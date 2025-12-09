



Un EA avancé qui identifie automatiquement les zones de trading à haute probabilité (PP, R1, S1) et construit des grilles dynamiques d’achat/vente. Inclut trailing, verrouillage de capital, gel de profits et la fonction “fermer après X jours de trading”. Les boutons sur le graphique BUY, SELL et CLOSE ALL permettent un contrôle manuel immédiat.









---





Aperçu





Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 est un Expert Advisor professionnel basé sur un système de grille bidirectionnelle. Il crée automatiquement des grilles d’achat et de vente autour des zones d’équilibre clés du marché, tout en gérant le risque de manière dynamique via le verrouillage de capital, le gel de profits, le trailing intelligent et la clôture de positions basée sur le temps.





Cet EA offre exécution structurée, gestion intelligente du risque et déploiement flexible des grilles, que vous préfériez la supervision manuelle ou l’automatisation complète.









---





Fonctionnalités clés





Détection automatique des zones (PP, R1, S1) — réagit instantanément aux zones d’équilibre





Logique de grille bidirectionnelle — grilles BUY et SELL symétriques avec espacement, TP, SL et taille de lot configurables





Protection par verrouillage de capital et de profits — ferme les positions ou gèle l’EA lorsqu’un seuil est atteint





Modes de trailing intelligents — étape par étape et breakeven avec suivi de groupe/cycle, prévention des erreurs





Clôture automatique après X jours de trading — ferme les positions détenues par l’EA après le nombre de jours défini





Moteur de pending orders sans erreur — vérifications de marge, stop, spread et prix





Contrôles manuels sur le graphique — boutons BUY, SELL et CLOSE ALL pour intervention immédiate





Léger et sûr — pas de DLL externes, optimisé pour le trading en direct et le Strategy Tester













---





Paramètres d’entrée (Résumé)





InpBuyLevels — Nombre de niveaux d’achat





InpSellLevels — Nombre de niveaux de vente





InpGridSpacingPoints — Distance entre les ordres de grille (points)





InpSL_Points — Stop Loss (points)





InpTP_Points — Take Profit (points)





InpCloseAfterDays — Ferme les positions après X jours de trading (0 = désactivé)





InpUsePP / R1 / S1 — Active le trading automatique sur PP, R1, S1 (false = mode manuel)





InpLots — Taille du lot par ordre pending





InpEquityLock — Ferme toutes les positions lorsque l’équité flottante atteint ce montant (0 = désactivé)





InpProfitLock — Objectif de profit pour fermer ou geler l’EA (0 = désactivé)





InpTrailingMode — 0 = Off, 1 = Step, 2 = Breakeven





InpTrailStartPoints — Points de profit avant démarrage du trailing





InpTrailStepPoints — Distance de trailing derrière le prix





InpMaxSpreadPoints — Spread maximum autorisé





InpSlippage — Slippage autorisé





InpWaitCandleClose — true = grilles manuelles placées à la fermeture de la bougie





InpMagic — Magic Number pour identifier les ordres de l’EA





InpDebug — Affiche les logs détaillés pour les tests









> Remarque : Mettez InpUsePP, InpUseR1 et InpUseS1 à false pour n’utiliser que les boutons sur le graphique.

















---





Panneau manuel sur le graphique





BUY — Place une grille symétrique au prix actuel ou à la fermeture de la bougie précédente





SELL — Grille miroir pour la vente





CLOSE ALL — Ferme toutes les positions de l’EA et supprime les ordres pending









Important : Les boutons ne fonctionnent pas dans le Strategy Tester ; utilisez le mode automatique.









---





Conseils et bonnes pratiques





Tester d’abord sur un compte démo





Utiliser les déclencheurs automatiques dans le Strategy Tester





Taille de lot conservatrice et VPS pour fonctionnement stable





Ajuster InpMaxSpreadPoints pour bloquer les grilles en cas de spread élevé





Utiliser InpProfitLock + Freeze pour sécuriser les gains et arrêter le trading













---





Paramètres recommandés





Timeframes : H1–D1





Paires : principales (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)





Espacement des grilles : 50–200 points selon la volatilité





Taille du lot : commencer petit, par ex. 0,10 lot pour $1,000













---





Pourquoi les traders l’aiment





Fonctionne efficacement sur marchés en tendance et en range





S’adapte automatiquement à la structure du marché





Sécurité intégrée pour éviter les risques excessifs





Logique transparente — chaque ordre et étape est visible





Backtesting stable avec faible consommation de ressources









"Cet EA ne court pas après les bougies. Il construit la structure. Ce n’est pas une question de chance — c’est une question de logique."

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Système de grille bidirectionnelle intelligent