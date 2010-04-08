Grid Masters Grid Matrix Pro MT5





고확률 거래 구역(PP, R1, S1)을 자동으로 식별하고 동적 매수/매도 그리드를 생성하는 고급 EA입니다. 트레일링, 자본 잠금, 이익 잠금 동결, “X 거래일 후 자동 포지션 종료” 기능을 포함합니다. 차트 상의 BUY, SELL, CLOSE ALL 버튼을 통해 즉시 수동 조작이 가능합니다.









---





개요





Grid Masters Grid Matrix Pro MT5는 양방향 그리드 시스템 기반의 전문가용 EA입니다. 시장의 주요 균형 구역 주변에 자동으로 매수/매도 그리드를 생성하며, 자본 잠금, 이익 잠금 동결, 스마트 트레일링, 시간 기반 포지션 종료 기능을 통해 위험을 동적으로 관리합니다.





수동 감독이든 완전 자동이든, 이 EA는 구조 기반 실행, 지능적 위험 관리 및 유연한 그리드 운용을 제공합니다.









---





주요 기능





구역 자동 감지(PP, R1, S1) — 균형 구역 도달 시 즉시 반응





양방향 그리드 로직 — 설정 가능한 간격, TP, SL, 로트 크기로 BUY/SELL 그리드 대칭 배치





자본 및 이익 잠금 보호 — 설정된 수준 도달 시 포지션 종료 또는 EA 동결





스마트 트레일링 모드 — 단계별 및 브레이크이븐형, 그룹/사이클 트레일링으로 오류 방지





X 거래일 후 자동 종료 — 사용자가 지정한 거래일 수 이후 EA 소유 포지션 자동 종료





오류 없는 대기 주문 엔진 — 증거금, 스톱 레벨, 스프레드, 가격 검증





차트 상 수동 제어 — BUY, SELL, CLOSE ALL 버튼으로 즉시 개입 가능





가볍고 안전 — 외부 DLL 불필요, 실거래 및 전략 테스터 최적화













---





입력 매개변수(요약)





InpBuyLevels — 매수 스톱 레벨 수





InpSellLevels — 매도 스톱 레벨 수





InpGridSpacingPoints — 그리드 주문 간격(포인트)





InpSL_Points — 손절매(포인트)





InpTP_Points — 이익실현(포인트)





InpCloseAfterDays — X 거래일 후 포지션 종료(0 = 사용 안함)





InpUsePP / R1 / S1 — PP, R1, S1 자동 거래 활성화(false = 수동 모드)





InpLots — 각 대기 주문 로트 크기





InpEquityLock — 지정된 자본 도달 시 모든 거래 종료(0 = 사용 안함)





InpProfitLock — 이익 목표 달성 시 EA 종료/동결(0 = 사용 안함)





InpTrailingMode — 0 = Off, 1 = 단계별, 2 = 브레이크이븐





InpTrailStartPoints — 트레일링 시작 전 이익 포인트





InpTrailStepPoints — 가격 대비 트레일링 거리(포인트)





InpMaxSpreadPoints — 허용 최대 스프레드





InpSlippage — 허용 슬리피지





InpWaitCandleClose — true이면 수동 그리드를 캔들 종가에 배치





InpMagic — EA 주문 식별용 매직 번호





InpDebug — 테스트용 상세 로그 표시









> 참고: InpUsePP, InpUseR1, InpUseS1를 모두 false로 설정하면 차트 버튼만 사용 가능.

















---





차트 수동 패널





BUY — 현재 가격 또는 이전 캔들 종가에 대칭 그리드 배치





SELL — 매도용 미러 그리드





CLOSE ALL — EA 소유 포지션 모두 종료 및 대기 주문 삭제









중요: 버튼은 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 자동 모드를 사용하세요.









---





팁 및 권장 사항





먼저 데모 계좌에서 테스트





전략 테스터에서는 자동 트리거 사용





보수적인 로트 크기 및 VPS 사용으로 안정적 운용





InpMaxSpreadPoints 조정으로 높은 스프레드 환경에서 그리드 차단





InpProfitLock + Freeze로 목표 이익 확보 및 거래 중단













---





권장 설정





타임프레임: H1–D1





거래 페어: 주요 통화쌍(EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)





그리드 간격: 변동성에 따라 50–200 포인트





로트 크기: 소액으로 시작, 예: $1,000에 0.10 로트













---





트레이더가 사랑하는 이유





추세와 횡보 시장 모두에서 효과적





시장 구조에 자동 적응, 잦은 조정 불필요





내장 안전 기능으로 과도한 위험 방지





투명한 로직 — 모든 주문과 단계가 확인 가능





안정적 백테스트와 낮은 리소스 사용









"이 EA는 캔들을 쫓지 않고 구조를 만듭니다. 운이 아니라 논리에 따라 움직입니다."









Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — 스마트 양방향 그리드 시스템