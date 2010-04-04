Smart Flow Bands

Cómo funciona la señal de venta

1. Condición de la banda de Bollinger

  • La vela actual debe cerrar en o por encima de la banda superior de Bollinger.

  • Esto indica posibles condiciones de sobrecompra.

2. Confirmación OBV (On Balance Volume)

  • OBV debe estar cayendo → OBV_now < OBV_prev .

  • Confirmación más fuerte: OBV decreciente durante 2-3 barras consecutivas.

  • Esto muestra que la presión compradora se está debilitando.

3. Filtro ATR (Average True Range)

  • El ATR actual debe estar por debajo de su media móvil (por ejemplo, ATR_now < ATR_SMA(14) * 1.2 ).

  • Propósito: evitar entrar en ventas cuando el mercado es demasiado volátil (falsas rupturas).

4. Confirmación de la acción del precio (opcional pero recomendable)

  • Se forma una vela bajista después del toque superior de BB.

  • Ejemplo: la vela cierra por debajo de la mitad de la barra anterior o por debajo de la línea media de Bollinger.

  • Esto añade la confirmación del precio a la señal.

✅ Si todo lo anterior es cierto → Se genera señal de venta.

Stop Loss (SL) y Take Profit (TP)

  • Stop Loss (SL):

    • Por encima de la banda superior de Bollinger en + 0,5 * ATR.

    • O por encima del máximo reciente (opción más segura).

  • Take Profit (TP):

    • TP1: Banda de Bollinger media (salida parcial).

    • TP2: Banda inferior de Bollinger

    • O utilice una relación Riesgo:Recompensa fija (por ejemplo, 1:1,5 o 1:2).

  • Regla de salida dinámica:

    • Salir antes si el precio cierra por encima de la Middle BB (invalida la venta).

    • Salir si OBV gira al alza (OBV_now > OBV_prev → flujo de dinero de vuelta a la compra).

Gestión del riesgo

  • Riesgo máximo del 1-2% por operación.

  • Limite a 1 operación por marco temporal al día para evitar el exceso de operaciones.

  • Evite operar durante noticias económicas importantes.

Cuando NO vender

  • ATR está por encima del nivel de filtro ( ATR_now > ATR_SMA * 1.2 ).

  • OBV no disminuye.

  • La vela vuelve a cerrar por encima del BB superior (continuación de la ruptura).

Pseudo-Código Lógico

if (Close >= BB.upper) and (OBV_now < OBV_prev) and (ATR_now < ATR_SMA * 1.2) and (BearishConfirmationCandle) then signal = SELL SL = max(UpperBB + 0.5*ATR, lastSwingHigh + buffer) TP1 = BB.middle TP2 = BB.lower end if

Notas prácticas

  • Mejores marcos temporales: H1, H4, Diario (señales más fuertes).

  • Scalping (M1-M15) funciona pero tiene más ruido.

  • Siempre hacer backtest y demo test antes de usar dinero real.


