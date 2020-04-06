Grid Masters Grid Matrix Pro MT5

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Умная Двусторонняя Сетка

Продвинутый торговый советник, который автоматически определяет зоны с высокой вероятностью торговли (PP, R1, S1) и строит динамические сетки Buy/Sell. Включает трейлинг, защиту через блокировку капитала, заморозку прибыли и функцию «закрыть позиции после X торговых дней». На графике доступны кнопки BUY, SELL и CLOSE ALL для мгновенного ручного управления.


---

Обзор

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — профессиональный эксперт на основе двусторонней сеточной системы. Автоматически создаёт сетки покупок и продаж вокруг ключевых зон равновесия рынка, управляя риском через блокировку капитала, заморозку прибыли, умный трейлинг и закрытие позиций по времени.

Советник обеспечивает структурированное исполнение, интеллектуальное управление риском и гибкое развертывание сетки, как для ручного контроля, так и для полной автоматизации.


---

Основные возможности

Автоматическое определение зон (PP, R1, S1) — мгновенная реакция на зоны равновесия.

Двусторонняя логика сетки — симметричные BUY и SELL сетки с настраиваемыми параметрами TP, SL, шагом и лотом.

Защита через блокировку капитала и прибыли — закрытие позиций или заморозка работы EA при достижении заданных уровней.

Умные режимы трейлинга — пошаговый и breakeven для групповой/цикловой работы без ошибок.

Закрытие после X торговых дней — автоматическое закрытие после заданного количества торговых дней.

Надёжный механизм отложенных ордеров — проверка маржи, стоп-уровней, спреда и цены.

Ручное управление на графике — кнопки BUY, SELL, CLOSE ALL для мгновенного вмешательства.

Лёгкий и безопасный — без DLL, полностью оптимизирован для живой торговли и тестера стратегий.



---

Параметры входа (кратко)

InpBuyLevels — количество уровней Buy Stop

InpSellLevels — количество уровней Sell Stop

InpGridSpacingPoints — расстояние между ордерами сетки (пункты)

InpSL_Points — Stop Loss (пункты)

InpTP_Points — Take Profit (пункты)

InpCloseAfterDays — закрытие позиций после X торговых дней (0 = отключено)

InpUsePP / R1 / S1 — включение автоторговли по PP, R1, S1 (false = только ручной режим)

InpLots — размер лота для каждого ордера

InpEquityLock — закрытие всех сделок при достижении порога капитала (0 = отключено)

InpProfitLock — целевая прибыль для закрытия/заморозки EA (0 = отключено)

InpTrailingMode — 0 = Выкл, 1 = Пошаговый, 2 = Breakeven

InpTrailStartPoints — прибыль в пунктах до старта трейлинга

InpTrailStepPoints — шаг трейлинга за ценой (пункты)

InpMaxSpreadPoints — максимальный допустимый спред (пункты)

InpSlippage — допустимый проскальзывание (пункты)

InpWaitCandleClose — если true, сетки ставятся на закрытии свечи

InpMagic — Magic Number для идентификации ордеров EA

InpDebug — показ подробных логов для тестирования


Примечание: установите InpUsePP, InpUseR1, InpUseS1 в false, чтобы использовать только кнопки на графике.


---

Ручная панель (на графике)

BUY — симметричная сетка по текущей цене или закрытию предыдущей свечи

SELL — зеркальная сетка для продаж

CLOSE ALL — закрывает все позиции EA и удаляет отложенные ордера


Важно: кнопки не работают в тестере стратегий — используйте автоматический режим.


---

Советы и лучшие практики

Тестируйте сначала на демо-счёте

В тестере стратегий используйте автоматические триггеры

Применяйте консервативный размер лота и VPS для стабильности

Настройте InpMaxSpreadPoints, чтобы блокировать сетки при высоком спреде

Используйте InpProfitLock + Freeze для фиксации прибыли и остановки торговли



---

Рекомендуемые настройки

Таймфреймы: H1–D1

Пары: основные (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)

Шаг сетки: 50–200 пунктов в зависимости от волатильности

Размер лота: начинайте с малого (например, 0.10 на $1000)



---

Почему трейдеры любят EA

Эффективно работает в тренде и флетах

Адаптируется к структуре рынка без постоянной настройки

Встроенная защита предотвращает большие убытки

Прозрачная логика — каждый ордер и шаг видимы

Стабильное тестирование при низкой нагрузке


"Этот советник не гонится за свечами. Он строит структуру. Это не про удачу — это про логику."


---

Тестирование и оптимизация

Оптимизируйте поэтапно: шаг сетки → TP/SL → блокировка капитала/прибыли → трейлинг. Используйте InpDebug=true для отслеживания работы EA.

Напоминание: кнопки панели не работают в тестере стратегий.


---

Примечания

Без мартингейла и скрытого усреднения — каждая сетка независима

Отложенные ордера удаляются только при блокировках, ошибках или обновлении сетки

Совместимо со всеми брокерами и типами счетов (разрешен хеджинг)

Оптимизировано для стабильной и безопасной работы



---

Поддержка и обновления

Свяжитесь с разработчиком через сообщения MQL5 для помощи в настройке, шаблонов оптимизации или решения проблем. Проверенные покупатели получают бесплатные обновления и приоритетную поддержку.


---

Заключительная цитата

"Торгуйте там, где рынок дышит — по структуре. Precision Grid Matrix Pro не гонится за ценой… он ждёт там, где цена должна реагировать."


