ICT Master EA Suite

ICT Master Suite - Liquidez + OB + OTE + 6th Sense EA Adaptativo

Desarrollado por un Trader Activo desde hace 16 años
No Grid. Sin Martingala. No Black-Box.

Llevo operando en los mercados financieros globales desde agosto de 2009. Este EA implementa mi metodología personal de trading - los filtros, reglas de riesgo y gestión de posiciones que utilizo en mis propias cuentas. Probado en múltiples condiciones de mercado desde 2023.


Rendimiento del Backtest de 2 años - XAUUSD M10
(19 Nov 2023 - 24 Nov 2025 | 99% calidad tick | 100.000 $ saldo inicial)

Periodo de prueba Forward (datos no vistos):
- Beneficio Neto: +$10,843.62
- Factor de beneficio: 3.51
- Tasa de Ganancias: 76.00%
- Reducción máxima: 1.64%
- Ratio de Sharpe: 9,91
- Factor de recuperación: 6,06
- Total de operaciones: 100

Periodo de Backtest completo:
- Beneficio neto: +$12,998.25
- Factor de ganancia: 1,47
- Tasa de ganancias: 55.43%
- Reducción máxima: 4.99%
- Total de operaciones: 368


Generador de señales - ICT Master Suite
- Barridos de liquidez (agrupación de máximos/mínimos iguales + puntuación de fuerza)
- Bloques de órdenes (dimensionamiento dinámico basado en ATR - modo defensivo/agresivo)
- Fair Value Gaps con seguimiento de mitigación en tiempo real
- Niveles CISD (Cambio en el estado de entrega)
- Rupturas de estructura BOS / CHoCH con seguimiento del estado de la tendencia
- Clasificación de zonas Premium / Discount
- Detección de ruptura de sesión alta/baja (Asia, Londres, NY)


Motor de confirmación de cuatro niveles
1. 1. Filtro de volumen de presión (percentil de 200 bares + muerto/normal/explosivo/superexplosivo)
2. 2. Alineación de estructura HTF (marco temporal configurable + método de 2 oscilaciones)
3. MarketSense Hybrid 6th Sense (puntuación 0-4: MUERTO, DÉBIL, FUERTE, EXPLOSIVO, PARABÓLICO)
Escala automáticamente el riesgo de 0,5x a 2,0x en función de la velocidad del mercado + persistencia del volumen
4. Bloqueador de sesión + día + noticias (+/-15 min)


Parámetros Adaptativos Diarios (Auto-actualizaciones cada 24h)
- Buffer SL, TP1, TP2, Distancia de arrastre, Operaciones máximas por dirección
- Todos ajustados automáticamente al régimen de volatilidad actual


Gestión de posiciones
- Posiciones divididas (por defecto 33% a 3-5x ATR, 67% corredor a 12-16x ATR)
- Punto de equilibrio a 1,0 R:R
- Trailing stop dinámico (2,0-3,5x ATR en función del régimen adaptativo)
- 0,22-0,33% de riesgo por operación (escalado por el multiplicador 6th Sense)
- Compatible con Prop-firm (FIFO seguro)


Interfaz HUD en tiempo real
- Panel de 3 columnas con semáforos, barras de progreso y análisis de rendimiento
- Botones interactivos START / PAUSE / STOP / REFRESH
- Noticias en directo (todos los niveles de importancia según la configuración del usuario)
- Modos Visual + Texto + Ambos
- Minimizable para compactar la barra inferior


Qué obtiene
- ICT Master Suite v2.03 (.ex5)
- XAUUSD M10 archivo de conjunto (proporcionado a los compradores que dejan un comentario)
- PDF manual de usuario con consejos de optimización de 16 años de experiencia comercial
- Actualizaciones gratuitas de todas las versiones futuras

- Soporte del desarrollador a través de mensajes privados MQL5


Regalo de bonificación: Utilidad gratuita Drawdown Monitor con la compra Cada compra incluye una licencia gratuita para AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 (valorado en $189). Esta utilidad ayuda a realizar un seguimiento diario y global de los límites de reducción, soporta 14 preajustes de la firma prop. Después de la compra, póngase en contacto con el vendedor a través de mensaje privado para recibir el archivo de utilidad y las instrucciones de instalación.



Precios (Primeras 10 copias)
- Licencia de por vida (10 activaciones): $649, luego $999
- Alquiler por 1 año: $289
- Alquiler por 6 meses: $179
- Alquiler por 3 meses: $119
- Alquiler 1 mes: $59
- Demo gratuita - HUD completo + señales (sin ejecución de operaciones)


- ANDREW, Trader
ADDTOIT->FX Investment Group | Noviembre 2025

Recomendado: $1,500+ capital | 0.25-0.5% riesgo/operación | 1:100+ apalancamiento
Funciona en Forex, Oro, Cripto, Índices | Diseñado para M10-H1 (funciona bien en M5-M30)

El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Pruebe a fondo en la demostración antes de su uso en vivo.
Productos recomendados
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Asesores Expertos
Revolucione su juego de trading con FabTradeX: ¡Un Asesor Experto probado durante décadas para dominar el GBPJPY! Embárcate en una nueva era de excelencia comercial con FabTradeX, un intrincado Asesor Experto meticulosamente diseñado para el comercio algorítmico en el par de divisas GBPJPY. Esta estrategia de potencia no es sólo un cambio de juego - es una década de mercado a largo explotar la tendencia que supera constantemente, rara vez pisar en territorio negativo. ¿El secreto? No está sobrea
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Asesores Expertos
Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
Green Hawk
Rashed Samir
Asesores Expertos
Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $700 El precio final será de 2000 $. Venta sólo a través del sitio mql5 MT4 Ver
True Range Pro MT5
Smart Forex Lab.
5 (10)
Asesores Expertos
Scalping Nocturno Preciso y Sistema de Red Inteligente El True Range Pro EA es un asesor experto totalmente automatizado que opera por la noche y explota la reversión de precios. El EA opera utilizando órdenes limitadas con stop loss y take profit. Este EA funciona mejor en EURUSD. El True Range Pro está diseñado para trabajar en la plataforma MetaTrader 4/5. Es fácil de instalar y viene con una serie de características. Es fácil de instalar y viene con instrucciones detalladas sobre cómo config
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Asesores Expertos
Este es un EA de Cobertura para Mercados Laterales El mercado es lateral el 80% del tiempo. Este EA funciona bien durante esta fase y acepta stop-losses (SL) durante periodos de noticias fuertes y tendencias fuertes. El backtest a tiempo completo muestra buenos resultados, pero si lo ejecuta en vivo y activa y desactiva el EA durante los períodos críticos, su eficiencia será aún mayor. Ventajas: Take Profit (TP) para órdenes individuales , lo que es muy beneficioso para minimizar el deslizamien
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Asesores Expertos
OverSeer: Su aliado de trading inteligente OverSeer no es sólo otro Asesor Experto, es un compañero cuidadosamente diseñado para los operadores que buscan navegar por el complejo mundo de la negociación de índices con un enfoque constante y conservador. Construido a través de años de experimentación y aprendizaje, OverSeer le ayuda a ganar exposición a los mercados globales, manteniendo sus estrategias basadas en el realismo. ¿Por qué elegir OverSeer? OverSeer aúna estrategias de trading refle
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Poltergeist EA
Michael Prescott Burney
5 (1)
Asesores Expertos
Poltergeist FX es un asesor experto (EA) diseñado para GBPUSD en el gráfico H1, que integra dimensionamiento de lotes tanto dinámico como fijo junto con herramientas avanzadas de gestión de riesgos. Emplea stop-loss basado en ATR, protección de punto de equilibrio, trailing stops y mecanismos de bloqueo de beneficios para optimizar la ejecución de las operaciones al tiempo que gestiona el riesgo de forma eficaz. El EA admite hasta 100 posiciones abiertas e incluye protecciones de cuenta como fi
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
HighRider
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
EA Revolution - Buy and Hold Inteligente Este EA está diseñado para aquellos que creen en el Buy and Hold pero quieren ir un paso más allá. En lugar de mantener posiciones abiertas durante días o semanas, este sistema compra y vende diariamente, evitando los riesgos de gaps , eliminando los costos de swaps y mejorando la gestión del riesgo. El objetivo es simple: mantener la filosofía de inversión tradicional, pero con una estrategia más dinámica y eficiente que se adapta al mercado día a día. E
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Asesores Expertos
AI Hybrid Trader EA El sistema de trading inteligente que se adapta a sus necesidades Una nueva generación de sistemas de trading inteligentes impulsados por una verdadera IA Híbrida. Diseñado para adaptarse, aprender, y darle un control total sobre su proceso de formación AI. Deje de usar EAs estáticos que fallan en mercados cambiantes. Aproveche el poder de una IA adaptativa que aprende de cada operación y protege su cuenta. Oferta de lanzamiento limitada - ¡Actúe ya! Para celebrar el lan
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Asesores Expertos
Mango Scalper es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura muy buena e inteligente, una gestión avanzada del dinero y un análisis probabilístico. Más eficaz en las etapas de consolidación de precios que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Probado en cuentas reales con una excelente relación riesgo-recompensa. No necesita optimización forzada, lo que constituye el principal factor de su fiabilidad y garantía de beneficios estables en el futuro. Ad
ScalpAuT
Vadym Zhukovskyi
5 (5)
Asesores Expertos
ScalpAuT - un bot de scalping timing Hoy queremos presentar el indispensable asistente ScalpAuT. Se trata de un Asesor Experto que trabaja en cualquier par financiero de acuerdo con los timings (niveles de tiempo) del sistema VIST. Nos llevó mucho tiempo decidir si lanzar un experto o no. Mucha gente busca el Grial. Sólo sueñan con no hacer nada, pero ganar millones de dinero. Soñar siempre es bueno. Pero nuestro asesor definitivamente no es para esas personas. Nuestro Asesor Experto está diseña
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Asesores Expertos
Haz que el trading en la red sea seguro de nuevo | Construido por un trader de la red >> para traders de la red. Walkthrough Video <== Obtener Grid Rescue en funcionamiento en 5 minutos.   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue MT5 es una utilidad de gestión de riesgos MT5 EA (utilizado junto con otros expertos en el comercio de cuadrícula) que puede ayudarle a operar sistemas agresivos de cu
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Asesores Expertos
BFG 9000 es un sistema único que negocia su cuenta 100% manos libres con algoritmos probados en vivo . Validado en operaciones reales durante 12 meses. No Grid, no Martingale. La parte más loca es, sin embargo, la capacidad de gestionar sus propias decisiones comerciales . La IA incorporada toma sus operaciones y las gestiona para obtener beneficios. Refugio seguro BFG incluye un algoritmo muy estable que funciona 100% en piloto automático. No utiliza Grid y no Martingale - por lo tanto usted p
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Grid ATR Bands Bounce EA Aviso Importante: Este Asesor Experto se proporciona en su configuración base y requiere optimización para sus preferencias específicas de negociación y las condiciones del mercado. El EA sirve como marco para el desarrollo de su estrategia de negociación personal. Descripción: El EA de Rebote de Bandas ATR de Cuadrícula combina el análisis técnico con la metodología de trading de cuadrícula para identificar y capitalizar los rebotes de precios desde niveles dinámicos de
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 5. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 5. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set fil
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Hamster Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Un asesor de redes profesional trabaja con indicadores RSI (índice de fuerza relativa). tiene la función de reducir la reducción de la cuenta superponiendo pedidos no rentables. El gráfico muestra información sobre las ganancias. Versión MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/56994 OPCIONES: RSI_PERIOD - período para calcular el índice de fuerza relativa; UP_LEVEL - límite superior; DN_LEVEL - límite inferior; RSI_TIMEFRAME - período de tiempo para el cálculo; START_LOT - lote inicial;
Golden Retriever
Alexander Daneel Muller
Asesores Expertos
Golden Retriever es uno de mis mejores EA hasta la fecha. Soy un comerciante de tiempo completo durante los últimos 17 años. Todos mis métodos giran en torno a pequeñas ganancias, operaciones cortas y bajo riesgo. Mi experiencia demuestra que una ganancia mensual del 2-3% usando una combinación de sistemas comerciales es la mejor manera de tener una carrera larga y efectiva en el comercio. Fue desarrollado utilizando 17 años de experiencia en operaciones en vivo con la estrategia de revisión
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Asesores Expertos
Bienvenido a       GoldSKY EA   es un programa de trading intradía de alto rendimiento para XAUUSD (oro). Desarrollado por nuestro equipo, está diseñado para…       ¡Cuentas corrientes, cuentas profesionales financiadas y llamadas profesionales!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Asesores Expertos
Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Asesores Expertos
Sin exageraciones ni riesgos imprudentes. Con una reducción mínima del drawdown: **One Man Army** es un sistema de trading multimoneda diseñado tanto para el trading personal como para el trading con firmas Prop. Sigue una estrategia de scalping basada en correcciones y reversiones del mercado a corto y mediano plazo, operando mediante órdenes limitadas pendientes. Este bot no adivina la dirección del mercado: entra en los mejores niveles posibles con alta precisión. Exactamente como te gusta.
Otros productos de este autor
News Dashboard with Session Map
Andrew Hahn
Utilidades
### MQL5 Marketplace Descripción del Producto Tablero de Noticias para MT5 - con Mapa de Sesiones en Vivo #### Tablero Profesional de Noticias Económicas en Tiempo Real + Mapa de Sesiones de Trading en Vivo Nunca más te pillen desprevenido las noticias de alto impacto. La última herramienta de noticias todo-en-uno en la que confían miles de traders profesionales - ahora con un hermoso Mapa de Sesiones en Vivo incrustado. #### Características principales - Utiliza el Calendario Económico
FREE
CurrencyStrengthMatrix
Andrew Hahn
Utilidades
### MQL5 Marketplace Descripción del Producto FX Divisas Fuerza Matriz - Profesional MT5 Indicador #### Visión general La Matriz de Fortaleza de Divisas FX es una poderosa herramienta visual en tiempo real que revela instantáneamente la verdadera fortaleza y debilidad de las 8 divisas principales en un formato de matriz limpio y codificado por colores. No más adivinar qué moneda está impulsando el par - ver la jerarquía de fuerza completa de un vistazo y el comercio con la claridad de nivel
FREE
CombinedAlgo Gold EA
Andrew Hahn
Asesores Expertos
CombinedAlgo EA GOLD v3 Desarrollado por un Trader Activo desde hace 16 años No Grid. Sin Martingala. Sin magia de caja negra. Llevo operando en los mercados financieros globales desde agosto de 2009. Mi enfoque de trading se centra en tres principios básicos: gestión disciplinada del riesgo, toma de decisiones sistemática e identificación de ventajas técnicas. Este EA implementa mi metodología personal de negociación en vivo - los filtros exactos, las reglas de riesgo, y la gestión de posicio
Multi Smart Structure EA
Andrew Hahn
Asesores Expertos
Multi Smart Structure EA - ICT BOS/CHoCH + Chart Dashboard + 6th Sense Filter Creado por un Trader con 16 años de experiencia en el mercado - No Black-Box, No Grid, No Martingale Este EA utiliza métodos de estructura ICT para identificar rupturas BOS/CHoCH, Bloqueos de Órdenes, Gaps de Valor Justo, Altas/Bajas Iguales, y zonas de Prima/Descuento. Las señales se filtran por Volumen de Presión y 6º Sentido Híbrido (puntuación 0-4: MUERTO → DÉBIL → FUERTE → EXPLOSIVO → PARABÓLICO) para escalado d
LMA Pro EA
Andrew Hahn
Asesores Expertos
LMA EA - Conjunto de Medias Móviles Logarítmicas v2.2 Sobre el desarrollador Llevo operando activamente en los mercados financieros globales desde agosto de 2009. Mi enfoque hace hincapié en la gestión disciplinada del riesgo, la toma de decisiones sistemática y el análisis técnico. Este EA representa la culminación de mi experiencia en el desarrollo de sistemas algorítmicos de trading basados en conceptos técnicos probados. Metodología principal Este EA utiliza un generador de señales de Media
AddtoitFX Drawdown Monitor
Andrew Hahn
Utilidades
AddtoitFX Drawdown Monitor - Edición Profesional v4.0 Monitor Universal de Reducción y Control de Riesgo para MetaTrader 5 AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 es una utilidad diseñada para ayudar a los traders a mantenerse dentro de las normas de reducción de las empresas de trading. Funciona junto con cualquier Asesor Experto y en cualquier cuenta MT5. ### Funciones principales - 14 configuraciones preparadas para las empresas más populares FTMO - FundingPips - The5ers - RebelsFunding - FundedNe
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario