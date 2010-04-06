ICT Master EA Suite
- Asesores Expertos
- Andrew Hahn
- Versión: 2.31
- Actualizado: 26 noviembre 2025
- Activaciones: 10
ICT Master Suite - Liquidez + OB + OTE + 6th Sense EA Adaptativo
Desarrollado por un Trader Activo desde hace 16 años
No Grid. Sin Martingala. No Black-Box.
Llevo operando en los mercados financieros globales desde agosto de 2009. Este EA implementa mi metodología personal de trading - los filtros, reglas de riesgo y gestión de posiciones que utilizo en mis propias cuentas. Probado en múltiples condiciones de mercado desde 2023.
Rendimiento del Backtest de 2 años - XAUUSD M10
(19 Nov 2023 - 24 Nov 2025 | 99% calidad tick | 100.000 $ saldo inicial)
Periodo de prueba Forward (datos no vistos):
- Beneficio Neto: +$10,843.62
- Factor de beneficio: 3.51
- Tasa de Ganancias: 76.00%
- Reducción máxima: 1.64%
- Ratio de Sharpe: 9,91
- Factor de recuperación: 6,06
- Total de operaciones: 100
Periodo de Backtest completo:
- Beneficio neto: +$12,998.25
- Factor de ganancia: 1,47
- Tasa de ganancias: 55.43%
- Reducción máxima: 4.99%
- Total de operaciones: 368
Generador de señales - ICT Master Suite
- Barridos de liquidez (agrupación de máximos/mínimos iguales + puntuación de fuerza)
- Bloques de órdenes (dimensionamiento dinámico basado en ATR - modo defensivo/agresivo)
- Fair Value Gaps con seguimiento de mitigación en tiempo real
- Niveles CISD (Cambio en el estado de entrega)
- Rupturas de estructura BOS / CHoCH con seguimiento del estado de la tendencia
- Clasificación de zonas Premium / Discount
- Detección de ruptura de sesión alta/baja (Asia, Londres, NY)
Motor de confirmación de cuatro niveles
1. 1. Filtro de volumen de presión (percentil de 200 bares + muerto/normal/explosivo/superexplosivo)
2. 2. Alineación de estructura HTF (marco temporal configurable + método de 2 oscilaciones)
3. MarketSense Hybrid 6th Sense (puntuación 0-4: MUERTO, DÉBIL, FUERTE, EXPLOSIVO, PARABÓLICO)
Escala automáticamente el riesgo de 0,5x a 2,0x en función de la velocidad del mercado + persistencia del volumen
4. Bloqueador de sesión + día + noticias (+/-15 min)
Parámetros Adaptativos Diarios (Auto-actualizaciones cada 24h)
- Buffer SL, TP1, TP2, Distancia de arrastre, Operaciones máximas por dirección
- Todos ajustados automáticamente al régimen de volatilidad actual
Gestión de posiciones
- Posiciones divididas (por defecto 33% a 3-5x ATR, 67% corredor a 12-16x ATR)
- Punto de equilibrio a 1,0 R:R
- Trailing stop dinámico (2,0-3,5x ATR en función del régimen adaptativo)
- 0,22-0,33% de riesgo por operación (escalado por el multiplicador 6th Sense)
- Compatible con Prop-firm (FIFO seguro)
Interfaz HUD en tiempo real
- Panel de 3 columnas con semáforos, barras de progreso y análisis de rendimiento
- Botones interactivos START / PAUSE / STOP / REFRESH
- Noticias en directo (todos los niveles de importancia según la configuración del usuario)
- Modos Visual + Texto + Ambos
- Minimizable para compactar la barra inferior
Qué obtiene
- ICT Master Suite v2.03 (.ex5)
- XAUUSD M10 archivo de conjunto (proporcionado a los compradores que dejan un comentario)
- PDF manual de usuario con consejos de optimización de 16 años de experiencia comercial
- Actualizaciones gratuitas de todas las versiones futuras
- Soporte del desarrollador a través de mensajes privados MQL5
Regalo de bonificación: Utilidad gratuita Drawdown Monitor con la compra Cada compra incluye una licencia gratuita para AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 (valorado en $189). Esta utilidad ayuda a realizar un seguimiento diario y global de los límites de reducción, soporta 14 preajustes de la firma prop. Después de la compra, póngase en contacto con el vendedor a través de mensaje privado para recibir el archivo de utilidad y las instrucciones de instalación.
Precios (Primeras 10 copias)
- Licencia de por vida (10 activaciones): $649, luego $999
- Alquiler por 1 año: $289
- Alquiler por 6 meses: $179
- Alquiler por 3 meses: $119
- Alquiler 1 mes: $59
- Demo gratuita - HUD completo + señales (sin ejecución de operaciones)
- ANDREW, Trader
ADDTOIT->FX Investment Group | Noviembre 2025
Recomendado: $1,500+ capital | 0.25-0.5% riesgo/operación | 1:100+ apalancamiento
Funciona en Forex, Oro, Cripto, Índices | Diseñado para M10-H1 (funciona bien en M5-M30)
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Pruebe a fondo en la demostración antes de su uso en vivo.