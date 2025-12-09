



Un EA avanzato che identifica automaticamente le zone di trading ad alta probabilità (PP, R1, S1) e costruisce griglie dinamiche di acquisto/vendita. Include trailing, blocco del capitale, congelamento dei profitti e la funzione “chiudi dopo X giorni di trading”. I pulsanti sul grafico BUY, SELL e CLOSE ALL consentono un controllo manuale immediato.









---





Panoramica





Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 è un Expert Advisor professionale basato su un sistema di griglia bidirezionale. Genera automaticamente griglie di acquisto e vendita attorno alle zone di equilibrio chiave del mercato, gestendo il rischio in modo dinamico tramite blocco del capitale, congelamento dei profitti, trailing intelligente e chiusura delle posizioni basata sul tempo.





Questo EA offre esecuzione basata sulla struttura, gestione intelligente del rischio e distribuzione flessibile delle griglie, sia per supervisione manuale sia per automazione completa.









---





Funzionalità principali





Rilevamento automatico delle zone (PP, R1, S1) — reagisce immediatamente alle zone di equilibrio





Logica di griglia bidirezionale — griglie BUY e SELL simmetriche con spaziatura, TP, SL e dimensione lotto configurabili





Protezione capitale e profitti — chiude le posizioni o congela l’EA al raggiungimento dei livelli definiti





Modalità di trailing intelligenti — step e breakeven con trailing di gruppo/ciclo, prevenzione degli errori





Chiusura automatica dopo X giorni di trading — chiude le posizioni dell’EA dopo il numero di giorni definito





Motore di pending orders senza errori — controlli di margine, stop, spread e prezzo





Controlli manuali sul grafico — pulsanti BUY, SELL e CLOSE ALL per intervento immediato





Leggero e sicuro — nessuna DLL esterna, ottimizzato per trading live e Strategy Tester













---





Parametri di input (Sintesi)





InpBuyLevels — Numero di livelli di acquisto





InpSellLevels — Numero di livelli di vendita





InpGridSpacingPoints — Distanza tra gli ordini della griglia (punti)





InpSL_Points — Stop Loss (punti)





InpTP_Points — Take Profit (punti)





InpCloseAfterDays — Chiude le posizioni dopo X giorni di trading (0 = disattivato)





InpUsePP / R1 / S1 — Attiva trading automatico su PP, R1, S1 (false = modalità manuale)





InpLots — Dimensione lotto per pending order





InpEquityLock — Chiude tutte le operazioni al raggiungimento del capitale flottante definito (0 = disattivato)





InpProfitLock — Obiettivo di profitto per chiudere/congelare l’EA (0 = disattivato)





InpTrailingMode — 0 = Off, 1 = Step, 2 = Breakeven





InpTrailStartPoints — Punti di profitto prima dell’inizio del trailing





InpTrailStepPoints — Distanza trailing dietro il prezzo





InpMaxSpreadPoints — Spread massimo consentito





InpSlippage — Slippage consentito





InpWaitCandleClose — true = griglie manuali piazzate alla chiusura della candela





InpMagic — Magic Number per identificare gli ordini dell’EA





InpDebug — Mostra log dettagliati per test









> Nota: Impostare InpUsePP, InpUseR1 e InpUseS1 su false per usare solo i pulsanti del grafico.

















---





Pannello manuale sul grafico





BUY — Posiziona una griglia simmetrica al prezzo corrente o alla chiusura della candela precedente





SELL — Griglia speculare per la vendita





CLOSE ALL — Chiude tutte le posizioni dell’EA e rimuove gli ordini pending









Importante: I pulsanti non funzionano nel Strategy Tester; utilizzare la modalità automatica.









---





Suggerimenti e migliori pratiche





Testare prima su account demo





Usare trigger automatici nel Strategy Tester





Dimensione lotto conservativa e VPS per stabilità





Regolare InpMaxSpreadPoints per bloccare griglie in ambienti ad alto spread





Usare InpProfitLock + Freeze per assicurare i profitti e fermare il trading













---





Impostazioni consigliate





Timeframe: H1–D1





Coppie: principali (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)





Distanza griglia: 50–200 punti a seconda della volatilità





Dimensione lotto: iniziare piccolo, ad esempio 0,10 lotto su $1.000













---





Perché i trader lo amano





Funziona efficacemente in mercati trend e range





Si adatta automaticamente alla struttura del mercato





Sicurezza integrata per prevenire rischi eccessivi





Logica trasparente — ogni ordine e passaggio è visibile





Backtesting stabile e basso consumo di risorse









"Questo EA non insegue le candele. Costruisce struttura. Non è una questione di fortuna — è questione di logica."

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Sistema di griglia bidirezionale intelligente