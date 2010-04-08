Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
- Experts
- Tola Moses Hector
버전: 1.0
- 활성화: 10
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — 스마트 양방향 그리드 시스템
고확률 거래 구역(PP, R1, S1)을 자동으로 식별하고 동적 매수/매도 그리드를 생성하는 고급 EA입니다. 트레일링, 자본 잠금, 이익 잠금 동결, “X 거래일 후 자동 포지션 종료” 기능을 포함합니다. 차트 상의 BUY, SELL, CLOSE ALL 버튼을 통해 즉시 수동 조작이 가능합니다.
개요
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5는 양방향 그리드 시스템 기반의 전문가용 EA입니다. 시장의 주요 균형 구역 주변에 자동으로 매수/매도 그리드를 생성하며, 자본 잠금, 이익 잠금 동결, 스마트 트레일링, 시간 기반 포지션 종료 기능을 통해 위험을 동적으로 관리합니다.
수동 감독이든 완전 자동이든, 이 EA는 구조 기반 실행, 지능적 위험 관리 및 유연한 그리드 운용을 제공합니다.
주요 기능
구역 자동 감지(PP, R1, S1) — 균형 구역 도달 시 즉시 반응
양방향 그리드 로직 — 설정 가능한 간격, TP, SL, 로트 크기로 BUY/SELL 그리드 대칭 배치
자본 및 이익 잠금 보호 — 설정된 수준 도달 시 포지션 종료 또는 EA 동결
스마트 트레일링 모드 — 단계별 및 브레이크이븐형, 그룹/사이클 트레일링으로 오류 방지
X 거래일 후 자동 종료 — 사용자가 지정한 거래일 수 이후 EA 소유 포지션 자동 종료
오류 없는 대기 주문 엔진 — 증거금, 스톱 레벨, 스프레드, 가격 검증
차트 상 수동 제어 — BUY, SELL, CLOSE ALL 버튼으로 즉시 개입 가능
가볍고 안전 — 외부 DLL 불필요, 실거래 및 전략 테스터 최적화
입력 매개변수(요약)
InpBuyLevels — 매수 스톱 레벨 수
InpSellLevels — 매도 스톱 레벨 수
InpGridSpacingPoints — 그리드 주문 간격(포인트)
InpSL_Points — 손절매(포인트)
InpTP_Points — 이익실현(포인트)
InpCloseAfterDays — X 거래일 후 포지션 종료(0 = 사용 안함)
InpUsePP / R1 / S1 — PP, R1, S1 자동 거래 활성화(false = 수동 모드)
InpLots — 각 대기 주문 로트 크기
InpEquityLock — 지정된 자본 도달 시 모든 거래 종료(0 = 사용 안함)
InpProfitLock — 이익 목표 달성 시 EA 종료/동결(0 = 사용 안함)
InpTrailingMode — 0 = Off, 1 = 단계별, 2 = 브레이크이븐
InpTrailStartPoints — 트레일링 시작 전 이익 포인트
InpTrailStepPoints — 가격 대비 트레일링 거리(포인트)
InpMaxSpreadPoints — 허용 최대 스프레드
InpSlippage — 허용 슬리피지
InpWaitCandleClose — true이면 수동 그리드를 캔들 종가에 배치
InpMagic — EA 주문 식별용 매직 번호
InpDebug — 테스트용 상세 로그 표시
> 참고: InpUsePP, InpUseR1, InpUseS1를 모두 false로 설정하면 차트 버튼만 사용 가능.
차트 수동 패널
BUY — 현재 가격 또는 이전 캔들 종가에 대칭 그리드 배치
SELL — 매도용 미러 그리드
CLOSE ALL — EA 소유 포지션 모두 종료 및 대기 주문 삭제
중요: 버튼은 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 자동 모드를 사용하세요.
팁 및 권장 사항
먼저 데모 계좌에서 테스트
전략 테스터에서는 자동 트리거 사용
보수적인 로트 크기 및 VPS 사용으로 안정적 운용
InpMaxSpreadPoints 조정으로 높은 스프레드 환경에서 그리드 차단
InpProfitLock + Freeze로 목표 이익 확보 및 거래 중단
권장 설정
타임프레임: H1–D1
거래 페어: 주요 통화쌍(EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY)
그리드 간격: 변동성에 따라 50–200 포인트
로트 크기: 소액으로 시작, 예: $1,000에 0.10 로트
트레이더가 사랑하는 이유
추세와 횡보 시장 모두에서 효과적
시장 구조에 자동 적응, 잦은 조정 불필요
내장 안전 기능으로 과도한 위험 방지
투명한 로직 — 모든 주문과 단계가 확인 가능
안정적 백테스트와 낮은 리소스 사용
"이 EA는 캔들을 쫓지 않고 구조를 만듭니다. 운이 아니라 논리에 따라 움직입니다."