Advanced Basket EA MT4
- Utilidades
- Tola Moses Hector
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Advanced Basket EA MT4 - Gestor Profesional de Cestas
El Advanced Basket EA es un sofisticado sistema de gestión de cestas a nivel de cuenta diseñado para operadores profesionales que necesitan un control total sobre su cartera. En lugar de gestionar operaciones individuales, gestiona toda tu cuenta como una cesta inteligente con funciones avanzadas de protección de beneficios y gestión de riesgos.
🎯 ¿Qué hace especial a este EA?
Este no es un EA más - es una solución completa de gestión de cestas que monitoriza TODAS sus posiciones abiertas (desde cualquier EA, operaciones manuales u otras fuentes) y las gestiona colectivamente como una cesta.
Perfecto para:
- Traders Multi-Estrategia - Ejecutar múltiples EAs y gestionar el total de ganancias/pérdidas.
- Operadores de Cuadrícula/Martingala - Proteja las ganancias a través de sistemas de cuadrícula completos
- Operadores manuales - Añada automatización profesional a la operativa manual
- Gestores de carteras - Gestione varios instrumentos como una sola cesta
- Gestores de riesgo - Controla la exposición a nivel de cuenta con precisión
🎪 Ejemplos de casos de uso
Ejemplo 1: Protección de la operativa de rejilla
Ejemplo 2: Cartera Multi-EA
Resultado: Gestión profesional del riesgo a nivel de cuenta
Ejemplo 3: Mejora de la operativa manual
Ejemplo 4: Seguridad en la negociación de noticias
📋 Guía de Parámetros de Entrada
Ajustes de la cesta
- TakeProfitMoney - TP de la cesta en la divisa de la cuenta (0 = desactivado)
- StopLossMoney - SL de la cesta en la divisa de la cuenta (0 = desactivado)
- TakeProfitPercent - TP como % del saldo (anula el dinero si >0)
- StopLossPercent - SL como % del saldo (sustituye al dinero si >0)
- UseDynamicTP/SL - Calcula el % basado en la equidad en lugar del balance
Configuración del Trailing Stop
- UseTrailingStop - Activar/desactivar trailing
- TrailingStart - Nivel de beneficio para activar el trailing
- TrailingDistance - Distancia a seguir tras el beneficio más alto
- TrailingStep - Incremento mínimo de beneficios para actualizar el seguimiento
Ajustes de equilibrio
- UseBreakEven - Activar/desactivar el punto de equilibrio
- BreakEvenProfit - Beneficio para activar el punto de equilibrio
- BreakEvenOffset - Beneficio garantizado para bloquear
Ajustes de Cierre Parcial
- UsePartialClose - Activar/desactivar cierre parcial
- PartialClosePercent - % de la cesta a cerrar (por ejemplo, 50)
- PartialCloseProfit - Nivel de beneficio para activar el cierre parcial
Configuración del filtro
- SymbolFilter - Símbolos a incluir (por ejemplo, "EURUSD,GBPUSD")
- MagicFilter - Número mágico a filtrar (0 = todos)
- CommentFilter - Texto de comentario a filtrar (vacío = todos)
Funciones avanzadas
- AutoHedge - Habilitar cobertura automática
- HedgeAtDrawdown - Nivel de Drawdown para activar la cobertura
- UseMaxDailyProfit/Loss - Activar límites diarios
- MaxDailyProfit/Loss - Valores límite diarios
⚠️ Notas importantes
- Funciona con CUALQUIER posición de su cuenta (manual, EA, operaciones copiadas)
- Los filtros permiten un control preciso sobre qué posiciones gestionar
- No abre nuevas operaciones - sólo gestiona las posiciones existentes
- Compatible con otros EAs que se ejecuten en la misma cuenta
- Una instancia gestiona toda la cuenta - no ejecute varias instancias
- Siempre pruebe primero en cuenta demo con su configuración específica
🚀 Guía de inicio rápido
- Adjuntar a cualquier gráfico (símbolo no importa - gestiona el nivel de cuenta)
- Establezca su objetivo de beneficios (TakeProfitMoney o TakeProfitPercent)
- Opcionalmente, establezca el stop loss (StopLossMoney o StopLossPercent)
- Configure filtros si sólo gestiona posiciones específicas
- Habilite las funciones deseadas (arrastre, equilibrio, cierre parcial)
- Supervise el panel de información para conocer el estado de la cesta en tiempo real
- Deje que el EA gestione su cesta automáticamente
💼 ¿Quién debería utilizar este EA?
📞 Soporte
¡Toma el control de tu cartera de trading hoy mismo con la gestión inteligente de cestas!