Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
- 专家
- Tola Moses Hector
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — 智能双向网格系统
一款高级网格交易EA，能够自动识别高概率交易区域（PP、R1、S1）并构建动态买/卖网格。包括跟踪止损、权益锁、利润锁冻结，以及“X个交易日后自动平仓”功能。图表上提供 BUY、SELL 和 CLOSE ALL 按钮，实现即时手动操作。
---
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 是专业级专家顾问，基于双向网格系统。它会在市场关键平衡区域自动生成买卖网格，同时通过权益锁、利润锁冻结、智能跟踪止损和按时间平仓功能动态管理风险。
无论您是偏好手动监管还是全自动交易，该EA均提供 基于结构的执行、风险智能管理以及灵活的网格部署。
---
主要功能
自动区域检测（PP、R1、S1）— 对平衡区域即时反应
双向网格逻辑 — 在选定区域上下部署对称的 BUY 和 SELL 网格，可配置间距、TP、SL 和手数
权益与利润锁保护 — 达到设定浮动利润或权益时平仓或冻结EA
智能跟踪止损模式 — 步进型和保本型组/周期跟踪，避免修改错误
X交易日后自动平仓 — 用户定义交易日后自动关闭EA持仓
零错误挂单引擎 — 包含保证金检查、止损检查、点差和价格验证
图表手动控制 — BUY、SELL、CLOSE ALL按钮即时操作
轻量且安全 — 无DLL，完全优化用于实时交易和策略测试器
---
输入参数（简要）
InpBuyLevels — 买入挂单层数
InpSellLevels — 卖出挂单层数
InpGridSpacingPoints — 网格订单间距（点）
InpSL_Points — 止损（点）
InpTP_Points — 止盈（点）
InpCloseAfterDays — X交易日后自动平仓（0=关闭）
InpUsePP / R1 / S1 — 启用PP、R1、S1自动交易（全部false只用手动）
InpLots — 每个挂单手数
InpEquityLock — 浮动权益达到此值时平仓（0=关闭）
InpProfitLock — 利润目标达到时平仓/冻结EA（0=关闭）
InpTrailingMode — 0=关闭，1=步进，2=保本
InpTrailStartPoints — 开始跟踪止损的利润点数
InpTrailStepPoints — 跟踪止损点数
InpMaxSpreadPoints — 最大允许点差
InpSlippage — 最大滑点
InpWaitCandleClose — 如果true，手动网格在蜡烛收盘时下单
InpMagic — EA订单的魔术号
InpDebug — 显示详细日志以调试
> 注意： 将 InpUsePP、InpUseR1、InpUseS1 全部设置为 false，仅使用图表按钮。
---
图表手动面板
BUY — 在当前价格或上一根K线收盘位置放置对称网格
SELL — 镜像卖出网格
CLOSE ALL — 平掉所有EA持仓并删除挂单
重要： 按钮在策略测试器中不可用，请使用自动模式。
---
技巧与最佳实践
先在模拟账户测试
策略测试器中使用自动触发
保守设置手数并使用VPS保证稳定
调整 InpMaxSpreadPoints 阻止高点差时下单
使用 InpProfitLock + Freeze 锁定利润并停止交易
---
推荐设置
时间周期：H1–D1
交易品种：主要货币对（EURUSD、GBPUSD、XAUUSD、USDJPY）
网格间距：50–200点，视波动率而定
手数：从小开始，例如 $1000 开 0.10 手
---
交易者喜爱原因
同时适用于趋势和区间市场
自动适应市场结构，无需频繁调整
内置安全机制防止过度风险
逻辑透明，每个订单和步骤可见
回测稳定，占用资源低
"该EA不追逐K线，而是构建结构。这不是运气，而是逻辑。"