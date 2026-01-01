MAFX Trading Manager

Gestor de operaciones MAFX
Panel manual profesional de gestión comercial para MetaTrader 5
Descripción del producto

MAFX Trading Manager es un panel profesional de gestión manual de operaciones para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a los operadores a ejecutar y gestionar las operaciones de manera más eficiente. Proporciona una rápida ejecución de órdenes y herramientas esenciales de gestión comercial en una interfaz compacta y fácil de usar.

Este producto está pensado para operadores manuales que desean un mayor control, velocidad y consistencia a la hora de gestionar sus operaciones, sin depender de estrategias automatizadas o señales de trading.

Principales ventajas
  • Ejecución de compra y venta con un solo clic sin abrir la ventana de órdenes de MT5
  • Gestión integrada de Stop Loss y Take Profit
  • Controles de cierre parcial y punto de equilibrio para una gestión activa de las operaciones
  • Panel limpio y compacto que no obstruye el gráfico
  • Ligero y optimizado para un rendimiento estable
  • Adecuado para operaciones de scalping, intradía y discrecionales
  • Configuración predeterminada optimizada para los símbolos XAUUSD (Oro) y BTC (por ejemplo, BTCUSD)
  • Mantenimiento activo con actualizaciones y mejoras planificadas
Características principales
  • Ejecución de compra y venta en el mercado
  • Tamaño de lote ajustable
  • Controles de Stop Loss y Take Profit
  • Funcionalidad de punto muerto con compensación
  • Cierre parcial por porcentaje
  • Cierre instantáneo de todas las posiciones abiertas
  • Visualización de la información relacionada con la operación
  • Funciona con todos los símbolos y plazos de MT5
Capturas de pantalla
Temas predefinidos

MAFX Trading Manager V5 incluye cuatro temas preestablecidos. Los operadores pueden cambiar entre los temas en función de sus preferencias personales y la configuración de los gráficos. Se introducirán temas adicionales en futuras actualizaciones.

Parámetros de Entrada
  • Tamaño de Lote por Def ecto - Establece el tamaño de lote inicial para nuevas operaciones.
  • Stop Loss pordefecto (pips) - Define la distancia del Stop Loss por defecto.
  • Take Profit pordefecto (pips) - Define la distancia de Take Profit por defecto.
  • Compensación de punto de equilibrio(pips) - Añade una compensación al mover el Stop Loss al punto de equilibrio.
  • Porcentaje de Cierre Parcial - Porcentaje de la posición a cerrar
  • Puntos de desl izamiento - Deslizamiento máximo permitido durante la ejecución de la orden
  • Anulación del perfil de la interfaz deusuario - Dimensionamiento manual opcional de la interfaz de usuario
Limitaciones y notas importantes
  • Este producto no proporciona señales de negociación
  • Este producto no automatiza las decisiones de negociación
  • Este producto no garantiza beneficios
  • El panel no se puede arrastrar (posición fija en el gráfico)
  • La configuración por defecto está ajustada para Oro y BTC; otros símbolos pueden requerir ajustes
  • Los usuarios deben entender las entradas y el flujo de trabajo antes de operar en vivo

MAFX Trading Manager es una herramienta de gestión comercial, no una estrategia comercial.

Soporte y Actualizaciones

Este producto se mantiene activamente. Las actualizaciones se entregan a través del Mercado MQL5 y se pueden instalar a través de MetaTrader 5 en Mercado / Compras. Los detalles de las actualizaciones se publican en el registro de cambios del producto.

Cambios
Versión Fecha Cambios
5.40 1 de enero de 2026 Lanzamiento inicial al mercado
Cláusula de exención de responsabilidad

Operar con instrumentos financieros implica riesgos. Utilice una gestión adecuada del riesgo y opere sólo con fondos que pueda permitirse perder.

