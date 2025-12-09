Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
- Tola Moses Hector
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Sistema di griglia bidirezionale intelligente
Un EA avanzato che identifica automaticamente le zone di trading ad alta probabilità (PP, R1, S1) e costruisce griglie dinamiche di acquisto/vendita. Include trailing, blocco del capitale, congelamento dei profitti e la funzione “chiudi dopo X giorni di trading”. I pulsanti sul grafico BUY, SELL e CLOSE ALL consentono un controllo manuale immediato.
Panoramica
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 è un Expert Advisor professionale basato su un sistema di griglia bidirezionale. Genera automaticamente griglie di acquisto e vendita attorno alle zone di equilibrio chiave del mercato, gestendo il rischio in modo dinamico tramite blocco del capitale, congelamento dei profitti, trailing intelligente e chiusura delle posizioni basata sul tempo.
Questo EA offre esecuzione basata sulla struttura, gestione intelligente del rischio e distribuzione flessibile delle griglie, sia per supervisione manuale sia per automazione completa.
Funzionalità principali
Rilevamento automatico delle zone (PP, R1, S1) — reagisce immediatamente alle zone di equilibrio
Logica di griglia bidirezionale — griglie BUY e SELL simmetriche con spaziatura, TP, SL e dimensione lotto configurabili
Protezione capitale e profitti — chiude le posizioni o congela l’EA al raggiungimento dei livelli definiti
Modalità di trailing intelligenti — step e breakeven con trailing di gruppo/ciclo, prevenzione degli errori
Chiusura automatica dopo X giorni di trading — chiude le posizioni dell’EA dopo il numero di giorni definito
Motore di pending orders senza errori — controlli di margine, stop, spread e prezzo
Controlli manuali sul grafico — pulsanti BUY, SELL e CLOSE ALL per intervento immediato
Leggero e sicuro — nessuna DLL esterna, ottimizzato per trading live e Strategy Tester
Parametri di input (Sintesi)
InpBuyLevels — Numero di livelli di acquisto
InpSellLevels — Numero di livelli di vendita
InpGridSpacingPoints — Distanza tra gli ordini della griglia (punti)
InpSL_Points — Stop Loss (punti)
InpTP_Points — Take Profit (punti)
InpCloseAfterDays — Chiude le posizioni dopo X giorni di trading (0 = disattivato)
InpUsePP / R1 / S1 — Attiva trading automatico su PP, R1, S1 (false = modalità manuale)
InpLots — Dimensione lotto per pending order
InpEquityLock — Chiude tutte le operazioni al raggiungimento del capitale flottante definito (0 = disattivato)
InpProfitLock — Obiettivo di profitto per chiudere/congelare l’EA (0 = disattivato)
InpTrailingMode — 0 = Off, 1 = Step, 2 = Breakeven
InpTrailStartPoints — Punti di profitto prima dell’inizio del trailing
InpTrailStepPoints — Distanza trailing dietro il prezzo
InpMaxSpreadPoints — Spread massimo consentito
InpSlippage — Slippage consentito
InpWaitCandleClose — true = griglie manuali piazzate alla chiusura della candela
InpMagic — Magic Number per identificare gli ordini dell’EA
InpDebug — Mostra log dettagliati per test
> Nota: Impostare InpUsePP, InpUseR1 e InpUseS1 su false per usare solo i pulsanti del grafico.
Pannello manuale sul grafico
BUY — Posiziona una griglia simmetrica al prezzo corrente o alla chiusura della candela precedente
SELL — Griglia speculare per la vendita
CLOSE ALL — Chiude tutte le posizioni dell’EA e rimuove gli ordini pending
Importante: I pulsanti non funzionano nel Strategy Tester; utilizzare la modalità automatica.
Suggerimenti e migliori pratiche
Testare prima su account demo
Usare trigger automatici nel Strategy Tester
Dimensione lotto conservativa e VPS per stabilità
Regolare InpMaxSpreadPoints per bloccare griglie in ambienti ad alto spread
Usare InpProfitLock + Freeze per assicurare i profitti e fermare il trading
Impostazioni consigliate
Timeframe: H1–D1
Coppie: principali (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)
Distanza griglia: 50–200 punti a seconda della volatilità
Dimensione lotto: iniziare piccolo, ad esempio 0,10 lotto su $1.000
Perché i trader lo amano
Funziona efficacemente in mercati trend e range
Si adatta automaticamente alla struttura del mercato
Sicurezza integrata per prevenire rischi eccessivi
Logica trasparente — ogni ordine e passaggio è visibile
Backtesting stabile e basso consumo di risorse
"Questo EA non insegue le candele. Costruisce struttura. Non è una questione di fortuna — è questione di logica."