Advanced Basket EA MT4

Advanced Basket EA MT4 - Gestor Profesional de Cestas

Transforme sus operaciones con una gestión inteligente de cestas

El Advanced Basket EA es un sofisticado sistema de gestión de cestas a nivel de cuenta diseñado para operadores profesionales que necesitan un control total sobre su cartera. En lugar de gestionar operaciones individuales, gestiona toda tu cuenta como una cesta inteligente con funciones avanzadas de protección de beneficios y gestión de riesgos.

🎯 ¿Qué hace especial a este EA?

Este no es un EA más - es una solución completa de gestión de cestas que monitoriza TODAS sus posiciones abiertas (desde cualquier EA, operaciones manuales u otras fuentes) y las gestiona colectivamente como una cesta.

Perfecto para:

  • Traders Multi-Estrategia - Ejecutar múltiples EAs y gestionar el total de ganancias/pérdidas.
  • Operadores de Cuadrícula/Martingala - Proteja las ganancias a través de sistemas de cuadrícula completos
  • Operadores manuales - Añada automatización profesional a la operativa manual
  • Gestores de carteras - Gestione varios instrumentos como una sola cesta
  • Gestores de riesgo - Controla la exposición a nivel de cuenta con precisión

🎪 Ejemplos de casos de uso

Ejemplo 1: Protección de la operativa de rejilla

Ejecuta un EA de cuadrícula que abre múltiples posiciones:
Establece el TP de la cesta en 200$ para cerrar toda la rejilla con beneficios
Active la cobertura automática a -100 $ para protegerse de movimientos adversos
Utilice el punto de equilibrio a 80 $ para garantizar un beneficio mínimo
Resultado: Toma de beneficios automatizada con protección a la baja

Ejemplo 2: Cartera Multi-EA

Ejecuta 3 EAs diferentes en pares diferentes:
Supervisa los beneficios/pérdidas combinados de todos los EAs
Establezca un límite de beneficios diario de 500 $: deje de operar el día que lo alcance.
Establezca un límite de pérdidas diarias de 200 $: deje de operar en los días malos.

Resultado: Gestión profesional del riesgo a nivel de cuenta

Ejemplo 3: Mejora de la operativa manual

Opera manualmente pero desea automatizar:
Establezca un trailing stop para bloquear los beneficios automáticamente
Utilice el cierre parcial para asegurar el 50% con un beneficio de 100 $.
Activar el punto de equilibrio para protegerse de los retrocesos
Resultado: Gestión profesional de beneficios sin trabajo manual complejo

Ejemplo 4: Seguridad en la negociación de noticias

Usted negocia noticias con múltiples posiciones:
Establezca un filtro de tiempo para cerrar todas las posiciones antes de noticias importantes
Utilice stop loss en dinero para el máximo riesgo diario
Active la cobertura automática si la reducción supera el umbral
Resultado: Riesgo controlado durante periodos volátiles

📋 Guía de Parámetros de Entrada

Ajustes de la cesta

  • TakeProfitMoney - TP de la cesta en la divisa de la cuenta (0 = desactivado)
  • StopLossMoney - SL de la cesta en la divisa de la cuenta (0 = desactivado)
  • TakeProfitPercent - TP como % del saldo (anula el dinero si >0)
  • StopLossPercent - SL como % del saldo (sustituye al dinero si >0)
  • UseDynamicTP/SL - Calcula el % basado en la equidad en lugar del balance

Configuración del Trailing Stop

  • UseTrailingStop - Activar/desactivar trailing
  • TrailingStart - Nivel de beneficio para activar el trailing
  • TrailingDistance - Distancia a seguir tras el beneficio más alto
  • TrailingStep - Incremento mínimo de beneficios para actualizar el seguimiento

Ajustes de equilibrio

  • UseBreakEven - Activar/desactivar el punto de equilibrio
  • BreakEvenProfit - Beneficio para activar el punto de equilibrio
  • BreakEvenOffset - Beneficio garantizado para bloquear

Ajustes de Cierre Parcial

  • UsePartialClose - Activar/desactivar cierre parcial
  • PartialClosePercent - % de la cesta a cerrar (por ejemplo, 50)
  • PartialCloseProfit - Nivel de beneficio para activar el cierre parcial

Configuración del filtro

  • SymbolFilter - Símbolos a incluir (por ejemplo, "EURUSD,GBPUSD")
  • MagicFilter - Número mágico a filtrar (0 = todos)
  • CommentFilter - Texto de comentario a filtrar (vacío = todos)

Funciones avanzadas

  • AutoHedge - Habilitar cobertura automática
  • HedgeAtDrawdown - Nivel de Drawdown para activar la cobertura
  • UseMaxDailyProfit/Loss - Activar límites diarios
  • MaxDailyProfit/Loss - Valores límite diarios

⚠️ Notas importantes

  • Funciona con CUALQUIER posición de su cuenta (manual, EA, operaciones copiadas)
  • Los filtros permiten un control preciso sobre qué posiciones gestionar
  • No abre nuevas operaciones - sólo gestiona las posiciones existentes
  • Compatible con otros EAs que se ejecuten en la misma cuenta
  • Una instancia gestiona toda la cuenta - no ejecute varias instancias
  • Siempre pruebe primero en cuenta demo con su configuración específica

🚀 Guía de inicio rápido

  • Adjuntar a cualquier gráfico (símbolo no importa - gestiona el nivel de cuenta)
  • Establezca su objetivo de beneficios (TakeProfitMoney o TakeProfitPercent)
  • Opcionalmente, establezca el stop loss (StopLossMoney o StopLossPercent)
  • Configure filtros si sólo gestiona posiciones específicas
  • Habilite las funciones deseadas (arrastre, equilibrio, cierre parcial)
  • Supervise el panel de información para conocer el estado de la cesta en tiempo real
  • Deje que el EA gestione su cesta automáticamente

💼 ¿Quién debería utilizar este EA?

✅ Los comerciantes que ejecutan múltiples estrategias de forma simultánea
✅ Operadores de sistemas de cuadrícula y martingala
✅ Gestores de carteras que manejen múltiples instrumentos
✅ Operadores manuales que desean una automatización profesional
✅ Cualquiera que necesite protección de beneficios a nivel de cuenta
✅ Operadores que quieran "fijar y olvidarse" de los objetivos de beneficios
✅ Gestores de riesgo y operadores de Prop-Firm que requieran límites diarios estrictos

📞 Soporte

¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita ayuda con la configuración personalizada? Estamos aquí para ayudarle a sacar el máximo provecho de su Advanced Basket EA.

¡Toma el control de tu cartera de trading hoy mismo con la gestión inteligente de cestas!

Nota: Operar implica riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Pruebe siempre primero en una cuenta demo.
