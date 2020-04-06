Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
- Эксперты
- Tola Moses Hector
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Умная Двусторонняя Сетка
Продвинутый торговый советник, который автоматически определяет зоны с высокой вероятностью торговли (PP, R1, S1) и строит динамические сетки Buy/Sell. Включает трейлинг, защиту через блокировку капитала, заморозку прибыли и функцию «закрыть позиции после X торговых дней». На графике доступны кнопки BUY, SELL и CLOSE ALL для мгновенного ручного управления.
---
Обзор
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — профессиональный эксперт на основе двусторонней сеточной системы. Автоматически создаёт сетки покупок и продаж вокруг ключевых зон равновесия рынка, управляя риском через блокировку капитала, заморозку прибыли, умный трейлинг и закрытие позиций по времени.
Советник обеспечивает структурированное исполнение, интеллектуальное управление риском и гибкое развертывание сетки, как для ручного контроля, так и для полной автоматизации.
---
Основные возможности
Автоматическое определение зон (PP, R1, S1) — мгновенная реакция на зоны равновесия.
Двусторонняя логика сетки — симметричные BUY и SELL сетки с настраиваемыми параметрами TP, SL, шагом и лотом.
Защита через блокировку капитала и прибыли — закрытие позиций или заморозка работы EA при достижении заданных уровней.
Умные режимы трейлинга — пошаговый и breakeven для групповой/цикловой работы без ошибок.
Закрытие после X торговых дней — автоматическое закрытие после заданного количества торговых дней.
Надёжный механизм отложенных ордеров — проверка маржи, стоп-уровней, спреда и цены.
Ручное управление на графике — кнопки BUY, SELL, CLOSE ALL для мгновенного вмешательства.
Лёгкий и безопасный — без DLL, полностью оптимизирован для живой торговли и тестера стратегий.
---
Параметры входа (кратко)
InpBuyLevels — количество уровней Buy Stop
InpSellLevels — количество уровней Sell Stop
InpGridSpacingPoints — расстояние между ордерами сетки (пункты)
InpSL_Points — Stop Loss (пункты)
InpTP_Points — Take Profit (пункты)
InpCloseAfterDays — закрытие позиций после X торговых дней (0 = отключено)
InpUsePP / R1 / S1 — включение автоторговли по PP, R1, S1 (false = только ручной режим)
InpLots — размер лота для каждого ордера
InpEquityLock — закрытие всех сделок при достижении порога капитала (0 = отключено)
InpProfitLock — целевая прибыль для закрытия/заморозки EA (0 = отключено)
InpTrailingMode — 0 = Выкл, 1 = Пошаговый, 2 = Breakeven
InpTrailStartPoints — прибыль в пунктах до старта трейлинга
InpTrailStepPoints — шаг трейлинга за ценой (пункты)
InpMaxSpreadPoints — максимальный допустимый спред (пункты)
InpSlippage — допустимый проскальзывание (пункты)
InpWaitCandleClose — если true, сетки ставятся на закрытии свечи
InpMagic — Magic Number для идентификации ордеров EA
InpDebug — показ подробных логов для тестирования
Примечание: установите InpUsePP, InpUseR1, InpUseS1 в false, чтобы использовать только кнопки на графике.
---
Ручная панель (на графике)
BUY — симметричная сетка по текущей цене или закрытию предыдущей свечи
SELL — зеркальная сетка для продаж
CLOSE ALL — закрывает все позиции EA и удаляет отложенные ордера
Важно: кнопки не работают в тестере стратегий — используйте автоматический режим.
---
Советы и лучшие практики
Тестируйте сначала на демо-счёте
В тестере стратегий используйте автоматические триггеры
Применяйте консервативный размер лота и VPS для стабильности
Настройте InpMaxSpreadPoints, чтобы блокировать сетки при высоком спреде
Используйте InpProfitLock + Freeze для фиксации прибыли и остановки торговли
---
Рекомендуемые настройки
Таймфреймы: H1–D1
Пары: основные (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)
Шаг сетки: 50–200 пунктов в зависимости от волатильности
Размер лота: начинайте с малого (например, 0.10 на $1000)
---
Почему трейдеры любят EA
Эффективно работает в тренде и флетах
Адаптируется к структуре рынка без постоянной настройки
Встроенная защита предотвращает большие убытки
Прозрачная логика — каждый ордер и шаг видимы
Стабильное тестирование при низкой нагрузке
"Этот советник не гонится за свечами. Он строит структуру. Это не про удачу — это про логику."
---
Тестирование и оптимизация
Оптимизируйте поэтапно: шаг сетки → TP/SL → блокировка капитала/прибыли → трейлинг. Используйте InpDebug=true для отслеживания работы EA.
Напоминание: кнопки панели не работают в тестере стратегий.
---
Примечания
Без мартингейла и скрытого усреднения — каждая сетка независима
Отложенные ордера удаляются только при блокировках, ошибках или обновлении сетки
Совместимо со всеми брокерами и типами счетов (разрешен хеджинг)
Оптимизировано для стабильной и безопасной работы
---
Поддержка и обновления
Свяжитесь с разработчиком через сообщения MQL5 для помощи в настройке, шаблонов оптимизации или решения проблем. Проверенные покупатели получают бесплатные обновления и приоритетную поддержку.
---
Заключительная цитата
"Торгуйте там, где рынок дышит — по структуре. Precision Grid Matrix Pro не гонится за ценой… он ждёт там, где цена должна реагировать."