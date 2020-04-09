CurrencyStrengthMatrix

### MQL5 Marketplace Descripción del Producto
FX Divisas Fuerza Matriz - Profesional MT5 Indicador

#### ★ Visión general
La Matriz de Fortaleza de Divisas FX es una poderosa herramienta visual en tiempo real que revela instantáneamente la verdadera fortaleza y debilidad de las 8 divisas principales en un formato de matriz limpio y codificado por colores.
No más adivinar qué moneda está impulsando el par - ver la jerarquía de fuerza completa de un vistazo y el comercio con la claridad de nivel institucional.

#### ★ Características principales
- Verdadera matriz de fuerza de divisas 8×8 (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD)
- Coloración dinámica del mapa de calor:
Verde oscuro → Más fuerte | Lima → Neutro | Naranja → Débil | Rojo oscuro → Más débil
- Múltiples métodos de cálculo de fuerza (seleccionables):
1. Fuerza relativa (clásico)
2. Fuerza de impulso absoluta
3. Basado en la Tasa de Cambio (ROC)
4. Ponderación temporal personalizada
- Aspecto totalmente personalizable - 5 temas de color profesionales incorporados + editor de temas personalizado
- Periodo de cálculo ajustable (desde 10 barras hasta 1000+)
- Números de puntuación de fuerza opcionales dentro de cada celda (0-100)
- Mini matriz en el gráfico o ventana independiente que se puede arrastrar
- Zero lag - actualizaciones en cada nuevo tick
- Funciona en todos los plazos y con todos los símbolos
- Bajo uso de CPU - código MQL5 nativo optimizado
- Actualizaciones gratuitas de por vida y soporte dedicado

#### ★ Por qué a los operadores les encanta
- Detecta instantáneamente la divisa más fuerte frente a la más débil → perfecto para la selección de pares de divisas
- Identifica oportunidades de divergencia (base fuerte + cotización débil = operación de alta probabilidad)
- Funciona perfectamente con cualquier estrategia: scalping, swing trading o position trading
- Diseño limpio y profesional: se ve muy bien en gráficos oscuros y claros

#### ★ Incluido en el paquete
- Matriz de fuerza de divisas .ex5 (bloqueada)
- Manual de usuario detallado en PDF
- 5 preajustes listos para usar
- Futuras actualizaciones gratuitas

Eleve sus operaciones con divisas al siguiente nivel.
Descargue FX Currency Strength Matrix hoy mismo y empiece a operar con lo que realmente ve el dinero inteligente.
