluciones más comunes)

1) "No veo ninguna operación en la demo".

Importante: La demo sólo se ejecuta en el Probador de Estrategias MT5, no en el gráfico en vivo. Por favor, inicie la prueba a través de:

MT5 → Ver → Probador de Estrategias → Experto XAURIX → Símbolo XAUUSD → TF M5 → Iniciar.

2) "El probador se está ejecutando, pero todavía hay 0 operaciones".

Esto puede ser normal porque XAURIX actúa selectivamente (puntuación de calidad + filtro). Compruebe adicionalmente:

Periodo de prueba de al menos 3-6 meses (mejor 6-12 meses)

Suficiente historial/ticks cargados (MT5 debe ser capaz de recargar datos)

Condiciones del mercado: En tendencias fuertes o fases extremas, XAURIX puede permanecer plano deliberadamente.

3) "Estoy probando en XAUUSD, pero mi broker tiene un símbolo diferente".

Muchos brokers utilizan diferentes nombres de símbolo. Variantes típicas:

XAUUSD, GOLD, XAUUSDm, XAUUSD.pro, etc.

Asegúrese de probar exactamente el símbolo en el probador que también es negociable.

4) "No consigo ninguna operación en vivo, pero sí en el tester".

Por favor, compruebe:

AutoTrading está activado (botón en la parte superior de MT5)

EA se inicia en un gráfico XAUUSD M5

Horario de trading: Mercado abierto, conexión estable

VPS recomendado para reducir desconexiones/requotes/problemas de ejecución

5) "Mi spread es alto - ¿el EA operará menos?"

Sí, el scalping XAUUSD es altamente sensible al spread y al deslizamiento. Si el spread es alto (por ejemplo, por la noche, durante las noticias, durante las fases sin liquidez), los filtros pueden bloquear las operaciones o las señales no se liberan.

Recomendación: Utilice ECN/RAW/cuenta con spread bajo.

6) "¿Por qué no opera en torno a noticias/FOMC/CPI?"

XAURIX utiliza mecanismos de protección de noticias/sesión (calendario MT5 + ventana de tiempo). En fases críticas (eventos de alto impacto, US Cash Open, días festivos) se puede suspender deliberadamente la negociación para evitar picos y movimientos erráticos.

7) "Espero muchas operaciones al día - pero no sucede".

XAURIX no está diseñado para la alta frecuencia. También se aplica lo siguiente

máx. 1 posición abierta al mismo tiempo

máx. 1 operación cada 15 minutos (enfriamiento después de la salida)

Esto es intencional con el fin de evitar el exceso de comercio y sólo el comercio de configuraciones de alta calidad.

8) "¿Qué ajustes del probador son útiles?"

Para pruebas realistas:

Símbolo: XAUUSD , TF: M5

Periodo: al menos 3-6 meses

Utilice supuestos realistas de spread/comisión (dependiendo del broker)

Las pruebas más largas proporcionan una imagen mejor que la "prueba rápida de 1 semana"

9) "¿Puedo cambiar la configuración para obtener más operaciones?"

Puede ajustar el nivel de riesgo/parámetros, pero: Más operaciones no significa automáticamente mejores resultados. XAURIX es deliberadamente selectivo. Si quieres hacer pruebas más agresivas, hazlo primero en el Probador de Estrategias y luego en Demo.