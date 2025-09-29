DrawMaster
- Utilidades
- Alex Orozco
- Versión: 1.1
- Actualizado: 16 diciembre 2025
- Activaciones: 6
DrawMaster - Herramientas Profesionales de Dibujo para MT5
Panel todo-en-uno con herramientas de dibujo avanzadas para traders serios.
✨ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Rectángulos inteligentes - Vacíos y rellenos con colores personalizables
• Líneas de tendencia - Múltiples estilos y grosores configurables
• Estructuras de mercado - MS y BOS con detección automática
• Dibujo libre - Marcadores y trayectos con colores direccionales
• Borrador por áreas - Elimina múltiples objetos rápidamente
• Panel personalizable - 6 posiciones diferentes en el gráfico
🚀 VENTAJAS CLAVE:
-
Objetos persistentes entre timeframes
-
Interfaz limpia y profesional
-
Atajos de teclado para uso rápido
-
Perfecto para Price Action y análisis técnico
Optimiza tu análisis técnico y mantén tus gráficos organizados con herramientas profesionales en un solo lugar.
good product and friendly support.