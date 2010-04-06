Inverse Fair Value Gap Indicator

Opere con gaps inversos de valor razonable (iFVG) y barridos de liquidez con precisión quirúrgica - sin el caos en el gráfico.

El indicador iFVG no es un indicador más. Es un sistema de trading completo para operadores de conceptos de dinero inteligente (SMC) y de acción del precio. Resuelve el mayor problema de los operadores modernos: la sobrecarga de información.

En lugar de plagar su gráfico con cientos de líneas, iFVG Darwin utiliza una secuencia limpia de lógica y pruebas para mostrar sólo las zonas más relevantes, limpiar automáticamente las viejas configuraciones y darle entradas claras como el cristal.

¿Por qué utilizar el indicador iFVG?

Señales precisas de iFVG: Reconoce automáticamente los gaps de valor justo de inversión, que a menudo marcan fuertes puntos de inversión. Recibirá señales claras de COMPRA y VENTA directamente en el gráfico, incluida la zona exacta de entrada. Barridos de liquidez inteligentes: El indicador traza automáticamente la liquidez de compra (BSL) y de venta (SSL) basándose en los máximos y mínimos de las oscilaciones. Limpieza inteligente: Las líneas rotas se borran después de un tiempo definido.

Historial inteligente: Los niveles importantes que no están rotos permanecen, pero su número está limitado para proteger el rendimiento. Pro Dashboard (HUD): Mantenga una visión general sin desplazarse. El moderno cuadro de mandos en la parte superior del gráfico le muestra La última configuración (larga/corta).

El precio y la hora de la señal.

La antigüedad de la señal (en barras). Completo Chart Styling Suite: Convierte tu MT5 en una estación de trabajo profesional con un solo clic. El indicador puede (opcionalmente) ajustar automáticamente los colores de las velas, los fondos y las cuadrículas para que coincidan con los colores de las señales. Bonificación: Al quitar el indicador, ¡los colores antiguos del gráfico se restauran automáticamente! Filtro de sesión y hora: Opere sólo cuando haya volumen en el mercado. Defina ventanas de negociación exactas (por ejemplo, New York Killzone) para evitar señales falsas por la noche.

⚙️ Ajustes importantes (entradas)

DASHBOARD: Ajuste la posición, los colores y la visibilidad del panel informativo.

RENDIMIENTO: Establece cuántas configuraciones antiguas deben mantenerse en el historial (gráfico limpio).

ESTILO DEL GR ÁFICO : Activar el estilo automático "Modo Oscuro" para las velas y el fondo.

LÓGICA: Ajuste la sensibilidad de los swings y el tamaño mínimo de los gaps.

BIAS: Filtrar señales globalmente (sólo largos, sólo cortos o neutral).

⚠️ Advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad

Operar con divisas, índices, materias primas o criptodivisas implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El elevado apalancamiento puede jugar tanto a su favor como en su contra.