



Продвинутый торговый советник, который автоматически определяет зоны с высокой вероятностью торговли (PP, R1, S1) и строит динамические сетки Buy/Sell. Включает трейлинг, защиту через блокировку капитала, заморозку прибыли и функцию «закрыть позиции после X торговых дней». На графике доступны кнопки BUY, SELL и CLOSE ALL для мгновенного ручного управления.









Обзор





Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — профессиональный эксперт на основе двусторонней сеточной системы. Автоматически создаёт сетки покупок и продаж вокруг ключевых зон равновесия рынка, управляя риском через блокировку капитала, заморозку прибыли, умный трейлинг и закрытие позиций по времени.





Советник обеспечивает структурированное исполнение, интеллектуальное управление риском и гибкое развертывание сетки, как для ручного контроля, так и для полной автоматизации.









Основные возможности





Автоматическое определение зон (PP, R1, S1) — мгновенная реакция на зоны равновесия.





Двусторонняя логика сетки — симметричные BUY и SELL сетки с настраиваемыми параметрами TP, SL, шагом и лотом.





Защита через блокировку капитала и прибыли — закрытие позиций или заморозка работы EA при достижении заданных уровней.





Умные режимы трейлинга — пошаговый и breakeven для групповой/цикловой работы без ошибок.





Закрытие после X торговых дней — автоматическое закрытие после заданного количества торговых дней.





Надёжный механизм отложенных ордеров — проверка маржи, стоп-уровней, спреда и цены.





Ручное управление на графике — кнопки BUY, SELL, CLOSE ALL для мгновенного вмешательства.





Лёгкий и безопасный — без DLL, полностью оптимизирован для живой торговли и тестера стратегий.













Параметры входа (кратко)





InpBuyLevels — количество уровней Buy Stop





InpSellLevels — количество уровней Sell Stop





InpGridSpacingPoints — расстояние между ордерами сетки (пункты)





InpSL_Points — Stop Loss (пункты)





InpTP_Points — Take Profit (пункты)





InpCloseAfterDays — закрытие позиций после X торговых дней (0 = отключено)





InpUsePP / R1 / S1 — включение автоторговли по PP, R1, S1 (false = только ручной режим)





InpLots — размер лота для каждого ордера





InpEquityLock — закрытие всех сделок при достижении порога капитала (0 = отключено)





InpProfitLock — целевая прибыль для закрытия/заморозки EA (0 = отключено)





InpTrailingMode — 0 = Выкл, 1 = Пошаговый, 2 = Breakeven





InpTrailStartPoints — прибыль в пунктах до старта трейлинга





InpTrailStepPoints — шаг трейлинга за ценой (пункты)





InpMaxSpreadPoints — максимальный допустимый спред (пункты)





InpSlippage — допустимый проскальзывание (пункты)





InpWaitCandleClose — если true, сетки ставятся на закрытии свечи





InpMagic — Magic Number для идентификации ордеров EA





InpDebug — показ подробных логов для тестирования









Примечание: установите InpUsePP, InpUseR1, InpUseS1 в false, чтобы использовать только кнопки на графике.









Ручная панель (на графике)





BUY — симметричная сетка по текущей цене или закрытию предыдущей свечи





SELL — зеркальная сетка для продаж





CLOSE ALL — закрывает все позиции EA и удаляет отложенные ордера









Важно: кнопки не работают в тестере стратегий — используйте автоматический режим.









Советы и лучшие практики





Тестируйте сначала на демо-счёте





В тестере стратегий используйте автоматические триггеры





Применяйте консервативный размер лота и VPS для стабильности





Настройте InpMaxSpreadPoints, чтобы блокировать сетки при высоком спреде





Используйте InpProfitLock + Freeze для фиксации прибыли и остановки торговли













Рекомендуемые настройки





Таймфреймы: H1–D1





Пары: основные (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)





Шаг сетки: 50–200 пунктов в зависимости от волатильности





Размер лота: начинайте с малого (например, 0.10 на $1000)













Почему трейдеры любят EA





Эффективно работает в тренде и флетах





Адаптируется к структуре рынка без постоянной настройки





Встроенная защита предотвращает большие убытки





Прозрачная логика — каждый ордер и шаг видимы





Стабильное тестирование при низкой нагрузке









"Этот советник не гонится за свечами. Он строит структуру. Это не про удачу — это про логику."









Тестирование и оптимизация





Оптимизируйте поэтапно: шаг сетки → TP/SL → блокировка капитала/прибыли → трейлинг. Используйте InpDebug=true для отслеживания работы EA.





Напоминание: кнопки панели не работают в тестере стратегий.









Примечания





Без мартингейла и скрытого усреднения — каждая сетка независима





Отложенные ордера удаляются только при блокировках, ошибках или обновлении сетки





Совместимо со всеми брокерами и типами счетов (разрешен хеджинг)





Оптимизировано для стабильной и безопасной работы













Поддержка и обновления





Свяжитесь с разработчиком через сообщения MQL5 для помощи в настройке, шаблонов оптимизации или решения проблем. Проверенные покупатели получают бесплатные обновления и приоритетную поддержку.









Заключительная цитата





"Торгуйте там, где рынок дышит — по структуре. Precision Grid Matrix Pro не гонится за ценой… он ждёт там, где цена должна реагировать."









Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Умная Двусторонняя Сетка