Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
- Uzman Danışmanlar
- Tola Moses Hector
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Akıllı Çift Yönlü Grid Sistemi
Yüksek olasılıklı işlem bölgelerini (PP, R1, S1) otomatik olarak tespit eden ve dinamik alım/satım gridleri oluşturan gelişmiş bir EA. Trailing, sermaye kilidi, kar kilidi dondurma ve “X işlem günü sonra kapatma” özelliği içerir. BUY, SELL ve CLOSE ALL butonlarıyla grafikten anında manuel kontrol mümkündür.
---
Genel Bakış
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5, çift yönlü grid sistemi üzerine kurulmuş profesyonel bir Expert Advisor’dır. Piyasanın ana denge bölgeleri etrafında otomatik alım ve satım gridleri oluşturur ve sermaye kilidi, kar kilidi dondurma, akıllı trailing ve zaman bazlı pozisyon kapatma ile riski dinamik olarak yönetir.
Bu EA, yapı temelli yürütme, akıllı risk yönetimi ve esnek grid kullanımı sunar; ister manuel gözetim, ister tam otomasyon tercih edin.
---
Öne Çıkan Özellikler
Otomatik Bölge Algılama (PP, R1, S1) — denge bölgelerine anında tepki verir
Çift Yönlü Grid Mantığı — ayarlanabilir aralık, TP, SL ve lot boyutuyla simetrik BUY ve SELL gridleri
Sermaye & Kar Kilidi Koruması — tanımlı seviyelere ulaşıldığında pozisyonları kapatır veya EA’yı dondurur
Akıllı Trailing Modları — Adım ve Breakeven ile grup/döngü takipli, hata önleyici uygulama
X İşlem Günü Sonra Kapat — kullanıcı tanımlı gün sayısı sonunda EA pozisyonlarını otomatik kapatır
Hatasız Pending Order Motoru — marjin, stop seviyesi, spread ve fiyat kontrolleri
Grafik Üzerinden Manuel Kontrol — BUY, SELL ve CLOSE ALL butonlarıyla anlık müdahale
Hafif ve Güvenli — harici DLL yok, canlı işlem ve Strategy Tester için optimize
---
Giriş Parametreleri (Özet)
InpBuyLevels — Alış stop seviyesi sayısı
InpSellLevels — Satış stop seviyesi sayısı
InpGridSpacingPoints — Grid emirleri arası mesafe (puan)
InpSL_Points — Stop Loss (puan)
InpTP_Points — Take Profit (puan)
InpCloseAfterDays — X işlem günü sonrası pozisyonları kapat (0 = kapalı)
InpUsePP / R1 / S1 — PP, R1, S1 için otomatik işlem (false = manuel mod)
InpLots — Pending order başına lot büyüklüğü
InpEquityLock — Tanımlı floating equity seviyesine ulaşıldığında tüm işlemleri kapat (0 = kapalı)
InpProfitLock — Kar hedefi ulaşıldığında EA’yı kapat/dondur (0 = kapalı)
InpTrailingMode — 0 = Kapalı, 1 = Adım, 2 = Breakeven
InpTrailStartPoints — Trailing başlama puanı
InpTrailStepPoints — Fiyatın arkasındaki trailing mesafesi (puan)
InpMaxSpreadPoints — Maksimum spread
InpSlippage — İzin verilen slippage
InpWaitCandleClose — true = manuel grid mum kapanışında yerleştirilir
InpMagic — EA emirlerini tanımlayan Magic Number
InpDebug — Test için detaylı log gösterimi
> Not: Yalnızca grafik butonlarını kullanmak için InpUsePP, InpUseR1 ve InpUseS1’i false yapın.
---
Grafik Üzerinden Manuel Panel
BUY — Mevcut fiyat veya önceki mum kapanışına simetrik grid yerleştirir
SELL — Satış için aynalı grid
CLOSE ALL — EA’nın tüm pozisyonlarını kapatır ve pending orderları siler
Önemli: Butonlar Strategy Tester’da çalışmaz; otomatik modu kullanın.
---
İpuçları ve En İyi Uygulamalar
Önce demo hesapta test edin
Strategy Tester’da otomatik tetikleyiciler kullanın
Düşük lot ve VPS ile kesintisiz çalışma
Yüksek spread ortamlarında gridleri engellemek için InpMaxSpreadPoints’i ayarlayın
Hedefi güvenceye almak ve işlemleri durdurmak için InpProfitLock + Freeze kullanın
---
Önerilen Ayarlar
Zaman dilimleri: H1–D1
Pariteler: Majör pariteler (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)
Grid aralığı: Volatiliteye bağlı olarak 50–200 puan
Lot boyutu: Küçük başlayın, örn. $1,000 için 0.10 lot
---
Tüccarların Sevme Sebepleri
Trend ve yatay piyasalarda etkili
Piyasa yapısına otomatik uyum, sürekli ayar gerekmez
Dahili güvenlik ile aşırı riski önler
Şeffaf mantık — her emir ve adım görünür
Stabil backtest ve düşük kaynak kullanımı
"Bu EA mumların peşinden gitmez. Yapı kurar. Şans değil, mantık üzerine çalışır."