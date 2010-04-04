Smart Flow Bands
- Indicadores
- Mohamad Sami Taleb
- Versión: 1.3
- Actualizado: 31 diciembre 2025
1. Condición de la banda de Bollinger
-
La vela actual debe cerrar en o por encima de la banda superior de Bollinger.
-
Esto indica posibles condiciones de sobrecompra.
2. Confirmación OBV (On Balance Volume)
-
OBV debe estar cayendo → OBV_now < OBV_prev .
-
Confirmación más fuerte: OBV decreciente durante 2-3 barras consecutivas.
-
Esto muestra que la presión compradora se está debilitando.
3. Filtro ATR (Average True Range)
-
El ATR actual debe estar por debajo de su media móvil (por ejemplo, ATR_now < ATR_SMA(14) * 1.2 ).
-
Propósito: evitar entrar en ventas cuando el mercado es demasiado volátil (falsas rupturas).
4. Confirmación de la acción del precio (opcional pero recomendable)
-
Se forma una vela bajista después del toque superior de BB.
-
Ejemplo: la vela cierra por debajo de la mitad de la barra anterior o por debajo de la línea media de Bollinger.
-
Esto añade la confirmación del precio a la señal.
✅ Si todo lo anterior es cierto → Se genera señal de venta.Stop Loss (SL) y Take Profit (TP)
-
Stop Loss (SL):
-
Por encima de la banda superior de Bollinger en + 0,5 * ATR.
-
O por encima del máximo reciente (opción más segura).
-
-
Take Profit (TP):
-
TP1: Banda de Bollinger media (salida parcial).
-
TP2: Banda inferior de Bollinger
-
O utilice una relación Riesgo:Recompensa fija (por ejemplo, 1:1,5 o 1:2).
-
-
Regla de salida dinámica:
-
Salir antes si el precio cierra por encima de la Middle BB (invalida la venta).
-
Salir si OBV gira al alza (OBV_now > OBV_prev → flujo de dinero de vuelta a la compra).
-
-
Riesgo máximo del 1-2% por operación.
-
Limite a 1 operación por marco temporal al día para evitar el exceso de operaciones.
-
Evite operar durante noticias económicas importantes.
-
ATR está por encima del nivel de filtro ( ATR_now > ATR_SMA * 1.2 ).
-
OBV no disminuye.
-
La vela vuelve a cerrar por encima del BB superior (continuación de la ruptura).
-
Mejores marcos temporales: H1, H4, Diario (señales más fuertes).
-
Scalping (M1-M15) funciona pero tiene más ruido.
-
Siempre hacer backtest y demo test antes de usar dinero real.