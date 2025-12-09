Grid Masters Grid Matrix Pro MT5

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Akıllı Çift Yönlü Grid Sistemi

Yüksek olasılıklı işlem bölgelerini (PP, R1, S1) otomatik olarak tespit eden ve dinamik alım/satım gridleri oluşturan gelişmiş bir EA. Trailing, sermaye kilidi, kar kilidi dondurma ve “X işlem günü sonra kapatma” özelliği içerir. BUY, SELL ve CLOSE ALL butonlarıyla grafikten anında manuel kontrol mümkündür.


Genel Bakış

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5, çift yönlü grid sistemi üzerine kurulmuş profesyonel bir Expert Advisor’dır. Piyasanın ana denge bölgeleri etrafında otomatik alım ve satım gridleri oluşturur ve sermaye kilidi, kar kilidi dondurma, akıllı trailing ve zaman bazlı pozisyon kapatma ile riski dinamik olarak yönetir.

Bu EA, yapı temelli yürütme, akıllı risk yönetimi ve esnek grid kullanımı sunar; ister manuel gözetim, ister tam otomasyon tercih edin.


Öne Çıkan Özellikler

Otomatik Bölge Algılama (PP, R1, S1) — denge bölgelerine anında tepki verir

Çift Yönlü Grid Mantığı — ayarlanabilir aralık, TP, SL ve lot boyutuyla simetrik BUY ve SELL gridleri

Sermaye & Kar Kilidi Koruması — tanımlı seviyelere ulaşıldığında pozisyonları kapatır veya EA’yı dondurur

Akıllı Trailing Modları — Adım ve Breakeven ile grup/döngü takipli, hata önleyici uygulama

X İşlem Günü Sonra Kapat — kullanıcı tanımlı gün sayısı sonunda EA pozisyonlarını otomatik kapatır

Hatasız Pending Order Motoru — marjin, stop seviyesi, spread ve fiyat kontrolleri

Grafik Üzerinden Manuel Kontrol — BUY, SELL ve CLOSE ALL butonlarıyla anlık müdahale

Hafif ve Güvenli — harici DLL yok, canlı işlem ve Strategy Tester için optimize



Giriş Parametreleri (Özet)

InpBuyLevels — Alış stop seviyesi sayısı

InpSellLevels — Satış stop seviyesi sayısı

InpGridSpacingPoints — Grid emirleri arası mesafe (puan)

InpSL_Points — Stop Loss (puan)

InpTP_Points — Take Profit (puan)

InpCloseAfterDays — X işlem günü sonrası pozisyonları kapat (0 = kapalı)

InpUsePP / R1 / S1 — PP, R1, S1 için otomatik işlem (false = manuel mod)

InpLots — Pending order başına lot büyüklüğü

InpEquityLock — Tanımlı floating equity seviyesine ulaşıldığında tüm işlemleri kapat (0 = kapalı)

InpProfitLock — Kar hedefi ulaşıldığında EA’yı kapat/dondur (0 = kapalı)

InpTrailingMode — 0 = Kapalı, 1 = Adım, 2 = Breakeven

InpTrailStartPoints — Trailing başlama puanı

InpTrailStepPoints — Fiyatın arkasındaki trailing mesafesi (puan)

InpMaxSpreadPoints — Maksimum spread

InpSlippage — İzin verilen slippage

InpWaitCandleClose — true = manuel grid mum kapanışında yerleştirilir

InpMagic — EA emirlerini tanımlayan Magic Number

InpDebug — Test için detaylı log gösterimi


> Not: Yalnızca grafik butonlarını kullanmak için InpUsePP, InpUseR1 ve InpUseS1’i false yapın.




Grafik Üzerinden Manuel Panel

BUY — Mevcut fiyat veya önceki mum kapanışına simetrik grid yerleştirir

SELL — Satış için aynalı grid

CLOSE ALL — EA’nın tüm pozisyonlarını kapatır ve pending orderları siler


Önemli: Butonlar Strategy Tester’da çalışmaz; otomatik modu kullanın.


İpuçları ve En İyi Uygulamalar

Önce demo hesapta test edin

Strategy Tester’da otomatik tetikleyiciler kullanın

Düşük lot ve VPS ile kesintisiz çalışma

Yüksek spread ortamlarında gridleri engellemek için InpMaxSpreadPoints’i ayarlayın

Hedefi güvenceye almak ve işlemleri durdurmak için InpProfitLock + Freeze kullanın



Önerilen Ayarlar

Zaman dilimleri: H1–D1

Pariteler: Majör pariteler (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)

Grid aralığı: Volatiliteye bağlı olarak 50–200 puan

Lot boyutu: Küçük başlayın, örn. $1,000 için 0.10 lot



Tüccarların Sevme Sebepleri

Trend ve yatay piyasalarda etkili

Piyasa yapısına otomatik uyum, sürekli ayar gerekmez

Dahili güvenlik ile aşırı riski önler

Şeffaf mantık — her emir ve adım görünür

Stabil backtest ve düşük kaynak kullanımı


"Bu EA mumların peşinden gitmez. Yapı kurar. Şans değil, mantık üzerine çalışır."
