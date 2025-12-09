Grid Masters Grid Matrix Pro MT5

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Sistema di griglia bidirezionale intelligente

Un EA avanzato che identifica automaticamente le zone di trading ad alta probabilità (PP, R1, S1) e costruisce griglie dinamiche di acquisto/vendita. Include trailing, blocco del capitale, congelamento dei profitti e la funzione “chiudi dopo X giorni di trading”. I pulsanti sul grafico BUY, SELL e CLOSE ALL consentono un controllo manuale immediato.


---

Panoramica

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 è un Expert Advisor professionale basato su un sistema di griglia bidirezionale. Genera automaticamente griglie di acquisto e vendita attorno alle zone di equilibrio chiave del mercato, gestendo il rischio in modo dinamico tramite blocco del capitale, congelamento dei profitti, trailing intelligente e chiusura delle posizioni basata sul tempo.

Questo EA offre esecuzione basata sulla struttura, gestione intelligente del rischio e distribuzione flessibile delle griglie, sia per supervisione manuale sia per automazione completa.


---

Funzionalità principali

Rilevamento automatico delle zone (PP, R1, S1) — reagisce immediatamente alle zone di equilibrio

Logica di griglia bidirezionale — griglie BUY e SELL simmetriche con spaziatura, TP, SL e dimensione lotto configurabili

Protezione capitale e profitti — chiude le posizioni o congela l’EA al raggiungimento dei livelli definiti

Modalità di trailing intelligenti — step e breakeven con trailing di gruppo/ciclo, prevenzione degli errori

Chiusura automatica dopo X giorni di trading — chiude le posizioni dell’EA dopo il numero di giorni definito

Motore di pending orders senza errori — controlli di margine, stop, spread e prezzo

Controlli manuali sul grafico — pulsanti BUY, SELL e CLOSE ALL per intervento immediato

Leggero e sicuro — nessuna DLL esterna, ottimizzato per trading live e Strategy Tester



---

Parametri di input (Sintesi)

InpBuyLevels — Numero di livelli di acquisto

InpSellLevels — Numero di livelli di vendita

InpGridSpacingPoints — Distanza tra gli ordini della griglia (punti)

InpSL_Points — Stop Loss (punti)

InpTP_Points — Take Profit (punti)

InpCloseAfterDays — Chiude le posizioni dopo X giorni di trading (0 = disattivato)

InpUsePP / R1 / S1 — Attiva trading automatico su PP, R1, S1 (false = modalità manuale)

InpLots — Dimensione lotto per pending order

InpEquityLock — Chiude tutte le operazioni al raggiungimento del capitale flottante definito (0 = disattivato)

InpProfitLock — Obiettivo di profitto per chiudere/congelare l’EA (0 = disattivato)

InpTrailingMode — 0 = Off, 1 = Step, 2 = Breakeven

InpTrailStartPoints — Punti di profitto prima dell’inizio del trailing

InpTrailStepPoints — Distanza trailing dietro il prezzo

InpMaxSpreadPoints — Spread massimo consentito

InpSlippage — Slippage consentito

InpWaitCandleClose — true = griglie manuali piazzate alla chiusura della candela

InpMagic — Magic Number per identificare gli ordini dell’EA

InpDebug — Mostra log dettagliati per test


> Nota: Impostare InpUsePP, InpUseR1 e InpUseS1 su false per usare solo i pulsanti del grafico.




---

Pannello manuale sul grafico

BUY — Posiziona una griglia simmetrica al prezzo corrente o alla chiusura della candela precedente

SELL — Griglia speculare per la vendita

CLOSE ALL — Chiude tutte le posizioni dell’EA e rimuove gli ordini pending


Importante: I pulsanti non funzionano nel Strategy Tester; utilizzare la modalità automatica.


---

Suggerimenti e migliori pratiche

Testare prima su account demo

Usare trigger automatici nel Strategy Tester

Dimensione lotto conservativa e VPS per stabilità

Regolare InpMaxSpreadPoints per bloccare griglie in ambienti ad alto spread

Usare InpProfitLock + Freeze per assicurare i profitti e fermare il trading



---

Impostazioni consigliate

Timeframe: H1–D1

Coppie: principali (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)

Distanza griglia: 50–200 punti a seconda della volatilità

Dimensione lotto: iniziare piccolo, ad esempio 0,10 lotto su $1.000



---

Perché i trader lo amano

Funziona efficacemente in mercati trend e range

Si adatta automaticamente alla struttura del mercato

Sicurezza integrata per prevenire rischi eccessivi

Logica trasparente — ogni ordine e passaggio è visibile

Backtesting stabile e basso consumo di risorse


"Questo EA non insegue le candele. Costruisce struttura. Non è una questione di fortuna — è questione di logica."
