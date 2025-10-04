Obsidian Path
- Asesores Expertos
- Subandriah
- Versión: 2.88
- Actualizado: 15 diciembre 2025
- Activaciones: 15
Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.
Bienvenido a un Trading Inteligente, Estructurado y Sin Estrés
Obsidian Path no es solo otro asesor experto—es tu socio de trading silencioso diseñado para la eficiencia, disciplina y resultados consistentes. Ya sea que estés escalando una cuenta pequeña o trabajando con una firma de prop trading, este EA te ayuda a mantenerte en el camino con una ejecución de operaciones basada en lógica y una protección de capital inteligente.
Motor Central: Qué Potencia Obsidian Path
|Componente
|Propósito
|Francotirador de Retroceso
|Espera un retroceso temporal del precio en una tendencia antes de entrar en la operación
|Capa de Riesgo
|Lógica incorporada de SL, TP y trailing stop—sin martingala, sin grid
¿Por Qué Usar Obsidian Path?
- Despliegue Ultra-Simple: Carga en un solo gráfico—XAUUSD en M30. Sin jugar con múltiples pares o plantillas.
- Totalmente Autónomo: Desde la entrada hasta la salida, Obsidian Path gestiona cada operación sin entrada manual.
- Inteligencia Adaptable: Ya sea que el mercado esté en tendencia o en rango, la lógica interna se ajusta para mantener la consistencia.
Especificaciones
|Parámetro
|Detalles
|Gráfico Requerido
|XAUUSD (Marco de tiempo: M30)
|Depósito Mínimo
|$100
|Símbolos Soportados
|XAUUSD
|Tipos de Cuenta
|Cuentas Standard, ECN, de Prop Firm
¿Para Quién Es?
Obsidian Path es ideal para:
- Quienes buscan soluciones de trading pasivo confiables
- Expertos que necesitan una herramienta automática para complementar las operaciones manuales
- Principiantes que buscan una introducción de bajo mantenimiento al trading algorítmico
Cómo Comenzar
Comenzar es simple:
- Adjunta Obsidian Path a un solo gráfico: XAUUSD en M30
- Establece tu riesgo y horarios de trading deseados
- Activa y deja que el EA gestione tus operaciones
11월 10일부터 라이브 계정 결과 10% 수익 입니다.. 애러 있던 부분 업데이트 되었고 12월 15일 부터 업데이트 버전 좋은 결과 있었으면 합니다....