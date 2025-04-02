Venom Gold Pro EA

El Asesor Experto Diseñado para Proteger su Cuenta

Venom Gold Pro es un Asesor Experto totalmente automatizado, diseñado para operar XAUUSD en el marco temporal M30. Utiliza una lógica estructurada basada en el movimiento del precio e incluye funciones opcionales de control de riesgo para manejar la reducción de forma eficiente. No utiliza indicadores, herramientas de pronóstico ni señales externas

Señal en Vivo

Puede consultar el rendimiento verificado en:

https://www.mql5.com/es/signals/2321205

Transparencia en Backtests

Todos los backtests se basan en la lógica original del EA, sin modificaciones ni sobreajustes. Lo que se ve en los backtests está diseñado para reflejar el comportamiento real en tiempo real

Características Principales

Lógica basada en el comportamiento del precio

Modo de recuperación opcional para control de reducción

Modo de cuadrícula segura disponible

Compatible con lotes fijos o dinámicos

No requiere bibliotecas externas ni dependencias

Configuración sencilla en un solo gráfico con parámetros ajustables

Parámetros de Trading

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M30

Tamaño de lote: fijo o dinámico

Lógica de recuperación: opcional, según nivel de reducción

Modo cuadrícula segura: activado o desactivado

Depósito mínimo: 500 USD (según configuración)

Tipos de cuenta: ECN, RAW, Cent, Standard

Se recomienda VPS para funcionamiento continuo 24/5

Configuración de Entradas

Dirección de la operación: compra, venta o ambas

Método de lote: fijo o automático

Umbral máximo de reducción

Modo de recuperación: activado o desactivado

Modo cuadrícula: activado o desactivado

Ajuste de desfase horario con el servidor del broker

Instrucciones de Uso

Ejecute solo un EA por terminal

Aplica el EA en un gráfico XAUUSD M30

Active el modo cuadrícula para un mejor rendimiento

Mantenga el terminal o VPS activo durante las horas de mercado

Soporte

El soporte está disponible a través del sistema de mensajería de MQL5 tras la compra. Se ofrece asistencia para configuración si se solicita



