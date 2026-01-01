Gestor de operaciones MAFX Panel manual profesional de gestión comercial para MetaTrader 5 Descripción del producto MAFX Trading Manager es un panel profesional de gestión manual de operaciones para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a los operadores a ejecutar y gestionar las operaciones de manera más eficiente. Proporciona una rápida ejecución de órdenes y herramientas esenciales de gestión comercial en una interfaz compacta y fácil de usar. Este producto está pensado para operadores manuales que desean un mayor control, velocidad y consistencia a la hora de gestionar sus operaciones, sin depender de estrategias automatizadas o señales de trading. Principales ventajas Ejecución de compra y venta con un solo clic sin abrir la ventana de órdenes de MT5

Gestión integrada de Stop Loss y Take Profit

Controles de cierre parcial y punto de equilibrio para una gestión activa de las operaciones

Panel limpio y compacto que no obstruye el gráfico

Ligero y optimizado para un rendimiento estable

Adecuado para operaciones de scalping, intradía y discrecionales

Configuración predeterminada optimizada para los símbolos XAUUSD (Oro) y BTC (por ejemplo, BTCUSD)

(por ejemplo, BTCUSD) Mantenimiento activo con actualizaciones y mejoras planificadas Características principales Ejecución de compra y venta en el mercado

Tamaño de lote ajustable

Controles de Stop Loss y Take Profit

Funcionalidad de punto muerto con compensación

Cierre parcial por porcentaje

Cierre instantáneo de todas las posiciones abiertas

Visualización de la información relacionada con la operación

Funciona con todos los símbolos y plazos de MT5 Capturas de pantalla Temas predefinidos MAFX Trading Manager V5 incluye cuatro temas preestablecidos. Los operadores pueden cambiar entre los temas en función de sus preferencias personales y la configuración de los gráficos. Se introducirán temas adicionales en futuras actualizaciones. Parámetros de Entrada Tamaño de Lote por Def ecto - Establece el tamaño de lote inicial para nuevas operaciones.

ecto - Establece el tamaño de lote inicial para nuevas operaciones. Stop Loss por defecto (pips) - Define la distancia del Stop Loss por defecto.

- Define la distancia del Stop Loss por defecto. Take Profit por defecto (pips) - Define la distancia de Take Profit por defecto.

- Define la distancia de Take Profit por defecto. Compensación de punto de equilibrio (pips) - Añade una compensación al mover el Stop Loss al punto de equilibrio.

de punto de equilibrio - Añade una compensación al mover el Stop Loss al punto de equilibrio. Porcentaje de Cierre Parcial - Porcentaje de la posición a cerrar

- Porcentaje de la posición a cerrar Puntos de desl izamiento - Deslizamiento máximo permitido durante la ejecución de la orden

izamiento - Deslizamiento máximo permitido durante la ejecución de la orden Anulación del perfil de la interfaz deusuario - Dimensionamiento manual opcional de la interfaz de usuario Limitaciones y notas importantes Este producto no proporciona señales de negociación

Este producto no automatiza las decisiones de negociación

Este producto no garantiza beneficios

El panel no se puede arrastrar (posición fija en el gráfico)

La configuración por defecto está ajustada para Oro y BTC; otros símbolos pueden requerir ajustes

Los usuarios deben entender las entradas y el flujo de trabajo antes de operar en vivo MAFX Trading Manager es una herramienta de gestión comercial, no una estrategia comercial. Soporte y Actualizaciones Este producto se mantiene activamente. Las actualizaciones se entregan a través del Mercado MQL5 y se pueden instalar a través de MetaTrader 5 en Mercado / Compras. Los detalles de las actualizaciones se publican en el registro de cambios del producto. Cambios Versión Fecha Cambios 5.40 1 de enero de 2026 Lanzamiento inicial al mercado Cláusula de exención de responsabilidad Operar con instrumentos financieros implica riesgos. Utilice una gestión adecuada del riesgo y opere sólo con fondos que pueda permitirse perder.