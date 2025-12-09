



Yüksek olasılıklı işlem bölgelerini (PP, R1, S1) otomatik olarak tespit eden ve dinamik alım/satım gridleri oluşturan gelişmiş bir EA. Trailing, sermaye kilidi, kar kilidi dondurma ve “X işlem günü sonra kapatma” özelliği içerir. BUY, SELL ve CLOSE ALL butonlarıyla grafikten anında manuel kontrol mümkündür.









---





Genel Bakış





Grid Masters Grid Matrix Pro MT5, çift yönlü grid sistemi üzerine kurulmuş profesyonel bir Expert Advisor’dır. Piyasanın ana denge bölgeleri etrafında otomatik alım ve satım gridleri oluşturur ve sermaye kilidi, kar kilidi dondurma, akıllı trailing ve zaman bazlı pozisyon kapatma ile riski dinamik olarak yönetir.





Bu EA, yapı temelli yürütme, akıllı risk yönetimi ve esnek grid kullanımı sunar; ister manuel gözetim, ister tam otomasyon tercih edin.









---





Öne Çıkan Özellikler





Otomatik Bölge Algılama (PP, R1, S1) — denge bölgelerine anında tepki verir





Çift Yönlü Grid Mantığı — ayarlanabilir aralık, TP, SL ve lot boyutuyla simetrik BUY ve SELL gridleri





Sermaye & Kar Kilidi Koruması — tanımlı seviyelere ulaşıldığında pozisyonları kapatır veya EA’yı dondurur





Akıllı Trailing Modları — Adım ve Breakeven ile grup/döngü takipli, hata önleyici uygulama





X İşlem Günü Sonra Kapat — kullanıcı tanımlı gün sayısı sonunda EA pozisyonlarını otomatik kapatır





Hatasız Pending Order Motoru — marjin, stop seviyesi, spread ve fiyat kontrolleri





Grafik Üzerinden Manuel Kontrol — BUY, SELL ve CLOSE ALL butonlarıyla anlık müdahale





Hafif ve Güvenli — harici DLL yok, canlı işlem ve Strategy Tester için optimize













---





Giriş Parametreleri (Özet)





InpBuyLevels — Alış stop seviyesi sayısı





InpSellLevels — Satış stop seviyesi sayısı





InpGridSpacingPoints — Grid emirleri arası mesafe (puan)





InpSL_Points — Stop Loss (puan)





InpTP_Points — Take Profit (puan)





InpCloseAfterDays — X işlem günü sonrası pozisyonları kapat (0 = kapalı)





InpUsePP / R1 / S1 — PP, R1, S1 için otomatik işlem (false = manuel mod)





InpLots — Pending order başına lot büyüklüğü





InpEquityLock — Tanımlı floating equity seviyesine ulaşıldığında tüm işlemleri kapat (0 = kapalı)





InpProfitLock — Kar hedefi ulaşıldığında EA’yı kapat/dondur (0 = kapalı)





InpTrailingMode — 0 = Kapalı, 1 = Adım, 2 = Breakeven





InpTrailStartPoints — Trailing başlama puanı





InpTrailStepPoints — Fiyatın arkasındaki trailing mesafesi (puan)





InpMaxSpreadPoints — Maksimum spread





InpSlippage — İzin verilen slippage





InpWaitCandleClose — true = manuel grid mum kapanışında yerleştirilir





InpMagic — EA emirlerini tanımlayan Magic Number





InpDebug — Test için detaylı log gösterimi









> Not: Yalnızca grafik butonlarını kullanmak için InpUsePP, InpUseR1 ve InpUseS1’i false yapın.

















---





Grafik Üzerinden Manuel Panel





BUY — Mevcut fiyat veya önceki mum kapanışına simetrik grid yerleştirir





SELL — Satış için aynalı grid





CLOSE ALL — EA’nın tüm pozisyonlarını kapatır ve pending orderları siler









Önemli: Butonlar Strategy Tester’da çalışmaz; otomatik modu kullanın.









---





İpuçları ve En İyi Uygulamalar





Önce demo hesapta test edin





Strategy Tester’da otomatik tetikleyiciler kullanın





Düşük lot ve VPS ile kesintisiz çalışma





Yüksek spread ortamlarında gridleri engellemek için InpMaxSpreadPoints’i ayarlayın





Hedefi güvenceye almak ve işlemleri durdurmak için InpProfitLock + Freeze kullanın













---





Önerilen Ayarlar





Zaman dilimleri: H1–D1





Pariteler: Majör pariteler (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)





Grid aralığı: Volatiliteye bağlı olarak 50–200 puan





Lot boyutu: Küçük başlayın, örn. $1,000 için 0.10 lot













---





Tüccarların Sevme Sebepleri





Trend ve yatay piyasalarda etkili





Piyasa yapısına otomatik uyum, sürekli ayar gerekmez





Dahili güvenlik ile aşırı riski önler





Şeffaf mantık — her emir ve adım görünür





Stabil backtest ve düşük kaynak kullanımı









"Bu EA mumların peşinden gitmez. Yapı kurar. Şans değil, mantık üzerine çalışır."

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Akıllı Çift Yönlü Grid Sistemi