Silver Echo Bot
- Asesores Expertos
- Subandriah
- Versión: 1.53
- Actualizado: 8 diciembre 2025
- Activaciones: 20
OTTIMO EA! consigliatissimo
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración
Hello and a big thank you for the work done to develop this EA, it is very good, I give it five stars, thank you very much.
OTTIMO EA! consigliatissimo
Запустил на центовом счёте, ордера в тестере стратегий совпадают с реальными.
Para iniciar sesión y usar el sitio web MQL5.com es necesario permitir el uso de Сookies.
Por favor, active este ajuste en su navegador, de lo contrario, no podrá iniciar sesión.
Hello and a big thank you for the work done to develop this EA, it is very good, I give it five stars, thank you very much.