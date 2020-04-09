Spread Update Script

Simple script de actualización de spreads para actualizar tus datos de backtesting y acercarlos lo máximo posible al spread de negociación de tu broker.

Este paso a menudo se pasa por alto, pero es muy importante hacerlo si quieres tener backtests fiables.





Importe los datos descargados en su MT5 (por ejemplo, los datos de dukascopy), cargue un periodo específico de ticks (hora habitual de sus operaciones) y compare el spread proporcionado con el de su broker a la hora de sus operaciones.

Para actualizar el spread, cargue el símbolo personalizado en su market watch, abra la ventana del gráfico y arrastre y suelte SpreadUpdateSGv2 en el gráfico. Asegúrese de permitir el comercio de algo y establecer la configuración deseada.

SpreadFactor es un simple multiplicador, por ejemplo, si quieres reducir el spread a la mitad, simplemente establece el valor en "0.5".

La opción FixedSpread le permite establecer un spread fijo en puntos para todos los ticks.

El nombre del script debe aparecer en la esquina derecha del gráfico con un icono amarillo.

Espere a que el script haga su trabajo, puede tardar un par de minutos, depende del volumen de datos y de la potencia del PC. Cuando termine, el nombre del script desaparecerá de la esquina derecha y en la pestaña de Expertos debería ver el mensaje de que la actualización del Spread se ha realizado y el número de ticks que se han actualizado.

Eso es todo. Feliz backtesting.