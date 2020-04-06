EV Divergence Sniper es un Asesor Experto orientado a la precisión, diseñado para identificar inversiones de mercado de alta probabilidad a través de divergencias de precios reales confirmadas por el RSI y el Estocástico. El sistema se centra en las condiciones estructurales del mercado y entra sólo cuando el precio y el impulso muestran un claro desequilibrio, reduciendo significativamente las entradas falsas y mejorando la calidad de la señal.

El EA utiliza un stop loss estructural situado más allá de la oscilación más reciente, combinado con un take profit de riesgo-recompensa totalmente personalizable. Incluye un módulo avanzado de gestión de riesgos con tamaño de posición fijo o basado en porcentajes, activación inteligente del punto de equilibrio y cierre parcial opcional en un segundo nivel R:R. Cada operación se gestiona de forma independiente con una lógica limpia y transparente, sin rejilla, martingala ni ninguna forma de promediación.

EV Divergence Sniper se adapta a cualquier símbolo o marco temporal y opera con estabilidad en una amplia gama de condiciones de mercado. Es adecuado para los operadores que buscan una estrategia de divergencia técnica y disciplinada respaldada por un sólido filtrado y reglas coherentes de gestión monetaria. El EA se basa en estructuras de divergencia validadas, la confirmación del impulso y la alineación de la acción del precio para ofrecer entradas controladas y de alta calidad.

El algoritmo funciona de la siguiente manera. Identifica dos puntos de oscilación confirmados para detectar posibles máximos más altos o mínimos más bajos. A continuación, se evalúa el RSI para determinar si el impulso forma un giro opuesto, creando una divergencia con el precio. El estocástico se utiliza como filtro adicional para confirmar las condiciones de sobrecompra o sobreventa. Una vez que aparece una configuración válida, el EA calcula el stop loss estructural, el take profit en función del multiplicador R:R seleccionado y el tamaño de posición adecuado. Mientras la operación está activa, la lógica de punto de equilibrio y cierre parcial gestiona automáticamente la posición en función de la evolución del precio.

Este sistema está diseñado para operadores que desean una herramienta de divergencia estable y técnica que evite complejidades innecesarias y se centre en una ejecución limpia y un control coherente del riesgo. EV Divergence Sniper refleja un enfoque profesional de la negociación automatizada, con énfasis en la estructura, el impulso y la gestión disciplinada de las operaciones.