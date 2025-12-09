Grid Masters Grid Matrix Pro MT5

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Système de grille bidirectionnelle intelligent

Un EA avancé qui identifie automatiquement les zones de trading à haute probabilité (PP, R1, S1) et construit des grilles dynamiques d’achat/vente. Inclut trailing, verrouillage de capital, gel de profits et la fonction “fermer après X jours de trading”. Les boutons sur le graphique BUY, SELL et CLOSE ALL permettent un contrôle manuel immédiat.


Aperçu

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 est un Expert Advisor professionnel basé sur un système de grille bidirectionnelle. Il crée automatiquement des grilles d’achat et de vente autour des zones d’équilibre clés du marché, tout en gérant le risque de manière dynamique via le verrouillage de capital, le gel de profits, le trailing intelligent et la clôture de positions basée sur le temps.

Cet EA offre exécution structurée, gestion intelligente du risque et déploiement flexible des grilles, que vous préfériez la supervision manuelle ou l’automatisation complète.


Fonctionnalités clés

Détection automatique des zones (PP, R1, S1) — réagit instantanément aux zones d’équilibre

Logique de grille bidirectionnelle — grilles BUY et SELL symétriques avec espacement, TP, SL et taille de lot configurables

Protection par verrouillage de capital et de profits — ferme les positions ou gèle l’EA lorsqu’un seuil est atteint

Modes de trailing intelligents — étape par étape et breakeven avec suivi de groupe/cycle, prévention des erreurs

Clôture automatique après X jours de trading — ferme les positions détenues par l’EA après le nombre de jours défini

Moteur de pending orders sans erreur — vérifications de marge, stop, spread et prix

Contrôles manuels sur le graphique — boutons BUY, SELL et CLOSE ALL pour intervention immédiate

Léger et sûr — pas de DLL externes, optimisé pour le trading en direct et le Strategy Tester



Paramètres d’entrée (Résumé)

InpBuyLevels — Nombre de niveaux d’achat

InpSellLevels — Nombre de niveaux de vente

InpGridSpacingPoints — Distance entre les ordres de grille (points)

InpSL_Points — Stop Loss (points)

InpTP_Points — Take Profit (points)

InpCloseAfterDays — Ferme les positions après X jours de trading (0 = désactivé)

InpUsePP / R1 / S1 — Active le trading automatique sur PP, R1, S1 (false = mode manuel)

InpLots — Taille du lot par ordre pending

InpEquityLock — Ferme toutes les positions lorsque l’équité flottante atteint ce montant (0 = désactivé)

InpProfitLock — Objectif de profit pour fermer ou geler l’EA (0 = désactivé)

InpTrailingMode — 0 = Off, 1 = Step, 2 = Breakeven

InpTrailStartPoints — Points de profit avant démarrage du trailing

InpTrailStepPoints — Distance de trailing derrière le prix

InpMaxSpreadPoints — Spread maximum autorisé

InpSlippage — Slippage autorisé

InpWaitCandleClose — true = grilles manuelles placées à la fermeture de la bougie

InpMagic — Magic Number pour identifier les ordres de l’EA

InpDebug — Affiche les logs détaillés pour les tests


> Remarque : Mettez InpUsePP, InpUseR1 et InpUseS1 à false pour n’utiliser que les boutons sur le graphique.




Panneau manuel sur le graphique

BUY — Place une grille symétrique au prix actuel ou à la fermeture de la bougie précédente

SELL — Grille miroir pour la vente

CLOSE ALL — Ferme toutes les positions de l’EA et supprime les ordres pending


Important : Les boutons ne fonctionnent pas dans le Strategy Tester ; utilisez le mode automatique.


Conseils et bonnes pratiques

Tester d’abord sur un compte démo

Utiliser les déclencheurs automatiques dans le Strategy Tester

Taille de lot conservatrice et VPS pour fonctionnement stable

Ajuster InpMaxSpreadPoints pour bloquer les grilles en cas de spread élevé

Utiliser InpProfitLock + Freeze pour sécuriser les gains et arrêter le trading



Paramètres recommandés

Timeframes : H1–D1

Paires : principales (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)

Espacement des grilles : 50–200 points selon la volatilité

Taille du lot : commencer petit, par ex. 0,10 lot pour $1,000



Pourquoi les traders l’aiment

Fonctionne efficacement sur marchés en tendance et en range

S’adapte automatiquement à la structure du marché

Sécurité intégrée pour éviter les risques excessifs

Logique transparente — chaque ordre et étape est visible

Backtesting stable avec faible consommation de ressources


"Cet EA ne court pas après les bougies. Il construit la structure. Ce n’est pas une question de chance — c’est une question de logique."
