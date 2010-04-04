Smart Flow Bands

1. Condición de la banda de Bollinger

La vela actual debe cerrar en o por encima de la banda superior de Bollinger .

Esto indica posibles condiciones de sobrecompra.

2. Confirmación OBV (On Balance Volume)

OBV debe estar cayendo → OBV_now < OBV_prev .

Confirmación más fuerte: OBV decreciente durante 2-3 barras consecutivas.

Esto muestra que la presión compradora se está debilitando.

3. Filtro ATR (Average True Range)

El ATR actual debe estar por debajo de su media móvil (por ejemplo, ATR_now < ATR_SMA(14) * 1.2 ).

Propósito: evitar entrar en ventas cuando el mercado es demasiado volátil (falsas rupturas).

4. Confirmación de la acción del precio (opcional pero recomendable)

Se forma una vela bajista después del toque superior de BB.

Ejemplo: la vela cierra por debajo de la mitad de la barra anterior o por debajo de la línea media de Bollinger.

Esto añade la confirmación del precio a la señal.

Cómo funciona la

✅ Si todo lo anterior es cierto → Se genera señal de venta.

Stop Loss (SL): Por encima de la banda superior de Bollinger en + 0,5 * ATR. O por encima del máximo reciente (opción más segura).

Take Profit (TP): TP1: Banda de Bollinger media (salida parcial). TP2: Banda inferior de Bollinger O utilice una relación Riesgo:Recompensa fija (por ejemplo, 1:1,5 o 1:2).

Regla de salida dinámica: Salir antes si el precio cierra por encima de la Middle BB (invalida la venta). Salir si OBV gira al alza (OBV_now > OBV_prev → flujo de dinero de vuelta a la compra).



Riesgo máximo del 1-2% por operación.

Limite a 1 operación por marco temporal al día para evitar el exceso de operaciones.

Evite operar durante noticias económicas importantes.

ATR está por encima del nivel de filtro ( ATR_now > ATR_SMA * 1.2 ).

OBV no disminuye.

La vela vuelve a cerrar por encima del BB superior (continuación de la ruptura).

Stop Loss (SL) y Take Profit (TP)Gestión del riesgoCuando NO venderPseudo-Código Lógico

if (Close >= BB.upper) and (OBV_now < OBV_prev) and (ATR_now < ATR_SMA * 1.2) and (BearishConfirmationCandle) then signal = SELL SL = max(UpperBB + 0.5*ATR, lastSwingHigh + buffer) TP1 = BB.middle TP2 = BB.lower end if

Mejores marcos temporales: H1, H4, Diario (señales más fuertes).

Scalping (M1-M15) funciona pero tiene más ruido.

Siempre hacer backtest y demo test antes de usar dinero real.

Notas prácticas