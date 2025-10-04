Obsidian Path

3.86

Canal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban

Guía de Configuración: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808

Oferta de Lanzamiento: Aprovecha Obsidian Path ahora a un precio descontado especial 59, próximo precio: 73 (quedan 9/10 copias).


Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.

Bienvenido a un Trading Inteligente, Estructurado y Sin Estrés

Obsidian Path no es solo otro asesor experto—es tu socio de trading silencioso diseñado para la eficiencia, disciplina y resultados consistentes. Ya sea que estés escalando una cuenta pequeña o trabajando con una firma de prop trading, este EA te ayuda a mantenerte en el camino con una ejecución de operaciones basada en lógica y una protección de capital inteligente.


Motor Central: Qué Potencia Obsidian Path

Componente Propósito
Francotirador de Retroceso Espera un retroceso temporal del precio en una tendencia antes de entrar en la operación
Capa de Riesgo Lógica incorporada de SL, TP y trailing stop—sin martingala, sin grid


¿Por Qué Usar Obsidian Path?

  • Despliegue Ultra-Simple: Carga en un solo gráficoXAUUSD en M30. Sin jugar con múltiples pares o plantillas.
  • Totalmente Autónomo: Desde la entrada hasta la salida, Obsidian Path gestiona cada operación sin entrada manual.
  • Inteligencia Adaptable: Ya sea que el mercado esté en tendencia o en rango, la lógica interna se ajusta para mantener la consistencia.


Especificaciones

Parámetro Detalles
Gráfico Requerido XAUUSD (Marco de tiempo: M30)
Depósito Mínimo $100
Símbolos Soportados XAUUSD
Tipos de Cuenta Cuentas Standard, ECN, de Prop Firm


    ¿Para Quién Es?

    Obsidian Path es ideal para:

    • Quienes buscan soluciones de trading pasivo confiables
    • Expertos que necesitan una herramienta automática para complementar las operaciones manuales
    • Principiantes que buscan una introducción de bajo mantenimiento al trading algorítmico

    Cómo Comenzar

    Comenzar es simple:

    1. Adjunta Obsidian Path a un solo gráfico: XAUUSD en M30
    2. Establece tu riesgo y horarios de trading deseados
    3. Activa y deja que el EA gestione tus operaciones

    A 1
    137
    A 1 2025.12.14 01:44 
     

    11월 10일부터 라이브 계정 결과 10% 수익 입니다.. 애러 있던 부분 업데이트 되었고 12월 15일 부터 업데이트 버전 좋은 결과 있었으면 합니다....

    Subandriah
    747
    Respuesta del desarrollador Subandriah 2025.12.14 07:11
    thank you for your very kind feedback.
    pikachu88
    288
    pikachu88 2025.12.13 05:55 
     

    I have been running Obsidian Path for the past 3.5 weeks and it didn't have a great start. First trade was a Stop Loss and didn't give a good impression. But I have been impressed at the recovery since then. It is still early days but looks pretty good. If anything changes, I will update the review again.

    Posted some stats in Comments.

    Subandriah
    747
    Respuesta del desarrollador Subandriah 2025.12.13 13:44
    Thank you so much I appreciate it
    Jaimor Barossi
    145
    Jaimor Barossi 2025.12.10 01:02 
     

    stop account

    Subandriah
    747
    Respuesta del desarrollador Subandriah 2025.12.10 04:35
    Hi please contact me to see what's your issue
    surajsss78
    20
    surajsss78 2025.11.27 14:21 
     

    you are not answering my questions and your ea not working kindly setup this ea or refund the money else i will complaint in credit card and mql5. above 1 days gone you still not answering my question. kindly setup this ea.

    Subandriah
    747
    Respuesta del desarrollador Subandriah 2025.11.27 16:32
    Hello im sorry to hear that , i always answer everyone maybe i missed your massage or got lost in ton of massages i get everyday i will definitely check and answer you ASAP.
    UPDATE: i just checked and i did answer all your questions and sent you even backtest files but since you didnt know how to make them work apparently you are upset but if you check in last massage i did tell you how to use the file.
    Meysam Khoobyari
    350
    Meysam Khoobyari 2025.11.18 19:31 
     

    Lovely EA thank you Subandriah

    Subandriah
    747
    Respuesta del desarrollador Subandriah 2025.11.18 22:25
    Thank you so much for your nice review.
    Kate_43
    148
    Kate_43 2025.11.05 10:25 
     

    I'll update again after running 2 weeks from now.

    Subandriah
    747
    Respuesta del desarrollador Subandriah 2025.11.05 12:57
    im so sorry to hear that, i recently updated the EA and another one is on the way this week i will contact you to check for you.
    Yrii77
    107
    Yrii77 2025.10.24 14:03 
     

    Это отличный советник! Все сделки совершённые за две недели на реальном счёте с помощью "Obsidian Path" полностью совпали с результатом тестера стратегий МТ5 за этот же период. Время и цена, открытия и закрытия сделок незначительно отличаются, а иногда точно совпадают. "Красивому" графику в магазине автора и результатам в тестере стратегий МТ5 можно доверять и соответственно ожидать похожие результаты в будущем. ( версия 1.70 )

    Subandriah
    747
    Respuesta del desarrollador Subandriah 2025.10.24 19:09
    Hello and thank you so much , it is so heart warming ,let me know if you need any further questions or help.
    Respuesta al comentario