CombinedAlgo Gold EA

CombinedAlgo EA GOLD v3

Desarrollado por un Trader Activo desde hace 16 años





No Grid. Sin Martingala. Sin magia de caja negra.





Llevo operando en los mercados financieros globales desde agosto de 2009. Mi enfoque de trading se centra en tres principios básicos: gestión disciplinada del riesgo, toma de decisiones sistemática e identificación de ventajas técnicas.

Este EA implementa mi metodología personal de negociación en vivo - los filtros exactos, las reglas de riesgo, y la gestión de posiciones que utilizo en mis propias cuentas.





Prueba de rendimiento histórico - XAUUSD M20

Backtest de 2 años + Forward de 8 meses (Mar-Nov 2025)





Resultados del Forward Test (datos no vistos):

- Beneficio Neto: +$20,164

- Factor de ganancia: 2,85

- Reducción máxima: 3,07

- Ratio de Sharpe: 5,11

- Tasa de ganancias: 65,22

- Factor de recuperación: 5,33





La prueba a plazo superó a la prueba retrospectiva, lo que indica una sólida selección de parámetros.





Sistema de detección del sentido del mercado

- Detecta la aceleración del mercado a través de la velocidad estadística y la presión del volumen

- Puntuación de 0 a 4: MUERTO → DÉBIL → FUERTE → EXPLOSIVO → PARABÓLICO

- Escala automáticamente el tamaño de la posición en función de las condiciones del mercado

- Detecta automáticamente el volumen real o por tick





Tecnología principal

- Market Sense Hybrid - análisis de velocidad + presión de volumen

- HTFStructure3 - análisis de estructura de 5 métodos en plazos superiores

- Zero-Lag EMA + confluencia de 5 marcos temporales

- Paradas y objetivos basados en ATR (se adapta a la volatilidad)

- Posiciones divididas + breakeven + trailing stops

- Filtros de sesión (Londres, Nueva York, sesiones asiáticas)

- Bloqueador de noticias (±15 min eventos de alto impacto)





Gestión profesional del riesgo

- Riesgo por defecto del 0,33% por operación (totalmente configurable)

- Posiciones máximas por dirección configurables (5 por defecto)

- Compatible con FTMO / Prop-Firm (FIFO/netting safe)





Interfaz HUD profesional

- Panel de 3 columnas

- Indicadores del estado del mercado en tiempo real

- Noticias en directo + controles interactivos

- Parámetros adaptables + análisis de rendimiento





Qué obtiene

- CombinedAlgo EA v3

- Archivo de conjunto verificado (XAUUSD M20 - utilizado en la prueba de avance)

- Manual de usuario con estrategias de optimización de 16 años de experiencia comercial

- Actualizaciones gratuitas para todas las versiones futuras

- Soporte directo del desarrollador





Regalo de bonificación: Utilidad gratuita Drawdown Monitor con la compra Cada compra incluye una licencia gratuita para AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 (valorado en $189). Esta utilidad ayuda a realizar un seguimiento diario y global de los límites de reducción, soporta 14 preajustes de la firma prop. Después de la compra, póngase en contacto con el vendedor a través de mensaje privado para recibir el archivo de utilidad y las instrucciones de configuración.





Precio: $490





- ANDREW, Trader

Addtoit->FX | Noviembre 2025





Recomendado: $1,000+ capital | 0.25-0.5% riesgo/operación | 1:100 apalancamiento

Funciona en Forex, Oro, Cripto, Índices | Optimizado para M20 (funciona bien en M5-H1)





El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Pruebe a fondo en la demostración antes de su uso en vivo.