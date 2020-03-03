Advanced Basket EA MT5 - Sistema Profesional de Gestión de Carteras



Nueva generación de gestión de cestas a nivel de cuenta para MetaTrader 5

El Advanced Basket EA MT5 es un sistema de gestión de carteras de última generación que trata toda su cuenta como una cesta inteligente.

🎪 Casos de uso en el mundo real

Caso 1: Gestión de carteras de varios EA

Escenario: Ejecutar 5 EAs diferentes a través de 10 pares

Monitorizar el P/L combinado a través de todas las estrategias

Establecer objetivo de beneficio diario: $1000 → el día termina cuando se alcanza

Límite de pérdidas diarias: 400 $ → protección contra días malos

Resultado: Gestión profesional del riesgo a nivel de empresa

Caso 2: Protección del sistema Grid/Martingale

Escenario: Apertura de 20-50 posiciones de EA de cuadrícula

Cesta TP: 500$ → cierra toda la parrilla en el objetivo

Cobertura automática a -200 $ → neutraliza el riesgo

Nivelación de la cesta → reduce la exposición en drawdown

Resultado: Gestión automatizada de la parrilla con protección por capas

Caso 3: Negociación de noticias con seguridad

Escenario: Negociación de NFP con múltiples entradas

Filtro temporal: Cierre todos los 5 minutos antes de las noticias

Stop loss: -250$ riesgo máximo

Cierre parcial: 50% con $150 de beneficio

Resultado: Negociación controlada de alta volatilidad

Caso 4: Desafío de la empresa de accesorios

Escenario: Cumplir los estrictos límites de pérdidas diarias

Límite de pérdidas diarias: 300 $ (requisito de la empresa)

Objetivo de beneficios diarios: 500

Alcanzar el punto de equilibrio con 200 $ para proteger las ganancias

Resultado: Negociación controlada y conforme a las normas

Caso 5: Cartera de Cobertura Inteligente (Exclusivo MT5)

Escenario: Posiciones mixtas largas/cortas

Cierre opuesto primero en TP → maximizar P/L final

Nivelación de la cesta → reducir la exposición a -100 dólares

Auto-hedge desequilibrio → mantener neutralidad

Resultado: Gestión sofisticada al estilo de los fondos de cobertura





📋 Referencia completa de parámetros

Grupo de ajustes de la cesta

TakeProfitMoney - TP en la divisa de la cuenta

StopLossMoney - SL en la divisa de la cuenta

TakeProfitPercent - TP en % (anula el dinero)

StopLossPercent - SL en % (anula el dinero)

UseDynamicTP - Calcula el % de la equidad

UseDynamicSL - Calcula el % de la equidad

Grupo de Trailing Stop

UseTrailingStop - Activar trailing

TrailingStart - Nivel de beneficios de activación

TrailingDistance - Distancia de arrastre desde el pico

TrailingStep - Incremento de actualización

Grupo Break Even

UseBreakEven - Activar punto de equilibrio

BreakEvenProfit - Umbral de activación

BreakEvenOffset - Cantidad de beneficio bloqueado

Grupo de Cierre Parcial

UsePartialClose - Activar cierre parcial

PartialClosePercent - % a cerrar (0-100)

PartialCloseProfit - Nivel de activación

Grupo Time Filter

UseTimeFilter - Activar restricciones de tiempo

StartHour - Inicio de negociación (0-23)

EndHour - Fin de la negociación (0-23)

CloseOnEndTime - Cierre automático fuera de horario

Grupo de filtros

SymbolFilter - Símbolos (separados por comas)

MagicFilter - Número mágico (0=todos)

CommentFilter - Filtro de texto de comentarios

Grupo de características avanzadas (exclusivo de MT5)

AutoHedge - Habilitar auto-hedging

HedgeAtDrawdown - Nivel de activación de cobertura

UseMaxDailyProfit - Habilitar límite de beneficio diario

MaxDailyProfit - Objetivo de beneficio diario

UseMaxDailyLoss - Habilitar límite de pérdida diaria

MaxDailyLoss - Pérdida máxima diaria

CloseOppositeOnProfit - Cerrar primero el lado perdedor

UseBasketLeveling - Activar nivelación inteligente

LevelingStep - Disparador de nivelación (drawdown)

Mostrar Grupo

ShowPanel - Mostrar panel de información

PanelX - Posición horizontal

PanelY - Posición vertical

PanelColor - Color de fondo

TextColor - Color del texto

🎓 Guía de configuración profesional

Paso 1: Configuración Inicial (Conservador)

TakeProfitMoney = 200

StopLossMoney = 100

MostrarPanel = true

Empezar simple, entender el comportamiento de la cesta

Paso 2: Añadir capas de protección

UseBreakEven = true

BreakEvenProfit = 80

UsePartialClose = true

Porcentaje de cierre parcial = 50

Protección progresiva de beneficios

Paso 3: Características avanzadas

UseTrailingStop = true

TrailingStart = 120

UseBasketLeveling = true (exclusivo de MT5)

CloseOppositeOnProfit = true (exclusivo de MT5)

Gestión totalmente automatizada

Paso 4: Controles de riesgo

UseMaxDailyLoss = true

MaxDailyLoss = 300

UseTimeFilter = true

HoraInicio = 8

HoraFinal = 20

Marco de riesgos profesionales

Inicio rápido (5 minutos)

Adjuntar EA a cualquier gráfico (gestiona toda la cuenta)

Establecer objetivo básico: TakeProfitMoney = 200

SL opcional: StopLossMoney = 100

Habilitar panel: ShowPanel = true

Abra algunas posiciones (manualmente o con otros EAs)

Observe la magia - la cesta lo gestiona todo

Ajuste en función de su estrategia

📈 Beneficios de rendimiento

Reduce el trabajo manual: Automatiza completamente la gestión de la cesta

Mejora la coherencia: Toma de beneficios sistemática y control del riesgo

Reduzca el estrés: Deje que el EA controle y proteja 24/7

Aumente los beneficios: Trailing inteligente y optimización de cierres parciales

Controle el riesgo: La protección multicapa evita catástrofes

Ahorre tiempo: Sin supervisión manual de múltiples posiciones

⚠️ Información importante



Gestiona TODAS las posiciones de la cuenta (o un subconjunto filtrado)

NO abre nuevas operaciones, sólo gestiona las existentes

Funciona junto con CUALQUIER otro EA o trading manual

Una instancia por cuenta (gestiona toda la cartera)

Compatible con los modos de cuenta de cobertura y de compensación





Actualice sus operaciones hoy mismo



Transforme su cuenta MT5 en una cartera gestionada profesionalmente con gestión de cestas de grado institucional. Tanto si estás ejecutando múltiples EAs, operando manualmente o gestionando complejos sistemas de rejilla, el Advanced Basket EA MT5 te ofrece un control total con automatización inteligente.

📞 Soporte Profesional

Necesitas ayuda con la configuración? Tienes preguntas sobre la configuración? Quieres características personalizadas? Nuestro equipo está listo para ayudarle a maximizar su rendimiento comercial. Nb. Por favor, solicite la Guía Completa del Usuario y el Manual de Usuario en formato .pdf después de la compra.

¡Únase a cientos de traders profesionales que utilizan Advanced Basket EA para una gestión superior de su cartera!

Advertencia de Riesgo: Operar con divisas y CFDs implica un riesgo significativo de pérdida. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Pruebe siempre las estrategias en cuentas demo antes de operar en vivo. Este EA es una herramienta y no garantiza beneficios.