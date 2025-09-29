DrawMaster

5

DrawMaster - Herramientas Profesionales de Dibujo para MT5

Panel todo-en-uno con herramientas de dibujo avanzadas para traders serios.

✨ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

 Rectángulos inteligentes - Vacíos y rellenos con colores personalizables
 Líneas de tendencia - Múltiples estilos y grosores configurables
 Estructuras de mercado - MS y BOS con detección automática
 Dibujo libre - Marcadores y trayectos con colores direccionales
 Borrador por áreas - Elimina múltiples objetos rápidamente
 Panel personalizable - 6 posiciones diferentes en el gráfico

🚀 VENTAJAS CLAVE:

  • Objetos persistentes entre timeframes

  • Interfaz limpia y profesional

  • Atajos de teclado para uso rápido

  • Perfecto para Price Action y análisis técnico

Optimiza tu análisis técnico y mantén tus gráficos organizados con herramientas profesionales en un solo lugar.


Comentarios 1
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.12.17 00:17 
 

good product and friendly support.

Productos recomendados
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilidades
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: Lo último en Asesor Experto (EA) de Gestión de Riesgo y Lote SmartRAL es una herramienta esencial para los operadores que exigen una gestión precisa del riesgo y el dimensionamiento automático de posiciones en MetaTrader 5. Deje de adivinar el tamaño de su lote y deje que el algoritmo se encargue de los cálculos. Este EA le permite operar con confianza, garantizando su exposición al riesgo en cada operación, al tiempo que ofrece una flexibilidad absolu
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
Utilidades
EA toma de ganancias automática, compra/venta automática, administrador de volumen, operación lateral, punto de apertura dinámico 1 – Apertura automática de compra/venta EA abre automáticamente la compra o venta según la configuración: beneficio, stop loss, volumen. Gestión de volumen: número total de órdenes y tamaño fijo 2 – Toma de ganancias automática: toma de ganancias con beneficio mínimo según la configuración, botón de toma de ganancias según beneficio mínimo y máximo 3 – Procesamiento
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
La versión gratuita de ProEngulfing es QualifiedEngulfing, con una limitación de una señal por día y menos funciones. Únete al canal de Koala Trading Solution en la comunidad de mql5 para conocer las últimas novedades sobre todos los productos de Koala. Enlace de acceso: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution La versión MT4 de este producto ya está disponible para descargar en el siguiente enlace: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Presentamos ProEngulfing
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilidades
Imagínese pilotar un avión de verdad sin pisar nunca un simulador de vuelo. Así es el trading. Tiene que simular su estrategia antes de llevarla a un mercado real. Es bueno que pueda simular las cosas rápidamente antes incluso de pisar un mercado real, o antes de idear un sistema automatizado. La gente no tiene todo el día para mirar un gráfico de tiempo superior hasta que la señal de entrada finalmente llega. Es por eso que he construido esto para que pueda simular su estrategia con la velocida
FREE
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilidades
¡Domina los desafíos de las firms de prop trading antes de arriesgar dinero real!   Nuestro simulador avanzado recrea entornos auténticos de trading de firms de prop, ayudándote a practicar, planificar estrategias y superar desafíos con confianza. Usando nuestro Simulador, puedes simular cualquier desafío de firm de prop usando cuentas demo o reales, admite estrategias de trading manual y trading automatizado mediante EAs, crea desafíos personalizados para períodos personalizados y desafíate a d
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
DYJ BoS
Daying Cao
Indicadores
El indicador DYJ BoS identifica y marca automáticamente los elementos esenciales de los cambios en la estructura del mercado, incluidos: Ruptura de estructura (BoS): se detecta cuando el precio realiza un movimiento significativo, rompiendo un punto de estructura anterior. Marca posibles líneas de tendencia alcista y líneas de tendencia bajista (UP & DN, es decir, nuevos máximos y nuevos mínimos continuos), y una vez que el precio rompe estas líneas, marca flechas rojas (BEAR) y verdes (BULL)
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilidades
EA de gestión de capital - Gestión inteligente del riesgo y optimización de beneficios para MT5 Toma el control de tu capital de trading con estrategias inteligentes y automatizadas - totalmente optimizadas para MetaTrader 5 (MT5). Buscando proteger su capital y maximizar los beneficios a través de estrategias automatizadas de gestión de dinero ? Capital Management EA es el Asesor Experto todo en uno para MetaTrader 5 (MT5) que le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. C
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
Tron MT5
Franck Martin
5 (1)
Asesores Expertos
TRON es el resultado de varios meses de desarrollo. Con un algoritmo avanzado y una combinación de indicadores personalizados, este EA es una mezcla de rentabilidad, seguridad y simplicidad. Con su tecnología inteligente en tiempo real y su estrategia de trading probada desde hace varios años, ofrece un trading fiable a largo plazo y sabe adaptarse a las situaciones que se le presentan a lo largo del tiempo. *** Compatible con Prop Firm *** (ver backtest) Por favor, compruebe los términos y reg
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Utilidades
Total Trade Manager le permite gestionar sus operaciones para maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas. Esto es esencial para los operadores que buscan la coherencia en sus operaciones. Características: Stop Loss parcial: Esta función le permite cerrar un porcentaje parcial de su operación una vez que entra en negativo. Así que si su stop loss es de 20 pips, puede cerrar el 75% de su operación a 10 pips y dejar que el resto de la posición siga funcionando. Auto Stop Loss: Esto significa
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilidades
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales : Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican las posibles direcciones de la tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores
Half Trend Scanner
Jalitha K Johny
Utilidades
Un escáner HalfTrend para MT5 (MetaTrader 5) es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar los cambios de tendencia y las oportunidades comerciales en el mercado. El indicador HalfTrend se basa en los movimientos de los precios y en un algoritmo específico que identifica los cambios en la dirección del mercado. Aquí hay una descripción detallada de un escáner MT5 HalfTrend: Visión general El escáner MT5 HalfTrend es una herramienta avanzada que escane
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Asesores Expertos
Este es mi primer ExpertAdvisor, pero llegó junto con más de 7 años de experiencia en el comercio de Forex , Crypto e Índice. SHEERAN: El EA Multi-Timeframe Avanzado para Trading Dinámico y Adaptativo El EA SHEERAN está diseñado para operadores que exigen precisión, flexibilidad y fiabilidad en múltiples marcos temporales. Tanto si su objetivo son las ganancias a corto plazo en el gráfico M30 como si busca movimientos sostenidos en el H4, este AE se adapta a las distintas condiciones del merca
Position Manager TP SL
Felix Bowi
Utilidades
¡¡!! BLACK FRIDAY !! PARA TODA LA VIDA !! ================== ¡¡== 35$ SOLO !! == ================== ¡¡RESERVE EL SUYO AHORA !! El Administrador de posición contiene un montón de funciones tales como; (Cómo operar) 1. Volumen Ajustable por Operación (Usted podría cambiar el volumen como desee por operación). 2. 2. Riesgo Ajustable : Ratio de Recompensa (1RR significa sacrificio 1 Riesgo : 1 Recompensa, 1.5RR, 2RR etc. como desee) 3. 3. Puntos Stop Loss ajustables (Puntos calculados como Stop Lo
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indicadores
Calculadora Visual RR Ratio KS Desbloquee sin esfuerzo el dominio del riesgo-recompensa con la Calculadora Visual RR Ratio KS , un indicador elegante y profesional de MetaTrader 5 que automatiza los cálculos TP/SL y ofrece configuraciones visuales cristalinas directamente en su gráfico. Se acabaron las tediosas operaciones matemáticas manuales y los errores de cálculo: calcula al instante cantidades precisas en dólares en función del tamaño del lote y la dirección de la posición (compra/venta),
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
nuestro indicador   Basic Support and Resistance   es la solución que necesita para aumentar su análisis técnico.Este indicador le permite proyectar niveles de soporte y resistencia en el gráfico/ mt4 gratuita características Integración de los niveles de Fibonacci: Con la opción de mostrar los niveles de Fibonacci junto con los niveles de soporte y resistencia, nuestro indicador le brinda una visión aún más profunda del comportamiento del mercado y las posibles áreas de inversión. Optimizació
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
Quick Close Panel
Boaz Nyagaka Moses
5 (1)
Utilidades
El 'Panel de Cierre Rápido' es una interfaz fácil de usar para la gestión de órdenes. Tiene un botón para cerrar todas las operaciones ganadoras en el gráfico actual, un botón para cerrar todas las operaciones perdedoras y otro botón para cerrar todas las operaciones en curso (perdedoras y ganadoras) en el gráfico actual. Es muy sensible y rápido para ejecutar las operaciones debido a la complejidad de tiempo efectivo del algoritmo utilizado en el programa. Visite este enlace para descargar la d
ScalperTraderPanel
Andres Daniel Leonel Lusin
Utilidades
Resumen: ScalperTradePanel es el asistente definitivo para operadores manuales y scalpers que necesitan velocidad, precisión y gestión automatizada de las operaciones. A diferencia de los paneles estándar de un solo clic, esta herramienta combina la entrada manual con un sistema automatizado de Cuadrícula , lo que le permite promediar su precio de entrada de forma inteligente. Cuenta con una interfaz única de modo dual : cambie instantáneamente entre Ejecución de Mercado para mayor velocidad, o
Fibonacci Auto
Makarii Gubaydullin
Indicadores
Traza automáticamente niveles Fibonacci, basado en los precios Máximo y Mínimo del marco de tiempo especificado Varias velas   pueden unirse: por ejemplo, puede obtener un Fibonacci basado en los Máximos y Mínimos de 10 días Mi   #1   Utilidad : 66+ funciones, incluido este indicador  |   Contácteme  para cualquier pregunta  |    Versión MT4 Ayuda a ver niveles potenciales de reversión; Los patrones formados en los niveles Fibonacci tienden a ser más fuertes; Reduce   significativamente   el   t
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Utilidades
UTM Manager es una herramienta intuitiva y fácil de usar que ofrece una ejecución comercial rápida y eficiente. Una de las características más destacadas es el modo "Ignorar spread", que le permite operar al precio de las velas, ignorando los spreads por completo (por ejemplo, permite operar con pares de spread más altos en LTF, evita que el spread lo saque de las operaciones). Otro aspecto clave del UTM Manager es su copiadora comercial local única, que permite la flexibilidad para ejecutar dif
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
Otros productos de este autor
DrawFX
Alex Orozco
Utilidades
Este indicador gratuito ayuda a optimizar el análisis técnico en MetaTrader 5 con herramientas de dibujo claras y prácticas. Funciones principales: Dibujar rectángulos para resaltar zonas de interés. Trazar líneas de tendencia de manera sencilla. Marcar estructuras como BOS y Market Structure (MS). Personalizar colores y estilos según tus preferencias. Perfecto para traders que utilizan Price Action o análisis basado en estructuras, manteniendo los gráficos organizados y fáciles de leer. Desc
FREE
RiskView
Alex Orozco
5 (1)
Utilidades
RiskView - Herramienta Visual de Gestión de Riesgo/Recompensa Descripción del Producto: RiskView es una herramienta esencial para traders serios que buscan maximizar su precisión y eficiencia en el análisis de riesgo/recompensa. Diseñado por traders para traders, nuestro Asesor Experto transforma complejos cálculos matemáticos en representaciones gráficas intuitivas con solo un clic. Características Principales: Cálculo Inteligente de Posición:   Calcula automáticamente el tamaño de la posición
TimeView
Alex Orozco
Indicadores
¡Cambia de Timeframe al Instante con TimeView! El indicador   TimeView   para MetaTrader 5 te permite saltar a cualquier timeframe con solo presionar unas teclas. Sin menús complicados, sin búsquedas. ¡Rápido, intuitivo y eficiente! Características Clave:   Atajos de teclado : Activa el panel con teclas numéricas (1-6, 8).   Personalizable : Ajusta colores, fuentes y tamaño del panel.   Todos los timeframes : Soporta desde M1 hasta MN1.   Interacción fluida : Confirma con Enter, cancela
FREE
Filtro:
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.12.17 00:17 
 

good product and friendly support.

Respuesta al comentario