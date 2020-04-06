TradersMarket RSI Bot
- Asesores Expertos
- Luka Savic
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
RSI Reversal Pro es un Asesor Experto limpio, de ingeniería de precisión construido sobre uno de los conceptos más probados en el tiempo en el comercio: el agotamiento del impulso y la inversión. Identifica cambios en la fuerza compradora/vendedora utilizando el Índice de Fuerza Relativa y ejecuta operaciones sólo cuando el precio confirma que el impulso ha cambiado. El sistema está diseñado para explotar los retrocesos a corto plazo y las inversiones intradía con un control disciplinado del riesgo y una calidad constante de las señales. Cada componente ha sido probado en múltiples pares y entornos de mercado, por lo que es adecuado para principiantes, operadores manuales experimentados que buscan la automatización y operadores de fondos que necesitan una ejecución estable basada en reglas. Construido sobre una lógica refinada y un filtrado robusto, RSI Reversal Pro se centra en la claridad, la fiabilidad y la utilidad a largo plazo, no en la publicidad.
Lógica de la estrategia
RSI Reversal Pro monitorea el RSI para detectar cuando el mercado se estira en zonas de sobrecompra o sobreventa, y luego espera a un impulso limpio cruzar de nuevo en la dirección opuesta. Una configuración de compra se produce cuando el RSI sube fuera del territorio de sobreventa; una configuración de venta se produce cuando el RSI cae fuera de las condiciones de sobrecompra. Cuando el Filtro de Acción de Precio opcional está activado, el EA requiere la confirmación de estructuras de velas alcistas o bajistas (como formaciones envolventes o de pin-bar), lo que ayuda a filtrar los intentos de reversión débiles. La gestión de las operaciones se realiza mediante la colocación de un stop loss basado en el ATR, un sistema configurable de riesgo-recompensa y un trailing stop opcional. El resultado es un modelo de inversión basado en reglas que se adapta a la volatilidad del mercado, manteniendo la ejecución simple y controlada.
Qué hace diferente a este AE
-
Diseñado específicamente para inversiones de momentum a corto plazo
-
Stop adaptable basado en ATR en volatilidad cambiante
-
Confirmación de velas opcional para filtrar las señales de baja calidad
-
Frecuencia de negociación controlada y no agresiva
-
Fácil de configurar con zonas de parámetros probadas
-
Código ligero para una ejecución rápida y una baja carga del VPS
-
Diseñado para un funcionamiento estable a largo plazo en múltiples activos
Configuración recomendada
Configuración general
-
VPS recomendado para operaciones continuas
-
Utilice un % de riesgo fijo por operación (no un tamaño de lote fijo)
-
No cambie el número mágico cuando opere con varios pares
EURUSD
-
Marco temporal: 10-20
-
Nivel inferior del RSI: 30
-
Nivel superior del RSI: 80
-
RR: 2.0-3.5 (núcleo: 2.5)
-
Multiplicador ATR: 4.0-5.0
-
Trailing:
-
Inicio: 30-40 pips
-
Seguimiento: 30-40 pips
-
Trailing Stop: opcional pero generalmente recomendado
-
GBPUSD
-
Marco temporal: 5-10
-
Nivel inferior del RSI: 20-30
-
Nivel superior del RSI: 70 (fijo)
-
RR: 2.0-4.5
-
Multiplicador ATR: 2.0-2.5
-
Seguimiento:
-
Normalmente desactivado para obtener mejores resultados
-
Si está habilitado: Inicio 30-40 pips, Seguimiento 25-40 pips
-
XAUUSD
-
Marco temporal: 5 (principal), o 10-12
-
Nivel inferior del RSI: 20-30 (preferido: 20)
-
RSI nivel superior: 80-90 (preferido: 90)
-
RR: 3,5-5,0
-
Multiplicador ATR: 2,5-3,5
-
Trailing:
-
Mejor rendimiento con el arrastre desactivado
-
Si está activado: Inicio 20-35, Seguimiento 25-40
-
Tamaño de la posición
-
Utilice un tamaño basado en el porcentaje de riesgo (1-2% típico para Forex, más bajo para Oro)
-
Evite tamaños de lote fijos a menos que sea para pruebas
Qué obtiene después de la compra
-
Actualizaciones de por vida
-
Soporte rápido y útil
-
Guía de configuración en PDF
-
Preajustes listos para usar para los principales pares
-
Instalación y configuración sencillas
Advertencias importantes
-
Ningún sistema de trading puede garantizar beneficios futuros
-
El rendimiento histórico no predice resultados futuros
-
Operar con divisas y oro implica riesgos
-
Utilice siempre un tamaño de posición responsable y realice pruebas antes de operar en directo.