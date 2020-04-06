



高確率トレードゾーン（PP、R1、S1）を自動で検出し、動的な買い/売りグリッドを構築する高度なEA。トレーリング、エクイティロック、利益ロック凍結、ポジションの「X取引日後に自動決済」機能を搭載。チャート上の BUY、SELL、CLOSE ALL ボタンで即時手動操作が可能。









---





概要





Grid Masters Grid Matrix Pro MT5は、プロ仕様の双方向グリッドEAです。市場の主要な均衡ゾーン周辺に自動で買い/売りグリッドを生成し、エクイティロック、利益ロック凍結、スマートトレーリング、時間ベースのポジションクローズでリスクを動的に管理します。





手動監視でも完全自動でも、構造に基づく注文、リスク管理、柔軟なグリッド運用を提供します。









---





主な機能





ゾーン自動検出（PP、R1、S1） — 均衡ゾーン到達時に即反応





双方向グリッドロジック — 設定可能な間隔、TP、SL、ロットサイズでBUY/SELLグリッドを対称配置





エクイティ & 利益ロック保護 — 浮動エクイティや利益達成時にポジションをクローズ/EAを凍結





スマートトレーリングモード — ステップ型、ブレイクイーブン型、グループ/サイクルトレーリングで誤操作防止





X取引日後に自動クローズ — 指定日数後にEA保有ポジションを自動決済





エラーゼロのペンディングオーダーエンジン — 証拠金、ストップレベル、スプレッド、価格チェック





チャート上の手動操作 — BUY、SELL、CLOSE ALLボタンで即時操作可能





軽量で安全 — DLL不要、ライブ取引およびストラテジーテスターに最適化













---





入力パラメータ（概要）





InpBuyLevels — 買いストップレベル数





InpSellLevels — 売りストップレベル数





InpGridSpacingPoints — グリッド間隔（ポイント）





InpSL_Points — ストップロス（ポイント）





InpTP_Points — テイクプロフィット（ポイント）





InpCloseAfterDays — X取引日後にポジションをクローズ（0=オフ）





InpUsePP / R1 / S1 — PP、R1、S1の自動取引を有効化（すべてfalseで手動モード）





InpLots — ペンディングオーダーごとのロットサイズ





InpEquityLock — 浮動エクイティが指定額に達した時にクローズ（0=オフ）





InpProfitLock — 利益目標に達した時にクローズ/凍結（0=オフ）





InpTrailingMode — 0=オフ、1=ステップ型、2=ブレイクイーブン型





InpTrailStartPoints — トレーリング開始の利益ポイント





InpTrailStepPoints — 価格に対するトレーリング距離（ポイント）





InpMaxSpreadPoints — 最大スプレッド





InpSlippage — 許容スリッページ





InpWaitCandleClose — trueで手動グリッドをローソク足終値に設定





InpMagic — EA注文を識別するマジックナンバー





InpDebug — 詳細ログ表示









> 注意: InpUsePP、InpUseR1、InpUseS1をすべてfalseに設定すると、チャートボタンのみ使用可能。

















---





チャート上手動パネル





BUY — 現在価格または前のローソク足終値に対称グリッドを配置





SELL — 売り側の鏡像グリッド





CLOSE ALL — EA保有ポジションをすべてクローズし、ペンディングオーダーを削除









重要: ボタンはストラテジーテスターでは機能しません。自動モードを使用してください。









---





ヒントとベストプラクティス





まずデモ口座でテスト





ストラテジーテスターでは自動トリガーを使用





保守的なロットサイズとVPSで安定運用





InpMaxSpreadPointsを調整して高スプレッド時のグリッドをブロック





InpProfitLock + Freezeで利益確定と取引停止













---





推奨設定





タイムフレーム: H1–D1





通貨ペア: 主要ペア（EURUSD、GBPUSD、XAUUSD、USDJPY）





グリッド間隔: ボラティリティに応じて50–200ポイント





ロットサイズ: 少額から開始（例: $1,000で0.10ロット）













---





トレーダーに愛される理由





トレンド相場・レンジ相場どちらでも対応





市場構造に自動適応、頻繁な調整不要





内蔵の安全機能で過剰リスク防止





透明なロジック — 各注文・ステップが見える





安定したバックテストと低リソース消費









"このEAはローソク足を追わず、構造を作ります。運ではなく、ロジックで動くのです。"





Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — スマート双方向グリッドシステム