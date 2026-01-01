Panel manual profesional de gestión comercial para MetaTrader 5
Descripción del producto
MAFX Trading Manager es un panel profesional de gestión manual de operaciones para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a los operadores a ejecutar y gestionar las operaciones de manera más eficiente. Proporciona una rápida ejecución de órdenes y herramientas esenciales de gestión comercial en una interfaz compacta y fácil de usar.
Este producto está pensado para operadores manuales que desean un mayor control, velocidad y consistencia a la hora de gestionar sus operaciones, sin depender de estrategias automatizadas o señales de trading.
Principales ventajas
Ejecución de compra y venta con un solo clic sin abrir la ventana de órdenes de MT5
Gestión integrada de Stop Loss y Take Profit
Controles de cierre parcial y punto de equilibrio para una gestión activa de las operaciones
Panel limpio y compacto que no obstruye el gráfico
Ligero y optimizado para un rendimiento estable
Adecuado para operaciones de scalping, intradía y discrecionales
Configuración predeterminada optimizada para los símbolos XAUUSD (Oro) y BTC (por ejemplo, BTCUSD)
Mantenimiento activo con actualizaciones y mejoras planificadas
Características principales
Ejecución de compra y venta en el mercado
Tamaño de lote ajustable
Controles de Stop Loss y Take Profit
Funcionalidad de punto muerto con compensación
Cierre parcial por porcentaje
Cierre instantáneo de todas las posiciones abiertas
Visualización de la información relacionada con la operación
Funciona con todos los símbolos y plazos de MT5
Capturas de pantalla
Temas predefinidos
MAFX Trading Manager V5 incluye cuatro temas preestablecidos. Los operadores pueden cambiar entre los temas en función de sus preferencias personales y la configuración de los gráficos. Se introducirán temas adicionales en futuras actualizaciones.
Parámetros de Entrada
Tamaño de Lote por Def ecto - Establece el tamaño de lote inicial para nuevas operaciones.
Stop Loss pordefecto (pips) - Define la distancia del Stop Loss por defecto.
Take Profit pordefecto (pips) - Define la distancia de Take Profit por defecto.
Compensación de punto de equilibrio(pips) - Añade una compensación al mover el Stop Loss al punto de equilibrio.
Porcentaje de Cierre Parcial - Porcentaje de la posición a cerrar
Puntos de desl izamiento - Deslizamiento máximo permitido durante la ejecución de la orden
Anulación del perfil de la interfaz deusuario - Dimensionamiento manual opcional de la interfaz de usuario
Limitaciones y notas importantes
Este producto no proporciona señales de negociación
Este producto no automatiza las decisiones de negociación
Este producto no garantiza beneficios
El panel no se puede arrastrar (posición fija en el gráfico)
La configuración por defecto está ajustada para Oro y BTC; otros símbolos pueden requerir ajustes
Los usuarios deben entender las entradas y el flujo de trabajo antes de operar en vivo
MAFX Trading Manager es una herramienta de gestión comercial, no una estrategia comercial.
Soporte y Actualizaciones
Este producto se mantiene activamente. Las actualizaciones se entregan a través del Mercado MQL5 y se pueden instalar a través de MetaTrader 5 en Mercado / Compras. Los detalles de las actualizaciones se publican en el registro de cambios del producto.
Cambios
Versión
Fecha
Cambios
5.40
1 de enero de 2026
Lanzamiento inicial al mercado
Cláusula de exención de responsabilidad
Operar con instrumentos financieros implica riesgos. Utilice una gestión adecuada del riesgo y opere sólo con fondos que pueda permitirse perder.