Xaurix AI Scalping

XAURIX – AI Mean Reversion Engine für XAUUSD

XAURIX ist ein spezialisierter, vollautomatischer Handelsroboter für MetaTrader 5, der konsequent auf das Verhalten von Gold (XAUUSD) ausgelegt ist.

Der Expert Advisor verbindet klassische quantitative Modelle mit einem Machine-Learning-Optimierten Signal-Scoring, um markante Übertreibungen im Goldpreis zu identifizieren und kontrolliert auf Mean-Reversion-Bewegungen zu reagieren.

Statt starrer If-Then-Regeln bewertet XAURIX jedes potenzielle Setup anhand mehrerer interner Faktoren – darunter Trendregime, Volatilität, Überkauft-/Überverkauft-Situationen, Marktstruktur, Orderflow und Newsrisiko. Nur wenn der interne Qualitätsscore ausreichend hoch ist, wird ein Trade zugelassen; schwache oder zufällige Setups werden konsequent herausgefiltert.

Das Ziel von XAURIX ist eine möglichst stabile, positive Equity-Kurve mit klar definiertem Risiko – ohne Grid, ohne Martingale und ohne permanentes Beobachten der Charts.

Kerntechnologie von XAURIX

AI-basiertes Signal-Scoring für XAUUSD, mit Hilfe des GPT-5(.1) Modell.

Im Kern arbeitet XAURIX mit einer intern gekapselten Signal-Engine, die historische und aktuelle Preisstrukturen von XAUUSD auswertet.

Jedes potenzielle Setup wird mit einem Score versehen, der die Qualität des Einstiegs widerspiegelt. Nur Signale, die bestimmte Mindestkriterien erfüllen, werden gehandelt. So entsteht ein Filter, der viele „schöne, aber schlechte“ Signale aussortiert und sich auf hochwertige Mean-Reversion-Situationen fokussiert.

1. Regime-Erkennung statt Blindflug

XAURIX unterscheidet zwischen unterschiedlichen Marktphasen und passt sein Verhalten daran an:

In trendstarken Phasen agiert das System überwiegend defensiv bzw. bleibt flat, um nicht gegen starke Bewegungen anzukämpfen.

In klar strukturierten Seitwärtsphasen nutzt XAURIX gezielt Mean-Reversion-Chancen, bei denen Übertreibungen statistisch häufiger wieder „eingesammelt“ werden.

Damit wird nicht einfach „immer dasselbe“ gehandelt, sondern das Verhalten an das jeweils dominante Marktregime angepasst.

2. Dynamische Volatilitäts-Steuerung

Ein integriertes ATR-Modul überwacht permanent die Volatilität von XAUUSD.

Wird der Markt „zu heiß“ und die Volatilität überschreitet definierte Grenzwerte, blockiert XAURIX neue Einstiege und schützt so vor chaotischen Phasen.

In ruhigeren, strukturierten Phasen arbeitet der EA normal und kann seine Mean-Reversion-Stärken ausspielen.

So wird verhindert, dass der EA in extremen Phasen unkontrolliert Positionen eröffnet.

3. Mehrschichtiger News- & Session-Filter

XAURIX nutzt den eingebauten Wirtschaftskalender von MetaTrader 5 und kombiniert ihn mit einem mehrstufigen Session-Filter:

No-Trading-Day bei relevanten FOMC-, Powell-, CPI- und ausgewählten politisch sensiblen Events (Red Folder).

US-Bankholidays werden automatisch erkannt; an diesen Tagen wird der Handel komplett ausgesetzt.

Zusätzlich werden kritische Zeitfenster rund um die US-Cash-Open Phase blockiert, um Spikes und erratische Bewegungen zu vermeiden.

Damit reagiert XAURIX nicht nur auf Preis, sondern berücksichtigt explizit das makroökonomische Umfeld.

4. Adaptives Trade- & Drawdown-Management

Jeder Trade arbeitet mit einem klar definierten Stop-Loss und Take-Profit – ohne Nachkauf, ohne Grid und ohne Martingale.

Darüber hinaus setzt XAURIX mehrere Ebenen im Positionsmanagement ein:

Eine Break-Even-Logik sichert Trades ab, sobald der Markt ausreichend „Luft“ in die richtige Richtung gegeben hat.

Ein dynamischer Trailing-Stop passt sich an Marktregime und Preisverlauf an, um Gewinne zu sichern, ohne zu früh „abgewürgt“ zu werden.

Spezielle Drawdown-Mechanismen greifen, wenn eine Position tiefer in den Minusbereich läuft: Statt die Position passiv „verbluten“ zu lassen, wird der Stop defensiv in Richtung Markt nachgezogen, um das Risiko strukturiert zu begrenzen.

5. Cooldown-Modul nach Exit

Nach einem geschlossenen Trade startet XAURIX eine definierte Cooldown-Phase. In dieser Zeit werden keine neuen Trades eröffnet.

Dadurch werden impulsive Wiedereinstiege direkt nach SL oder TP vermieden, und der EA wird gezwungen, den Markt neu zu „lesen“, bevor er erneut handelt.

Die exakten Details der Signallogik – also die Kombination aus Volatilitätsfiltern, Mean-Reversion-Mustern, Trendfiltern und Scoring – bleiben vollständig im Code gekapselt und werden bewusst nicht offengelegt.

Eigenschaften im Überblick

XAURIX ist bewusst schlank in der Bedienung, aber komplex in der internen Logik:

Vollautomatisches System für XAUUSD auf MetaTrader 5

Spezialisiertes Mean-Reversion-Konzept mit AI-inspirierter Signalfilterung

Kein Grid, kein Martingale, kein aggressives Layern von Positionen

Pro Symbol maximal eine klar definierte Position

Mehrere Schutzschichten gleichzeitig aktiv: Regime-Filter (Trend vs. Range) Volatilitäts-Filter (ATR-basiert) News- & Session-Filter (FOMC, CPI, US Open, Bankholidays) Zeitfensterfilter (keine Trades außerhalb definierter Handelszeiten) Intelligente Cooldown-Phase nach Trade-Exit



Die Parameter sind standardmäßig so vorkonfiguriert, dass der EA „out of the box“ laufen kann.

Der Nutzer steuert im Wesentlichen:

Lot-Modus: Fixed oder risikobasiert

Risikostufe (RiskRating): konservativ bis aggressiver

Optionales Feintuning von SL für fortgeschrittene Anwender

Empfohlene Rahmenbedingungen

Symbol: XAUUSD

Plattform: MetaTrader 5

Zeitrahmen: Intraday-Fokus (M5), intern sauber synchronisiert

Kontotyp: ECN / Raw / Low-Spread-Konten werden empfohlen

Mindesteinlage: ab ca. 500 USD (konservativ mehr)

Hebel: typischerweise 1:30 bis 1:500 (abhängig von Broker und Regulierung)

Betrieb: 24/5 auf einem stabilen VPS dringend empfohlen, um Reconnects und Ausfälle zu vermeiden

Für wen ist XAURIX geeignet?

XAURIX richtet sich an Trader, die Gold nicht „aus dem Bauch heraus“, sondern strukturiert handeln möchten:

Anwender, die XAUUSD professionell, aber zeitökonomisch handeln wollen, ohne den Chart den ganzen Tag zu beobachten.

Trader, die Wert auf sauberes Risikomanagement legen und bewusst auf Grid-, Martingale- oder Nachkauf-Strukturen verzichten.

Prop-Firm-Trader, die kontrollierten Drawdown, klare SL/TP-Strukturen und robuste Filter gegen Extremphasen benötigen.

Technisch orientierte Trader, die lieber mit einem regelbasierten, KI-unterstützten Ansatz arbeiten als mit rein subjektiven Entscheidungen.

Wichtige Hinweise

XAURIX ist ein professionelles Werkzeug zur Automatisierung einer klar definierten Handelslogik – keine Renditegarantie und kein „Geld-auf-Knopfdruck“-Produkt.

Historische Backtests und vergangene Live-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance.

Vor dem Einsatz auf einem Echtgeldkonto sollte der EA unbedingt auf einem Demokonto über einen relevanten Zeitraum getestet werden.

Risiko­management (Lotgröße, Kontogröße, Hebel, Abhebungen) liegt stets in der Verantwortung des Anwenders.

Wer XAURIX verantwortungsvoll einsetzt und das System als Baustein in einem übergeordneten Risikokonzept nutzt, erhält einen spezialisierten, KI-inspirierten Mean-Reversion-Ansatz für XAUUSD, der darauf ausgelegt ist, selektiv zu handeln, Risiko zu kontrollieren und Marktübertreibungen strukturiert auszunutzen.



