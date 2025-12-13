Xaurix AI Scalping

XAURIX — AI Mean Reversion Engine für XAUUSD (MT5)

Kurzfakten

Instrument: XAUUSD (Gold)

Plattform: MetaTrader 5

Timeframe: M5

Trade-Logik: max. 1 offene Position gleichzeitig , max. 1 Trade alle 15 Minuten (Cooldown nach Exit)

Risikoprofil: kein Grid, kein Martingale, kein Nachkauf / kein Position-Layering

Einstiege: nur wenn der interne Qualitätsscore ausreichend hoch ist (keine Zufallstrades)

WICHTIG — Demo-Version

Die Demo läuft ausschließlich im MT5 Strategy Tester (nicht im Live-Chart).

Quickstart (Demo im Strategy Tester)

MT5 → Ansicht → Strategie-Tester Expert: XAURIX Symbol: XAUUSD, TF: M5 Testzeitraum: mind. 3–6 Monate (länger empfohlen) Start

Empfohlene Umgebung

Konto: ECN / RAW / Low-Spread

VPS: empfohlen (24/5)

XAUUSD-Scalping ist empfindlich gegenüber Spread & Slippage; Filter können die Handelsaktivität bei hoher Volatilität bewusst reduzieren.

Überblick

XAURIX ist ein spezialisierter, vollautomatischer Expert Advisor für MT5, der gezielt für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert quantitative Marktmodelle mit KI-inspirierter Signalbewertung (Scoring), um markante Übertreibungen zu identifizieren und kontrollierte Mean-Reversion-Bewegungen zu handeln.

Statt starrer Wenn-Dann-Regeln bewertet XAURIX jedes Setup anhand mehrerer interner Faktoren (Regime, Volatilität, Struktur und Newsrisiko). Nur Setups mit hoher Qualität werden zugelassen — schwache oder zufällige Signale werden konsequent herausgefiltert.

Funktionsweise (High Level)

1) Regime-adaptives Verhalten (Trend vs. Range)

defensiv bzw. flat in starken Trendphasen

aktiv auf Mean-Reversion in klar strukturierten Seitwärtsphasen

2) ATR-basierte Volatilitätskontrolle

blockiert neue Einstiege, wenn die Bedingungen „zu heiß“ sind

tradet normal in ruhigeren, strukturierten Phasen

3) News- & Session-Schutz

nutzt den MT5-Wirtschaftskalender + Zeitfenster

kann Handel rund um große Ereignisse / kritische Sessions aussetzen

4) Risiko- & Trade-Management

klar definierte SL/TP -Struktur mit schützender Management-Logik

darauf ausgelegt, das Downside-Risiko zu kontrollieren, ohne Grid/Martingale-Verhalten

5) Cooldown nach Exit

verhindert sofortige Wiedereinstiege direkt nach SL/TP

Die exakte Signallogik bleibt bewusst im Code gekapselt.

Hauptmerkmale

vollautomatisches XAUUSD -System für MT5 (M5)

Mean-Reversion mit KI-inspirierter Signalfilterung

kein Grid / kein Martingale

max. 1 Position gleichzeitig

mehrschichtiger Schutz: Regime-Filter, Volatilitäts-Filter, News-/Session-Filter, Cooldown

Empfohlene Bedingungen

Symbol: XAUUSD

Timeframe: M5

Kontotyp: ECN / RAW / Low-Spread

Mindesteinlage: ab ca. 500 USD (höher für konservatives Risiko)

VPS: dringend empfohlen für stabile Ausführung

Keine Trades? (Kurz-Checkliste)

Wenn du keine Trades im Tester oder live siehst:

du testest XAUUSD auf M5 mit ausreichenden Daten (Markt geöffnet)

Broker-Symbolname passt (z. B. XAUUSD / GOLD / XAUUSDm )

Spread ist nicht übermäßig hoch

Filter können den Handel bei hoher Volatilität / News-Fenstern blockieren (gewollt)

Wichtige Hinweise

XAURIX ist ein professionelles Automatisierungs-Tool — keine Gewinn- oder Renditegarantie.

Backtests und vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftige Performance. Bitte vor Live-Einsatz ausführlich auf Demo testen. Das Risikomanagement liegt in der Verantwortung des Anwenders.

Keine Trades? – FAQ (häufigste Ursachen & Lösungen)

1) „Ich sehe in der Demo keine Trades.“

Wichtig: Die Demo läuft nur im MT5 Strategy Tester, nicht im Live-Chart. Bitte starte den Test über:

MT5 → Ansicht → Strategie-Tester → Expert XAURIX → Symbol XAUUSD → TF M5 → Start.

2) „Der Tester läuft, aber es kommen trotzdem 0 Trades.“

Das kann normal sein, weil XAURIX selektiv handelt (Qualitätsscore + Filter). Prüfe zusätzlich:

Testzeitraum mind. 3–6 Monate (besser 6–12 Monate)

Genug Historie/Ticks geladen (MT5 muss Daten nachladen können)

Marktbedingungen: In starken Trends oder extremen Phasen kann XAURIX bewusst flat bleiben.

3) „Ich teste auf XAUUSD, aber mein Broker hat ein anderes Symbol.“

Viele Broker nutzen abweichende Symbolnamen. Typische Varianten:

XAUUSD, GOLD, XAUUSDm, XAUUSD.pro, etc.

Stelle sicher, dass du im Tester genau das Symbol testest, das auch handelbar ist.

4) „Ich bekomme live keine Trades, im Tester aber schon.“

Bitte prüfen:

AutoTrading ist aktiviert (Button oben in MT5)

EA ist auf einem XAUUSD M5 Chart gestartet

Handelszeiten: Markt offen, Verbindung stabil

VPS empfohlen, um Disconnects/Requotes/Execution-Probleme zu reduzieren

5) „Mein Spread ist hoch – tradet der EA dann weniger?“

Ja. XAUUSD-Scalping ist stark Spread- und Slippage-sensitiv. Wenn der Spread hoch ist (z. B. nachts, bei News, bei illiquiden Phasen), können Filter Trades blockieren oder die Signale werden nicht freigegeben.

Empfehlung: ECN/RAW/Low-Spread-Konto verwenden.

6) „Warum tradet er nicht rund um News/FOMC/CPI?“

XAURIX nutzt News-/Session-Schutzmechanismen (MT5 Kalender + Zeitfenster). In kritischen Phasen (hoch-impact Events, US Cash Open, Bank Holidays) kann Handel bewusst ausgesetzt werden, um Spikes und erratische Bewegungen zu vermeiden.

7) „Ich erwarte viele Trades pro Tag – passiert aber nicht.“

XAURIX ist nicht auf hohe Frequenz ausgelegt. Zudem gilt:

max. 1 offene Position gleichzeitig

max. 1 Trade alle 15 Minuten (Cooldown nach Exit)

Das ist Absicht, um Overtrading zu vermeiden und nur hochwertige Setups zu handeln.

8) „Welche Tester-Einstellungen sind sinnvoll?“

Für realistische Tests:

Symbol: XAUUSD , TF: M5

Zeitraum: mind. 3–6 Monate

Nutze realistische Spread-/Kommissionsannahmen (je nach Broker)

Längere Tests liefern ein besseres Bild als „1 Woche Schnelltest“

9) „Kann ich Einstellungen ändern, um mehr Trades zu bekommen?“

Du kannst die Risikostufe/Parameter anpassen, aber: Mehr Trades bedeutet nicht automatisch bessere Ergebnisse. XAURIX ist bewusst selektiv. Wenn du aggressiver testest, tue das zunächst im Strategy Tester und danach auf Demo.