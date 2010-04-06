Inverse Fair Value Gap Indicator

iFVG Invert Fair Value Gap - El motor definitivo del dinero inteligente

Opere con gaps inversos de valor razonable (iFVG) y barridos de liquidez con precisión quirúrgica - sin el caos en el gráfico.

El indicador iFVG no es un indicador más. Es un sistema de trading completo para operadores de conceptos de dinero inteligente (SMC) y de acción del precio. Resuelve el mayor problema de los operadores modernos: la sobrecarga de información.

En lugar de plagar su gráfico con cientos de líneas, iFVG Darwin utiliza una secuencia limpia de lógica y pruebas para mostrar sólo las zonas más relevantes, limpiar automáticamente las viejas configuraciones y darle entradas claras como el cristal.

¿Por qué utilizar el indicador iFVG?

  1. Señales precisas de iFVG: Reconoce automáticamente los gaps de valor justo de inversión, que a menudo marcan fuertes puntos de inversión. Recibirá señales claras de COMPRA y VENTA directamente en el gráfico, incluida la zona exacta de entrada.

  2. Barridos de liquidez inteligentes: El indicador traza automáticamente la liquidez de compra (BSL) y de venta (SSL) basándose en los máximos y mínimos de las oscilaciones.

    • Limpieza inteligente: Las líneas rotas se borran después de un tiempo definido.

    • Historial inteligente: Los niveles importantes que no están rotos permanecen, pero su número está limitado para proteger el rendimiento.

  3. Pro Dashboard (HUD): Mantenga una visión general sin desplazarse. El moderno cuadro de mandos en la parte superior del gráfico le muestra

    • La última configuración (larga/corta).

    • El precio y la hora de la señal.

    • La antigüedad de la señal (en barras).

  4. Completo Chart Styling Suite: Convierte tu MT5 en una estación de trabajo profesional con un solo clic. El indicador puede (opcionalmente) ajustar automáticamente los colores de las velas, los fondos y las cuadrículas para que coincidan con los colores de las señales.

    • Bonificación: Al quitar el indicador, ¡los colores antiguos del gráfico se restauran automáticamente!

  5. Filtro de sesión y hora: Opere sólo cuando haya volumen en el mercado. Defina ventanas de negociación exactas (por ejemplo, New York Killzone) para evitar señales falsas por la noche.

⚙️ Ajustes importantes (entradas)

  • DASHBOARD: Ajuste la posición, los colores y la visibilidad del panel informativo.

  • RENDIMIENTO: Establece cuántas configuraciones antiguas deben mantenerse en el historial (gráfico limpio).

  • ESTILO DEL GR ÁFICO: Activar el estilo automático "Modo Oscuro" para las velas y el fondo.

  • LÓGICA: Ajuste la sensibilidad de los swings y el tamaño mínimo de los gaps.

  • BIAS: Filtrar señales globalmente (sólo largos, sólo cortos o neutral).

⚠️ Advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad

Operar con divisas, índices, materias primas o criptodivisas implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El elevado apalancamiento puede jugar tanto a su favor como en su contra.

  • Sin asesoramiento financiero: Este indicador no constituye un asesoramiento de inversión, una recomendación de negociación ni una solicitud de compra o venta de instrumentos financieros.

  • Responsabilidad personal: Usted toma todas las decisiones de inversión por su cuenta y riesgo. El rendimiento pasado del indicador no es garantía de resultados futuros.

  • Software: El desarrollador no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas que puedan derivarse del uso de este software. Por favor, pruebe siempre el indicador en una cuenta demo antes de arriesgar capital real*.


