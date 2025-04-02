Venom Gold Pro
- Asesores Expertos
- Antoine Melhem
- Versión: 5.4
- Actualizado: 12 enero 2026
- Activaciones: 10
Venom Gold Pro EA
El Asesor Experto Diseñado para Proteger su Cuenta
Venom Gold Pro es un Asesor Experto totalmente automatizado, diseñado para operar XAUUSD en el marco temporal M30. Utiliza una lógica estructurada basada en el movimiento del precio e incluye funciones opcionales de control de riesgo para manejar la reducción de forma eficiente. No utiliza indicadores, herramientas de pronóstico ni señales externas
Señal en Vivo
Puede consultar el rendimiento verificado en:
https://www.mql5.com/es/signals/2321205
Transparencia en Backtests
Todos los backtests se basan en la lógica original del EA, sin modificaciones ni sobreajustes. Lo que se ve en los backtests está diseñado para reflejar el comportamiento real en tiempo real
Características Principales
Lógica basada en el comportamiento del precio
Modo de recuperación opcional para control de reducción
Modo de cuadrícula segura disponible
Compatible con lotes fijos o dinámicos
No requiere bibliotecas externas ni dependencias
Configuración sencilla en un solo gráfico con parámetros ajustables
Parámetros de Trading
Símbolo: XAUUSD
Marco temporal: M30
Tamaño de lote: fijo o dinámico
Lógica de recuperación: opcional, según nivel de reducción
Modo cuadrícula segura: activado o desactivado
Depósito mínimo: 500 USD (según configuración)
Tipos de cuenta: ECN, RAW, Cent, Standard
Se recomienda VPS para funcionamiento continuo 24/5
Configuración de Entradas
Dirección de la operación: compra, venta o ambas
Método de lote: fijo o automático
Umbral máximo de reducción
Modo de recuperación: activado o desactivado
Modo cuadrícula: activado o desactivado
Ajuste de desfase horario con el servidor del broker
Instrucciones de Uso
Ejecute solo un EA por terminal
Aplica el EA en un gráfico XAUUSD M30
Active el modo cuadrícula para un mejor rendimiento
Mantenga el terminal o VPS activo durante las horas de mercado
Soporte
El soporte está disponible a través del sistema de mensajería de MQL5 tras la compra. Se ofrece asistencia para configuración si se solicita
Finally this advisor became profitable, I hope it will continue like this