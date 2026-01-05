The Horse Signal

The Horse Signal 1.26 - Indicador AI de Acción del Precio para Oro y Forex

Visión General:

Comience su año comercial 2026 con "The Horse Signal", la última herramienta de precisión de la serie WinWiFi Robot. Diseñado específicamente para los operadores que exigen entradas de alta precisión, este indicador utiliza el análisis avanzado de la Acción del Precio combinado con un algoritmo de escaneo de IA para identificar puntos de reversión y continuación de tendencia de alta probabilidad en tiempo real.

Características principales:

  • Análisis dinámico de la acción del precio: Analiza automáticamente el comportamiento de las velas y la estructura del mercado en el marco temporal actual.

  • Estilos de negociación versátiles: Perfecto para M1-M5 Scalping, creación de carteras o configuraciones "All-in" de alta convicción.

  • Compatibilidad con todos los mercados: Optimizado para el oro (XAUUSD), pero muy eficaz en Bitcoin (BTC) y los principales pares de divisas.

  • Lógica Multi-Tiempo: Tanto si opera a corto plazo M1/M5 como a largo plazo H1/D1, la lógica se adapta a la volatilidad del mercado.

  • Alertas inteligentes: Nunca se pierda una operación con las notificaciones Push integradas, las alertas por correo electrónico y los sonidos audibles.

Cómo Operar:

  1. Entrada de Reversión: Busque señales en niveles clave de soporte/resistencia para operar con precisión contra la tendencia.

  2. Seguimiento de Tendencia: Utilice las flechas para unirse al impulso en los mercados de tendencia fuerte.

  3. Scalping: Utilice los marcos temporales M1/M5 para obtener beneficios rápidos durante las sesiones de alta liquidez.

Advertencia de riesgo:

Operar en Forex y CFDs implica un riesgo significativo para su capital invertido. "The Horse Signal" es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Utilice siempre una Gestión de Riesgos adecuada y nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.


The Horse Signal 1.26 - อินดิเคเตอร์ Price Action AI สำหรับทองคำและ Forex

รายละเอียด:

ต้อนรับปี 2026 ด้วยความคึกคักกับ "La señal del caballo" อินดิเคเตอร์รุ่นล่าสุดจาก WinWiFi Robot Series พัฒนาโดย อ.นิรันดร (MRP CNX) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเทรดที่แม่นยำที่สุด โดยใช้ระบบ AI สแกนพฤติกรรมราคา (Price Action) แบบ En tiempo real เพื่อส่งสัญญาณลูกศรในจุดที่ได้เปรียบที่สุด

คุณสมบัติเด่น:

  • AI Escaneo de Acción de Precios: วิเคราะห์แท่งเทียนและโครงสร้างราคาในกรอบเวลาปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

  • Experto en Scalping: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเทรดสั้นบน M1-M5 เพื่อปั้นพอร์ต หรือเทรดทำรอบ

  • รองรับทุกสินทรัพย์: ออกแบบมาเพื่อทองคำ (XAUUSD) และ Bitcoin โดยเฉพาะ แต่สามารถปรับใช้ได้กับทุกคู่เงิน

  • ระบบแจ้งเตือนครบวงจร: รองรับการแจ้งเตือนผ่านมือถือ (Notificación Push), Correo electrónico และเสียงแจ้งเตือนบนหน้าจอ MT5

คำเตือนความเสี่ยง

การลงทุนในตลาด Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง ผู้เทรดควรศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมกราฟก่อนการใช้งานจริง ผลการทดสอบในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำไรในอนาคต ควรใช้การบริหารจัดการเงินทุน (Gestión del dinero) ที่เหมาะสมเสมอ


🐎ต้อนรับปีม้าคึกคักเปิดตัวอาวุธใหม่ "La señal del caballo" จาก WinWiFi Robot Series 🐎

¡เทรดทองคำ (XAUUSD) แบบสายซิ่ง หรือจะปั้นพอร์ตแบบยั่งยืน ต้องไม่พลาด! ¡อินดิเคเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่ใช้ระบบ AI สแกน Acción del precio ในทุกไทม์เฟรม!

ทำไมต้อง ¿La señal del caballo?

  • แม่นยำทุกสภาวะ: สแกนหาจุดเข้าได้ทั้งช่วง Side-way และช่วงมี Tendencia

  • สาย Scalping ต้องเลิฟ: ใช้บน M1, M5 ได้คมชัด เหมาะสำหรับคนชอบเทรดสั้นปั้นพอร์ต

  • เลือกสไตล์ได้เอง: จะเทรดตามเทรนด์ หรือจะดักจุดกลับตัว (Inversión) ระบบจัดให้พร้อมลูกศรบอกทิศทาง

  • ¡แจ้งเตือนถึงมือถือ: ไม่ต้องเฝ้าจอตลอดเวลา มีสัญญานปุ๊บ เด้งเตือนปั๊บ!

🔥 จะ All-in หรือจะ DCA ก็วางแผนได้ง่ายขึ้น เพราะมี AI ช่วยคัดกรองแท่งเทียนให้คุณ

¡📍 พร้อมให้ดาวน์โหลด/ใช้งานแล้ววันนี้![https://www.mql5.com/en/market/product/160669]

⚠️ Advertencia de riesgo: การเทรดมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด ผลกำไรในอดีตไม่การันตีอนาคต เทรดอย่างมีสติและวินัยนะครับ

#TheHorseSignal #WinWiFiRobot #ForexTrading #GoldScalping #MT5Indicator #PriceActionAI #อาจารย์นิรันดร


Otros productos de este autor
Im Sorry Ai Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
Im Sorry Ai Signal v1.26 - Precision Gold Scalping para MT5 Eleve sus operaciones con Im Sorry Ai Sign al, el último indicador técnico de la serie WinWiFi Robot . Específicamente diseñado para scalpers de Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5, esta herramienta simplifica los movimientos complejos del mercado en señales visuales claras y procesables. Diseñado centrándose en la acción del precio dentro del marco temporal M5 (5 minutos) , este indicador ayuda a los operadores a identificar pu
FREE
WinWiFi Ultra Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
"Hemos desarrollado un sistema de señales de trading de alta precisión aplicable a todos los activos en el marco temporal de 15 minutos (M15). Calibrado en función del comportamiento real del precio del oro, este sistema permite a los usuarios operar eficazmente con cada vela, independientemente de las condiciones del mercado, ya sea que el mercado esté en tendencia, moviéndose lateralmente o invirtiéndose. El sistema presenta flechas en tiempo real e indicadores codificados por colores que seña
FREE
FVG Super Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
**Experimente un trading más inteligente con FVG Super Signal**. Desbloquee una operativa más sencilla y decisiva con **FVG Super Signal**, un indicador MT5 avanzado de la serie WinWiFi Robot. Esta potente herramienta combina de forma única la técnica Fair Value Gap (FVG) con una sólida lógica de seguimiento de tendencias. * **Señales claras:** Ofrece alertas intuitivas de Compra/Venta, simplificando sus decisiones de trading. * Compatibilidad universal:** Funciona sin problemas en todos los
FREE
Super Binary FX Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la Media Móvil en este timeframe (por eje
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Estrategia de scalping nocturno. Para las entradas se utiliza el indicador RSI y un filtro basado en ATR. Seguimiento de operaciones reales, así como mis otros productos se pueden encontrar aquí : https://www.mql5.com/en/users/winwifi/ Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 100 USD, el timeframe recomendado es M15, H1, H4. Utilizar un broker con buena ejecuci
WOW Market Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la Media Móvil en este timeframe (por ejem
Ezy Option Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la Media Móvil en este timeframe (por ejem
WOW Scalper Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la Media Móvil en este timeframe (por ejem
Advance Stoch Trend Colored
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno de un gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir señales de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD M5: el indicador detectará la tendencia principal con la Media Móvil en este timeframe (por ejemplo, la Me
PutCall Sniper Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
¿Es nuevo en el comercio de opciones binarias? ¿No consigues ganar mientras operas con opciones binarias? ¿Necesita ayuda con sus operaciones? ¡Usted ha venido al lugar correcto! Este indicador proporciona señales de Put (VENTA) y Call (COMPRA) para opciones binarias en los marcos temporales M1-M15. Ventajas Capacidad para reconocer fácilmente los movimientos impulsivos. Combinación eficaz y flexible con diferentes estrategias de negociación. Cálculo avanzado de estadísticas tras el punto de en
WOW Dash Scalper Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la Media Móvil en este timeframe (por ejem
WOW Dash Scalper Ai Robot Pro1
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias H1 y H4 se pueden usar ambas, está fijado con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas. Funciones de Cierre - Estrategias H1 y H4 puede utilizar ambas MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterMinutes - 20 minutos por defecto, puede cambiarlo. MaxSpread
WOW Dash Scalper FX Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la Media Móvil en este timeframe (por ejem
WOW Dash DotFX5 NY Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias H4 se pueden utilizar ambas con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas Funciones de Cierre - Estrategias H1, H4 y D1 se pueden utilizar ambas. MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 minutos por defecto, puede cambiarlo. MaxSpread - hasta
WOW Dash Scalper FXD1 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias D1 se pueden usar ambas, está fijada con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas. Funciones de Cierre - Estrategias H4 y D1 se pueden utilizar ambas MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 minutos por defecto, puede cambiarlo. MaxSpread -
WOW Dash Scalper IB Pro1 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - M30 Estrategias que puede utilizar tanto es fijo con MA, banda de Bollinger, Candlestick Niveles Funciones de Cierre - Estrategias M30 MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 minutos por defecto, se puede cambiar. MaxSpread - hasta pares de divisas, Ma
WOW Dash Scalper IB Pro2 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias H4 se fija con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas Funciones de Cierre - Estrategias H4 MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterMinutes - 15 minutos por defecto, se puede cambiar. MaxSpread - hasta pares de divisas, MaxSlippage - hasta pares de di
WOW Dash M16 PutCall Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la Media Móvil en este timeframe (por ejem
WOW Dash M16 Trend Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la Media Móvil en este timeframe (por ejem
WOW Dash M16 PutCall OTC
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la Media Móvil en este timeframe (por eje
WOW Dash M16 Trend Pro Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias M1-D1 se fija con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas Funciones de Cierre - Estrategias M1-D1 Cerrar por Ganancia de Din ero - Cerrar Ganancia Total Abierta, Cerrar Ganancia Total Abierta Corta, Cerrar Ganancia Total Abierta Larga, Cerrar Ganancia/Pérdida Hoy MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo d
WOW Dash M16 Swing Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la Media Móvil en este timeframe (por ejem
WOW Dash M16 Swing FX Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la Media Móvil en este timeframe (por ejem
WOW Dash M16 Reversal Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la Media Móvil en este timeframe (por ejem
WOW Dash M16 DNA Spiral Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la Media Móvil en este timeframe (por ejem
WOW Dash M16 BO Swing Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la Media Móvil en este timeframe (por ejem
WOW Dash Zero Plus Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Voy a apoyar sólo a mi cliente. สำหรับลูกค้าGold M15 timeframe, Movimiento de Precios , Fondo Min 500$. Lote0.01 con 30 Segundos de apertura de la próxima operación, XAUUSD y los principales pares de divisas. Parámetros Parámetros generales de comercio Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias de marco de tiempo actuales fijas con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas. Cerrar Funciones - Estrategias actuales MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo
WOW Dash ZeroPlus Pro
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Actual y M5 timeframe con Tendencia y zigzag alcista, bajista Scalping Estrategias Parámetros Parámetros Comerciales Generales Manejo de Dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias M5 se fija con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas Funciones de Cierre - Estrategias M5 MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterSeconds - 120 segundos po
WOW Dash Lucky Bunny
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า M5 timeframe con zigzag alcista y bajista Estrategias Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias M5 se fija con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas Funciones de Cierre - Estrategias M5 MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterSeconds - 60 segundos por defecto, se puede cambiar. MaxSpread -
Dash Majors Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, Predecir señales de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en el marco de tiempo D1. Puede operar con un marco de tiempo pequeño o utilizar Dash DIY Ai Robot, Dash Smart Majors Strategy para autotrading en cualquier marco de tiempo y cualquier par de divisas. Puede descargar la plantilla y el archivo de presets para autotrading con Dash Sma
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario