Grid Masters Grid Matrix Pro MT5

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — スマート双方向グリッドシステム

高確率トレードゾーン（PP、R1、S1）を自動で検出し、動的な買い/売りグリッドを構築する高度なEA。トレーリング、エクイティロック、利益ロック凍結、ポジションの「X取引日後に自動決済」機能を搭載。チャート上の BUY、SELL、CLOSE ALL ボタンで即時手動操作が可能。


---

概要

Grid Masters Grid Matrix Pro MT5は、プロ仕様の双方向グリッドEAです。市場の主要な均衡ゾーン周辺に自動で買い/売りグリッドを生成し、エクイティロック、利益ロック凍結、スマートトレーリング、時間ベースのポジションクローズでリスクを動的に管理します。

手動監視でも完全自動でも、構造に基づく注文、リスク管理、柔軟なグリッド運用を提供します。


---

主な機能

ゾーン自動検出（PP、R1、S1） — 均衡ゾーン到達時に即反応

双方向グリッドロジック — 設定可能な間隔、TP、SL、ロットサイズでBUY/SELLグリッドを対称配置

エクイティ & 利益ロック保護 — 浮動エクイティや利益達成時にポジションをクローズ/EAを凍結

スマートトレーリングモード — ステップ型、ブレイクイーブン型、グループ/サイクルトレーリングで誤操作防止

X取引日後に自動クローズ — 指定日数後にEA保有ポジションを自動決済

エラーゼロのペンディングオーダーエンジン — 証拠金、ストップレベル、スプレッド、価格チェック

チャート上の手動操作 — BUY、SELL、CLOSE ALLボタンで即時操作可能

軽量で安全 — DLL不要、ライブ取引およびストラテジーテスターに最適化



---

入力パラメータ（概要）

InpBuyLevels — 買いストップレベル数

InpSellLevels — 売りストップレベル数

InpGridSpacingPoints — グリッド間隔（ポイント）

InpSL_Points — ストップロス（ポイント）

InpTP_Points — テイクプロフィット（ポイント）

InpCloseAfterDays — X取引日後にポジションをクローズ（0=オフ）

InpUsePP / R1 / S1 — PP、R1、S1の自動取引を有効化（すべてfalseで手動モード）

InpLots — ペンディングオーダーごとのロットサイズ

InpEquityLock — 浮動エクイティが指定額に達した時にクローズ（0=オフ）

InpProfitLock — 利益目標に達した時にクローズ/凍結（0=オフ）

InpTrailingMode — 0=オフ、1=ステップ型、2=ブレイクイーブン型

InpTrailStartPoints — トレーリング開始の利益ポイント

InpTrailStepPoints — 価格に対するトレーリング距離（ポイント）

InpMaxSpreadPoints — 最大スプレッド

InpSlippage — 許容スリッページ

InpWaitCandleClose — trueで手動グリッドをローソク足終値に設定

InpMagic — EA注文を識別するマジックナンバー

InpDebug — 詳細ログ表示


> 注意: InpUsePP、InpUseR1、InpUseS1をすべてfalseに設定すると、チャートボタンのみ使用可能。




---

チャート上手動パネル

BUY — 現在価格または前のローソク足終値に対称グリッドを配置

SELL — 売り側の鏡像グリッド

CLOSE ALL — EA保有ポジションをすべてクローズし、ペンディングオーダーを削除


重要: ボタンはストラテジーテスターでは機能しません。自動モードを使用してください。


---

ヒントとベストプラクティス

まずデモ口座でテスト

ストラテジーテスターでは自動トリガーを使用

保守的なロットサイズとVPSで安定運用

InpMaxSpreadPointsを調整して高スプレッド時のグリッドをブロック

InpProfitLock + Freezeで利益確定と取引停止



---

推奨設定

タイムフレーム: H1–D1

通貨ペア: 主要ペア（EURUSD、GBPUSD、XAUUSD、USDJPY）

グリッド間隔: ボラティリティに応じて50–200ポイント

ロットサイズ: 少額から開始（例: $1,000で0.10ロット）



---

トレーダーに愛される理由

トレンド相場・レンジ相場どちらでも対応

市場構造に自動適応、頻繁な調整不要

内蔵の安全機能で過剰リスク防止

透明なロジック — 各注文・ステップが見える

安定したバックテストと低リソース消費


"このEAはローソク足を追わず、構造を作ります。運ではなく、ロジックで動くのです。"

