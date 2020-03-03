Advanced Basket EA MT5 - Sistema Profesional de Gestión de Carteras
Nueva generación de gestión de cestas a nivel de cuenta para MetaTrader 5
El Advanced Basket EA MT5 es un sistema de gestión de carteras de última generación que trata toda su cuenta como una cesta inteligente.
🎪 Casos de uso en el mundo real
Caso 1: Gestión de carteras de varios EA
Escenario: Ejecutar 5 EAs diferentes a través de 10 pares
Monitorizar el P/L combinado a través de todas las estrategias
Establecer objetivo de beneficio diario: $1000 → el día termina cuando se alcanza
Límite de pérdidas diarias: 400 $ → protección contra días malos
Resultado: Gestión profesional del riesgo a nivel de empresa
Caso 2: Protección del sistema Grid/Martingale
Escenario: Apertura de 20-50 posiciones de EA de cuadrícula
Cesta TP: 500$ → cierra toda la parrilla en el objetivo
Cobertura automática a -200 $ → neutraliza el riesgo
Nivelación de la cesta → reduce la exposición en drawdown
Resultado: Gestión automatizada de la parrilla con protección por capas
Caso 3: Negociación de noticias con seguridad
Escenario: Negociación de NFP con múltiples entradas
Filtro temporal: Cierre todos los 5 minutos antes de las noticias
Stop loss: -250$ riesgo máximo
Cierre parcial: 50% con $150 de beneficio
Resultado: Negociación controlada de alta volatilidad
Caso 4: Desafío de la empresa de accesorios
Escenario: Cumplir los estrictos límites de pérdidas diarias
Límite de pérdidas diarias: 300 $ (requisito de la empresa)
Objetivo de beneficios diarios: 500
Alcanzar el punto de equilibrio con 200 $ para proteger las ganancias
Resultado: Negociación controlada y conforme a las normas
Caso 5: Cartera de Cobertura Inteligente (Exclusivo MT5)
Escenario: Posiciones mixtas largas/cortas
Cierre opuesto primero en TP → maximizar P/L final
Nivelación de la cesta → reducir la exposición a -100 dólares
Auto-hedge desequilibrio → mantener neutralidad
Resultado: Gestión sofisticada al estilo de los fondos de cobertura
📋 Referencia completa de parámetros
Grupo de ajustes de la cesta
TakeProfitMoney - TP en la divisa de la cuenta
StopLossMoney - SL en la divisa de la cuenta
TakeProfitPercent - TP en % (anula el dinero)
StopLossPercent - SL en % (anula el dinero)
UseDynamicTP - Calcula el % de la equidad
UseDynamicSL - Calcula el % de la equidad
Grupo de Trailing Stop
UseTrailingStop - Activar trailing
TrailingStart - Nivel de beneficios de activación
TrailingDistance - Distancia de arrastre desde el pico
TrailingStep - Incremento de actualización
Grupo Break Even
UseBreakEven - Activar punto de equilibrio
BreakEvenProfit - Umbral de activación
BreakEvenOffset - Cantidad de beneficio bloqueado
Grupo de Cierre Parcial
UsePartialClose - Activar cierre parcial
PartialClosePercent - % a cerrar (0-100)
PartialCloseProfit - Nivel de activación
Grupo Time Filter
UseTimeFilter - Activar restricciones de tiempo
StartHour - Inicio de negociación (0-23)
EndHour - Fin de la negociación (0-23)
CloseOnEndTime - Cierre automático fuera de horario
Grupo de filtros
SymbolFilter - Símbolos (separados por comas)
MagicFilter - Número mágico (0=todos)
CommentFilter - Filtro de texto de comentarios
Grupo de características avanzadas (exclusivo de MT5)
AutoHedge - Habilitar auto-hedging
HedgeAtDrawdown - Nivel de activación de cobertura
UseMaxDailyProfit - Habilitar límite de beneficio diario
MaxDailyProfit - Objetivo de beneficio diario
UseMaxDailyLoss - Habilitar límite de pérdida diaria
MaxDailyLoss - Pérdida máxima diaria
CloseOppositeOnProfit - Cerrar primero el lado perdedor
UseBasketLeveling - Activar nivelación inteligente
LevelingStep - Disparador de nivelación (drawdown)
Mostrar Grupo
ShowPanel - Mostrar panel de información
PanelX - Posición horizontal
PanelY - Posición vertical
PanelColor - Color de fondo
TextColor - Color del texto
🎓 Guía de configuración profesional
Paso 1: Configuración Inicial (Conservador)
TakeProfitMoney = 200
StopLossMoney = 100
MostrarPanel = true
Empezar simple, entender el comportamiento de la cesta
Paso 2: Añadir capas de protección
UseBreakEven = true
BreakEvenProfit = 80
UsePartialClose = true
Porcentaje de cierre parcial = 50
Protección progresiva de beneficios
Paso 3: Características avanzadas
UseTrailingStop = true
TrailingStart = 120
UseBasketLeveling = true (exclusivo de MT5)
CloseOppositeOnProfit = true (exclusivo de MT5)
Gestión totalmente automatizada
Paso 4: Controles de riesgo
UseMaxDailyLoss = true
MaxDailyLoss = 300
UseTimeFilter = true
HoraInicio = 8
HoraFinal = 20
Marco de riesgos profesionales
Inicio rápido (5 minutos)
Adjuntar EA a cualquier gráfico (gestiona toda la cuenta)
Establecer objetivo básico: TakeProfitMoney = 200
SL opcional: StopLossMoney = 100
Habilitar panel: ShowPanel = true
Abra algunas posiciones (manualmente o con otros EAs)
Observe la magia - la cesta lo gestiona todo
Ajuste en función de su estrategia
📈 Beneficios de rendimiento
Reduce el trabajo manual: Automatiza completamente la gestión de la cesta
Mejora la coherencia: Toma de beneficios sistemática y control del riesgo
Reduzca el estrés: Deje que el EA controle y proteja 24/7
Aumente los beneficios: Trailing inteligente y optimización de cierres parciales
Controle el riesgo: La protección multicapa evita catástrofes
Ahorre tiempo: Sin supervisión manual de múltiples posiciones
⚠️ Información importante
Gestiona TODAS las posiciones de la cuenta (o un subconjunto filtrado)
NO abre nuevas operaciones, sólo gestiona las existentes
Funciona junto con CUALQUIER otro EA o trading manual
Una instancia por cuenta (gestiona toda la cartera)
Compatible con los modos de cuenta de cobertura y de compensación
Actualice sus operaciones hoy mismo
Transforme su cuenta MT5 en una cartera gestionada profesionalmente con gestión de cestas de grado institucional. Tanto si estás ejecutando múltiples EAs, operando manualmente o gestionando complejos sistemas de rejilla, el Advanced Basket EA MT5 te ofrece un control total con automatización inteligente.
📞 Soporte Profesional
Necesitas ayuda con la configuración? Tienes preguntas sobre la configuración? Quieres características personalizadas? Nuestro equipo está listo para ayudarle a maximizar su rendimiento comercial.
Nb. Por favor, solicite la Guía Completa del Usuario y el Manual de Usuario en formato .pdf después de la compra.
¡Únase a cientos de traders profesionales que utilizan Advanced Basket EA para una gestión superior de su cartera!
Advertencia de Riesgo: Operar con divisas y CFDs implica un riesgo significativo de pérdida. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Pruebe siempre las estrategias en cuentas demo antes de operar en vivo. Este EA es una herramienta y no garantiza beneficios.