Spread Update Script

Simple script de actualización de spreads para actualizar tus datos de backtesting y acercarlos lo máximo posible al spread de negociación de tu broker.

Este paso a menudo se pasa por alto, pero es muy importante hacerlo si quieres tener backtests fiables.


Importe los datos descargados en su MT5 (por ejemplo, los datos de dukascopy), cargue un periodo específico de ticks (hora habitual de sus operaciones) y compare el spread proporcionado con el de su broker a la hora de sus operaciones.

Para actualizar el spread, cargue el símbolo personalizado en su market watch, abra la ventana del gráfico y arrastre y suelte SpreadUpdateSGv2 en el gráfico. Asegúrese de permitir el comercio de algo y establecer la configuración deseada.

SpreadFactor es un simple multiplicador, por ejemplo, si quieres reducir el spread a la mitad, simplemente establece el valor en "0.5".

La opción FixedSpread le permite establecer un spread fijo en puntos para todos los ticks.

El nombre del script debe aparecer en la esquina derecha del gráfico con un icono amarillo.

Espere a que el script haga su trabajo, puede tardar un par de minutos, depende del volumen de datos y de la potencia del PC. Cuando termine, el nombre del script desaparecerá de la esquina derecha y en la pestaña de Expertos debería ver el mensaje de que la actualización del Spread se ha realizado y el número de ticks que se han actualizado.

Eso es todo. Feliz backtesting.

Productos recomendados
CloseByLossOrProfit
Konstantin Chernov
Utilidades
El Asesor Experto CloseByLossOrProfit cierra todas las posiciones cuando su beneficio o pérdida total alcanza un valor especificado (en la divisa del depósito). Además, puede eliminar órdenes pendientes. Permitir AutoTrading antes de ejecutar el Asesor Experto. Uso: Ejecute el Asesor Experto en un gráfico. Parámetros de entrada: Idioma de los mensajes mostrados (EN, RU, DE, FR, ES) - idioma de los mensajes de salida (inglés, ruso, alemán, francés, español); Beneficio en la divisa - beneficio en
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Chart Exporter
Jan Krendel
Utilidades
Este script gratuito exporta los datos del gráfico a un archivo csv. Sólo tiene que adjuntarlo al gráfico, establecer las entradas deseadas y hacer clic en OK. Para encontrar el archivo siga la siguiente ruta: Archivo -> Abrir carpeta de datos -> MQL5 -> Archivos. El archivo csv incluirá los siguientes datos: fecha hora apertura máximo mínimo cierre volumen spread. Para abrir el archivo puede utilizar el Bloc de notas, Microsoft Excel, OpenOffice Calc, etc. Visite mi perfil pronto para más prod
FREE
Close All Buy and Sell Huki
Vu Kim Huyen
5 (1)
Utilidades
Este es un EA (Expert Advisor) diseñado para soportar el cierre manual y automático de órdenes. Características principales: Ajustar automáticamente Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las órdenes de compra y venta en base a los puntos especificados. Cierra automáticamente las órdenes de compra o venta cuando se alcanza el nivel de beneficio especificado. Cierra automáticamente todas las órdenes de compra y venta cuando su beneficio total alcanza el nivel deseado. Se pueden cerrar manua
FREE
Auto Closer
Manpreet Singh
5 (3)
Utilidades
FOREXBOB AUTO CLOSER es una herramienta muy guapo para :- Scalping Cobertura de correlación Aquellos que utilizan métodos de promediación Como esta herramienta de utilidad le ayudará mediante el cierre de todas sus operaciones en ejecución cuando el universal flotante P / L alcanza un cierto valor que va a poner en las entradas. Esta herramienta considera todas las operaciones que se ejecutan en su cuenta, ya sea abierta manualmente o con la ayuda de un EA. Entradas USD - Ponga un valor numéric
FREE
EmaRsi robot
Deepak Saini
Asesores Expertos
https://youtu.be/KHhg88fXWTk?si=ZoVtpc-wpfTVImSL Estrategia de Trading de 5 Minutos | Rápida y Efectiva para Principiantes Bienvenido a nuestro canal de trading- the deepak trading En este video, exploraremos una simple estrategia de trading de 5 minutos que puede ayudarte a capturar movimientos rápidos del mercado y hacer operaciones rentables. Si usted es un principiante o un trader experimentado, esta estrategia está diseñada para darle puntos claros de entrada y salida utilizando indicad
FREE
CloseAllPosition
Konstantin Chernov
4 (2)
Utilidades
Un script para cerrar posiciones Si necesita cerrar rápidamente varias posiciones, ¡este script hará toda la rutina por usted! El script no tiene parámetros de entrada. Permita AutoTrading antes de ejecutar el script. Uso: Ejecute el script en un gráfico. Si necesita especificar la desviación máxima y el número de intentos para cerrar posiciones, utilice el script con parámetros de entrada https://www.mql5.com/en/market/product/625 Puede descargar la versión MetaTrader 4 aquí: https://www.mql5.
FREE
Current Price
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (2)
Utilidades
Un sencillo y útil Panel de Precios Actuales, que muestra los precios actuales de compra y venta ampliados y el diferencial, y que se puede mover a cualquier lugar de la ventana del gráfico con el ratón. También proporciona una opción para tener como texto en una ubicación estática que muestra la oferta o demanda de precios junto con la propagación, que se muestra en cualquier lugar en el gráfico. Permite la visualización como pips o puntos junto con el spread resaltado en un color distinto si c
FREE
Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.67 (3)
Utilidades
Bonificación al comprar un indicador o un asesor de mi lista. Escríbeme en mensajes privados para recibir un bono. Manual Assistant MT5 es una herramienta profesional de trading manual que hará su trading rápido y cómodo. Está equipada con todas las funciones necesarias que le permitirán abrir, mantener y cerrar órdenes y posiciones con un solo clic. Tiene una interfaz sencilla e intuitiva y es adecuada tanto para profesionales como para principiantes. El panel le permite colocar órdenes de co
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilidades
GRATIS GRATIS GRATIS Trade Assistant MT5 - Panel Profesional de Trading y Gestión de Riesgos Trade Assistant MT 5 es un panel de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a ejecutar órdenes de forma más rápida, segura y profesional . Simplifica la operativa manual combinando la gestión inteligente de órdenes , el control preciso del riesgo y la ejecución con un solo clic , por lo que es ideal tanto para principiantes como para traders avanzados. Esta herramienta no opera automáticament
FREE
PositionsClose
Oleg Pavlenko
Utilidades
Muy a menudo hay situaciones en las que se necesita cerrar rápidamente todas las posiciones abiertas o cerrar sólo bajo una determinada condición... El script de Cierre de Posiciones cierra las posiciones abiertas de acuerdo con la configuración seleccionada. Puede elegir cerrar Todas las posiciones , sólo Comprar, sólo Vender También puede elegir por qué símbolos cerrar las posiciones: por todos los símbolos o sólo por el actual, en el gráfico del que se lanzó el script Hay un filtro para
FREE
Session Guardian
Fatih Klavun
Utilidades
Indicador gratuito de MetaTrader 5 que muestra "CALL IT A DAY" cuando cierran las sesiones de Londres y Nueva York. Alertas personalizables, seguimiento de la sesión, y un recordatorio libre de culpa para cerrar la sesión. Perfecto para los traders adictos al trabajo. ¿Cansado de mirar los gráficos cuando el mercado ya ha cerrado? Session Guardian es su asistente de trading que le mostrará un "CALL IT A DAY" gigante en su pantalla cuando se cierren las sesiones de Londres y Nueva York, porque
FREE
Close All Windows
Wei Tu
Utilidades
Este EA (Asesor Experto), diseñado para MetaTrader 5, cierra automáticamente todos los gráficos al cargar e inmediatamente se elimina del gráfico actual. Es adecuado para usuarios que quieren limpiar todos sus gráficos rápidamente y evitar tener que cerrar cada gráfico manualmente. Características: Limpieza única: cierra todos los gráficos abiertos inmediatamente después de la carga. Eliminación automática : El EA se elimina automáticamente del gráfico actual tras su ejecución, sin necesidad de
FREE
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
Utilidades
El panel de negociación Lot by Risk está diseñado para operar manualmente. Es un medio alternativo para enviar órdenes. La primera característica del panel es la colocación conveniente de órdenes con la ayuda de líneas de control. La segunda característica es el cálculo del volumen de la transacción según el riesgo dado en presencia de la línea stop loss. Las líneas de control se configuran con teclas de acceso rápido: take profit-por defecto la tecla T; price-por defecto la tecla P; stop los
FREE
Calc for MT5
Radim Kucera
4.83 (6)
Utilidades
Este indicador está diseñado para proporcionar toda la información útil sobre el símbolo, la cuenta, las posiciones y los beneficios. Está desarrollado para mejorar la gestión del dinero de los operadores. Parámetros Calc se puede dividir en bloques separados. Cada bloque se puede ocultar, establecer su propio color y otras propiedades. Bloque símbolo: Este bloque muestra información sobre el SPREAD actual, POINT VALUE (en la moneda del depósito para 1 lote), SWAP LONG y SHORT. Mostrar informac
FREE
Clear All Stops and Takes
Oleksandr Kashyrnyi
Utilidades
Eliminar Todos los Stop Loss y Take Profit — Una solución sencilla para eliminar niveles de SL/TP al instante ¡Elimina todos los niveles de Stop Loss y Take Profit con un solo clic! Eliminar Todos los Stop Loss y Take Profit es un script práctico diseñado para traders que desean eliminar rápida y eficientemente los niveles de SL y TP en todas sus posiciones abiertas. Su operación simple y ejecución instantánea lo convierten en una herramienta indispensable para condiciones de mercado dinámicas.
FREE
Mini Panel Plus
PATRICK ANTONIO MORELO A.
4.33 (12)
Utilidades
Remodelación del BoletaMiniPanel, el Mini Panel Plus tiene las mismas funcionalidades, pero ahora en forma de caja que permite minimizarlo y colocarlo en cualquier lugar del gráfico. Panel Simple con Stop loss (Pérdida), Stop gain (Ganancia), Trailing stop (TS) y Breakeven (BE-P). El Lote es el número de contratos a negociar. La Ganancia es el número, en puntos, en el que se posicionará el stop de ganancias. Si no desea colocar un stop gain, basta con poner 0 (cero) en su lugar y cuando abra la
FREE
Bundle Risk Manager Pro
Kai Lim
Utilidades
Bundle Risk Manager Pro EA "Risk Manager Pro EA es una utilidad de trading todo-en-uno que combina herramientas avanzadas de gestión de riesgos, asegurando un control total sobre su cuenta de trading mientras protege su capital y cumple con las regulaciones de trading. Mediante la agrupación de Posiciones Límite , Capital de Riesgo Concurrente , y el recién añadido Beneficio Límite , este EA es la solución definitiva para el trading disciplinado y la consecución de los objetivos de evaluación.
FREE
Market book player
Aliaksandr Hryshyn
Utilidades
Reproducción de datos previamente guardados del libro de órdenes. Características principales: Navegación por datos históricos Ajuste de la velocidad de reproducción con los botones "---" y "+++", así como con el ratón, puede mediante el desplazamiento de la rueda sobre el área de estos botones y entre ellos Activación y desactivación del centrado de precios Visualización de la hora con precisión de milésimas de segundo Atención : Este producto también necesita una utilidad para guardar datos:
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Utilidades
Una poderosa e intuitiva herramienta de gestión de operaciones diseñada para scalpers y traders intradía. Creada para complementar la estrategia Nampim Samba Scalper , permite a los traders abrir, gestionar y cerrar posiciones rápidamente sin abandonar el gráfico. Características principales: ️ Panel de trading personalizable : elija la posición (izquierda, derecha, centro, arriba, abajo). Botones de negociación con un solo clic : abra instantáneamente operaciones de compra/venta con tamaño
FREE
SellMarket
Pietro Caporale
Utilidades
Script sencillo para la ejecución de venta por mercado en todos los instrumentos financieros. Entradas Volumen - por defecto: 0.10 Desviación - por defecto: 10 puntos Stoploss - por defecto: 50 puntos Takeprofit - por defecto: 50 puntos Comentario - por defecto: Orden por Mercado Confirmar - por defecto: false Detalles de entrada Tipo Orden Orden de Venta está preestablecida. Desviación Desviación máxima del precio de cotización en puntos. Stoploss & Takeprofit En valor en puntos, tenga en cue
FREE
DynamicTrader 1
Markus Christer Ekengren
Utilidades
Smart Trade Manager EA – Trading simple, visual y basado en el riesgo ¡Toma el control de tus operaciones con facilidad! Este Asesor Experto gratuito está diseñado para traders que buscan una forma rápida, intuitiva y basada en el riesgo para gestionar entradas directamente desde el gráfico. Dimensionamiento basado en el riesgo – Solo establece tu % de riesgo preferido en la configuración del EA, y el tamaño del lote se calcula automáticamente. Trading con un solo clic – Abre operaciones al
FREE
Panel Pro Max 1
AS Trend LLC
Utilidades
El panel facilita la labor del operador a la hora de fijar stop losses y take profits. Muestra información sobre posibles pérdidas y ganancias. Es conveniente para trabajar cuando se necesita establecer paradas y tomar ganancias en masa. Fue creado como una herramienta para el establecimiento de posiciones sin problemas en m1 y la transferencia rápida de las paradas al punto de equilibrio. Se ve estéticamente agradable, encaja perfectamente en la interfaz nativa de MT5. Broker recomendado ByBit
FREE
One Click Close All Position Tool
Ghulam Hassan Nawaz
Utilidades
¿Es usted un operador de MT5 que necesita una gestión de riesgos rápida y fiable? Presentamos esta utilidad esencial: un potente Asesor Experto gratuito diseñado para cerrar instantáneamente todas las posiciones abiertas en su cuenta de MetaTrader 5 con una única acción específica. Esta herramienta es imprescindible para salidas de emergencia del mercado o para una toma de beneficios rápida y decisiva. ¿Por qué es una herramienta GRATUITA? Soy un desarrollador MQL profesional centrado activament
FREE
Bollinger Bands TP Guardian MT5
Chi Hong Au Yeung
Utilidades
Bollinger Bands TP Guardian Este Asesor Experto (EA) de utilidad utiliza las Bandas de Bollinger para modificar el nivel de Take Profit (TP) de las órdenes abiertas, mejorando la gestión de su trading y liberando sus manos después de que la operación manual haya sido ejecutada. Características clave Ajuste automático de TP: El EA ajusta automáticamente el TP de las órdenes abiertas. Integración de Bandas de Bollinger: Los niveles de TP se establecen utilizando la Banda Superior, Media o Inferi
FREE
Tool Auto Modify SLTP
Tran Van Luc
Utilidades
Herramienta Auto Modify SLTP - Proteja sus operaciones, optimice su estrategia En el trading, el riesgo siempre está presente. Un solo SL/TP olvidado puede convertir una operación prometedora en una pérdida. Incluso los traders experimentados cometen errores de vez en cuando. Es por eso que Tool Auto Modify SLTP fue creado - para mantenerlo protegido y permitirle concentrarse en su estrategia. Características principales: Gestión de Órdenes para Todos los Símbolos: Controle y ajuste el SL/TP par
FREE
Prop Edge Heartbeat
Nuno Madeira Amaro Pire Costa
Utilidades
EA to prevent inactivity violations on prop firms. This EA will scout for your most recent trade and if it is older than the number of days defined, will enter a micro lot position size 0.01 on the pair defined. It is recommended to use a tight spread pair like EURUSD. This EA will not act as long as you have at least one trade in the last X days (defined on config). This EA will not place other trades or modify existing position.
FREE
AQ RiskOptimizer MT5
HIT HYPERTECH INNOVATIONS LTD
4 (1)
Utilidades
Risk Optimizer es la solución absoluta para aplicar la gestión de riesgos en su cuenta. Una mala gestión del riesgo es la razón principal por la que los operadores pierden dinero. El Optimizador de Riesgo calcula y sugiere el tamaño de lote correcto para cada posición de acuerdo con su perfil de riesgo personal y personalizado. Usted puede dar directamente su riesgo preferido como porcentaje (%) para cada posición o puede confiar en nuestros algoritmos para calcular y optimizar de acuerdo a su s
FREE
BuyMarket
Pietro Caporale
Utilidades
Script sencillo para la ejecución de compra por mercado en todos los instrumentos financieros. Entradas Volumen - por defecto: 0.10 Desviación - por defecto: 10 puntos Stoploss - por defecto: 50 puntos Takeprofit - por defecto: 50 puntos Comentario - por defecto: Orden por Mercado Confirmar - por defecto: false Detalles de entrada Tipo de Orden Orden de Compra está preestablecida. Desviación Desviación máxima del precio de cotización en puntos. Stoploss y Takeprofit En puntos, tenga en cuenta
FREE
Simple Order
Mikhail Nazarenko
5 (2)
Utilidades
La orden simple está diseñada para que la colocación de órdenes pendientes sea lo más fácil y rápida posible. Establecer una orden pendiente sólo requiere dos pasos. 1. Haga doble clic en el precio de colocación de una orden, después de lo cual aparece un panel con botones para los nombres de las órdenes. 2. 2. Haga clic en el botón de la orden pendiente Eso es todo, la orden pendiente se establece. Si es necesario, ajustamos la orden arrastrándola, así como cambiamos los tamaños de stop loss y
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario