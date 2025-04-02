Venom Gold Pro

4.35

Venom Gold Pro EA 

 El Asesor Experto Diseñado para Proteger su Cuenta

Venom Gold Pro es un Asesor Experto totalmente automatizado, diseñado para operar XAUUSD en el marco temporal M30. Utiliza una lógica estructurada basada en el movimiento del precio e incluye funciones opcionales de control de riesgo para manejar la reducción de forma eficiente. No utiliza indicadores, herramientas de pronóstico ni señales externas

Señal en Vivo

Puede consultar el rendimiento verificado en:
https://www.mql5.com/es/signals/2321205

Transparencia en Backtests

Todos los backtests se basan en la lógica original del EA, sin modificaciones ni sobreajustes. Lo que se ve en los backtests está diseñado para reflejar el comportamiento real en tiempo real

Características Principales

Lógica basada en el comportamiento del precio
Modo de recuperación opcional para control de reducción
Modo de cuadrícula segura disponible
Compatible con lotes fijos o dinámicos
No requiere bibliotecas externas ni dependencias
Configuración sencilla en un solo gráfico con parámetros ajustables

Parámetros de Trading

Símbolo: XAUUSD
Marco temporal: M30
Tamaño de lote: fijo o dinámico
Lógica de recuperación: opcional, según nivel de reducción
Modo cuadrícula segura: activado o desactivado
Depósito mínimo: 500 USD (según configuración)
Tipos de cuenta: ECN, RAW, Cent, Standard
Se recomienda VPS para funcionamiento continuo 24/5

Configuración de Entradas

Dirección de la operación: compra, venta o ambas
Método de lote: fijo o automático
Umbral máximo de reducción
Modo de recuperación: activado o desactivado
Modo cuadrícula: activado o desactivado
Ajuste de desfase horario con el servidor del broker

Instrucciones de Uso

Ejecute solo un EA por terminal
Aplica el EA en un gráfico XAUUSD M30
Active el modo cuadrícula para un mejor rendimiento
Mantenga el terminal o VPS activo durante las horas de mercado

Soporte

El soporte está disponible a través del sistema de mensajería de MQL5 tras la compra. Se ofrece asistencia para configuración si se solicita


Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.07.31 10:19 
 

Finally this advisor became profitable, I hope it will continue like this

Antoine Melhem
2919
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.07.31 10:46
Appreciate your message. The latest update was carefully developed to ensure a high and stable win rate. We are continuously monitoring the market in both calm and volatile conditions to keep performance consistent. We genuinely believe it is on track to reach the top again.
Haroon Mehmood
154
Haroon Mehmood 2025.07.17 23:10 
 

Risky robot with high DRAWDOWN. The bigger the account smaller will b the profit and if you increase lot size the grid system will open 6x positions with that lot and DD will increase significantly. Bad customer service!

Antoine Melhem
2919
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.07.19 12:10
Thank you, we’re glad to hear it’s working well for you. Just to clarify, we do provide support even on weekends and actively respond to everyone across all our platforms. If we ever missed anything, feel free to let us know and we’ll take care of it. Wishing you continued success and happy trading
Marius
86
Marius 2025.06.27 13:40 
 

Great EA to be honest, i would reccomend you to use the first strategy because its the safest if you use it right, never had a loss with it!

vinod.p
214
vinod.p 2025.06.11 07:32 
 

Good Support easy to use bot. I am currently testing it on Demo, so far good results on S1.

Antoine Melhem
2919
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.06.13 00:27
Thanks a lot for the feedback
S1 was hot today with a strong winning streak
For more signals, just reach out to me directly on MQL5, happy trading
RAIN79062
69
RAIN79062 2025.06.08 21:58 
 

High win rate EA and strong team support

Antoine Melhem
2919
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.06.10 16:41
Thank you for your kind words! We’re thrilled that you’re seeing the high win rates and appreciate our team’s support. We’ll keep working hard to maintain performance and be here for you ,eel free to reach out anytime if you need anything.
Pankajkumar Parmar
147
Pankajkumar Parmar 2025.06.05 11:10 
 

Venom is v good>>>>for long time user and they never take wrong trade >>>loss trade is only 2% out of 457 in last 3 years>>>which is unbelivable>>> and also possitive in telegram for help there customers>>> keep it uppp

Antoine Melhem
2919
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.06.10 16:44
Thank you for your fantastic feedback, i am proud that Venom Gold Pro has delivered reliable results over the past years and that our long-time users continue to see consistent performance. i am always here to help, so reach out anytime. I'll keep pushing to deliver the consistency and support you deserve.
Abhisheik Coomar
379
Abhisheik Coomar 2025.06.05 08:47 
 

I have tested the product for a few weeks now on a live account. The default strategy 1 looks to be very profitable on the long term. The author is also constantly addressing any shortcomings of the EA with fast regular update. Overall a positive experience so far.

Antoine Melhem
2919
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.06.10 16:47
Thank you for testing Venom Gold Pro on a live account. Strategy 1 appears very profitable over the long term. I’m always addressing any shortcomings of the EA with fast, regular updates. I’m glad you’ve had a positive experience so far.
Yan Jie Guo
724
Yan Jie Guo 2025.06.05 00:40 
 

bad ass

Antoine Melhem
2919
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.06.06 11:58
Thank you , let's keep it up
yuliia lukianenko
46
yuliia lukianenko 2025.05.30 22:33 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Roberto Manzi
28
Roberto Manzi 2025.05.30 17:23 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Antoine Melhem
2919
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.06.10 16:45
Thank you for your feedback! I’m glad the new recovery settings are working well for you. I’ll keep refining Venom Gold Pro to make it even more effective.
Takashi Ohtaku
495
Takashi Ohtaku 2025.05.28 13:21 
 

They manipulate the reviews by saying that if you give a 5 star review on the Telegram channel, you will get a bonus. Also, backtesting skips losing.

PS:

I exposed the truth on his telegram channel and he kicked me.

Well, you are free to not believe this review and regret your purchase.

Antoine Melhem
2919
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.07.19 12:26
We want to clarify a recent situation regarding users Goo G and Takashi Ohtaku. They contacted us demanding $1500 and threatened to leave negative reviews if we did not pay. Their complaints were based on losses caused by using high lot sizes, well beyond the recommended risk settings. As with any EA, overleveraging can lead to losses, and we always provide clear guidance on risk management. Their review is not only unfair but factually incorrect, as reflected in the comment section. Despite our request to remove the false statements, they refused and proceeded to publish the review. Takashi was later removed from the support channel because several members were disgusted by the way he spoke to others. His behavior was consistently disrespectful toward the community, including swearing in the channel and ignoring all advice regarding his leverage and trading impatience. As for Goo G, we tried to engage with him and asked him to review the winning streaks and overall performance. We gave him the chance to resolve things constructively, but he refused and insisted on keeping his negative review. Their accounts only ran the EA for four days, ignoring the recommended settings and recovery guidance. The EA had a series of successful trades, experienced a temporary drawdown, then recovered fully as intended. Their actions clearly show an intent to discredit rather than evaluate honestly. We stand by our product, our support, and our community. Join our platform and see everything transparently. We remain committed to our clients and will continue standing with them for the long run.
Goo G
499
Goo G 2025.05.28 09:15 
 

All the reviews here are fake. Everyone is giving five stars in order to receive a different review bonus system. I don't agree with that and I'll only be honest. First of all, SL has occurred five times in a row for Strategy 2. If you turn on the recovery setting for this, your account will be blown away. Strategy 1 has low profits and high losses. Of course, his live signals change frequently and are changed when it becomes inconvenient. It's not something you can trust, and I don't recommend using it.

PS: He claims that Strategy 1 won 19 times and had 1 loss, but that 1 loss wipes out all 19 wins.

What's more, the creator himself was the one who recommended recovery.

There are also screenshots of the results of 5 consecutive losses.

Don't spend your money on this EA. It's a waste.

-------

He says we asked him for $1500, but please see the screenshot of the conversation in the comments.

Antoine Melhem
2919
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.07.19 12:27
We want to clarify a recent situation regarding users Goo G and Takashi Ohtaku. They contacted us demanding $1500 and threatened to leave negative reviews if we did not pay. Their complaints were based on losses caused by using high lot sizes, well beyond the recommended risk settings. As with any EA, overleveraging can lead to losses, and we always provide clear guidance on risk management. Their review is not only unfair but factually incorrect, as reflected in the comment section. Despite our request to remove the false statements, they refused and proceeded to publish the review. Takashi was later removed from the support channel because several members were disgusted by the way he spoke to others. His behavior was consistently disrespectful toward the community, including swearing in the channel and ignoring all advice regarding his leverage and trading impatience. As for Goo G, we tried to engage with him and asked him to review the winning streaks and overall performance. We gave him the chance to resolve things constructively, but he refused and insisted on keeping his negative review. Their accounts only ran the EA for four days, ignoring the recommended settings and recovery guidance. The EA had a series of successful trades, experienced a temporary drawdown, then recovered fully as intended. Their actions clearly show an intent to discredit rather than evaluate honestly. We stand by our product, our support, and our community. Join our platform and see everything transparently. We remain committed to our clients and will continue standing with them for the long run.
Ella
223
Ella 2025.05.28 03:35 
 

I’m using Venom Gold Pro for 6 days now, and not only are the backtest results impressive, but it also performs EXACTLY THE SAME in live trading. I’m extremely satisfied.

Antoine Melhem
2919
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.05.28 04:41
Hello dear ,thank you for sharing your experience. It’s great to hear that the EA is performing consistently for you. Feel free to reach out to me on MQL5 anytime if you need anything or just want to stay updated, have a lovely day
Kalmith Quinones
52
Kalmith Quinones 2025.05.27 22:01 
 

Great result with backtesting! Now running live account

Antoine Melhem
2919
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.05.27 22:05
That’s awesome to hear! Wishing you great results on your live account too. If you need anything along the way, feel free to reach out ,we’re here to support you.
Tamas Bader
194
Tamas Bader 2025.05.27 18:18 
 

Haven’t tried the EA yet but author looks genuine person and telegram support very responsive. Hopefully S1 will work in a long term.

Antoine Melhem
2919
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.05.27 22:01
Thank you so much for your kind words. We truly appreciate your trust. We’re always here to support you, and yes, Strategy 1 was built with long-term consistency in mind. Let us know if you need any help getting started.
AlessioDEpp
69
AlessioDEpp 2025.05.27 17:12 
 

First day i hope to destroy the market with Venom. Great Support

11546305
94
11546305 2025.05.27 08:56 
 

The back test looks excellent, and I'm looking forward to live testing. The developer's support and development of this product are exceptional. I feel the developer has our backs on this product.

mrea59
1661
mrea59 2025.05.26 23:27 
 

Purchased after conducting lots of back testing which showed great results. This is my second EA that I have purchased from the developer as looking to diversify my trading and not just focus on Gold. Support has also been amazing lots of questions and immediate replies. Looking forward to using.

Kashta
1177
Kashta 2025.05.24 08:14 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Alex Ciobanu
403
Alex Ciobanu 2025.05.24 07:30 
 

I've been using a real account for a month and I'm very happy with the results, and the support is excellent!

Antoine Melhem
2919
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.05.26 10:10
Thank you so much for your kind words! We’re really glad to hear you’re satisfied with the experience and support. We're always here if you need anything, and we truly appreciate having you with us on this journey 💛
12
