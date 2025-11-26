ICT Master EA Suite

ICT Master Suite - Liquidität + OB + OTE + 6th Sense Adaptive EA





Entwickelt von einem seit 16 Jahren aktiven Trader

Kein Raster. Kein Martingal. Keine Black-Box.





Ich handle seit August 2009 mit den globalen Finanzmärkten. Dieser EA implementiert meine persönliche Handelsmethodik - die Filter, Risikoregeln und das Positionsmanagement, die ich in meinen eigenen Konten verwende. Getestet unter verschiedenen Marktbedingungen seit 2023.









2-Jahres-Backtest-Leistung - XAUUSD M10

(19. November 2023 - 24. November 2025 | 99 % Tick-Qualität | 100.000 $ Startguthaben)





Forward-Testzeitraum (ungesehene Daten):

- Nettogewinn: +$10,843.62

- Gewinn-Faktor: 3.51

- Gewinnrate: 76.00%

- Max Drawdown: 1.64%

- Sharpe-Verhältnis: 9,91

- Erholungsfaktor: 6,06

- Gesamte Trades: 100





Vollständiger Backtest-Zeitraum:

- Netto Gewinn: +$12,998.25

- Gewinn-Faktor: 1,47

- Gewinn-Rate: 55.43%

- Max Drawdown: 4.99%

- Gesamte Trades: 368









Signalgeber - ICT Master Suite

- Liquidity Sweeps (Gleiche Hochs/Tiefs clustern + Stärke scoring)

- Orderblöcke (ATR-basiertes dynamisches Sizing - Defensiver / Aggressiver Modus)

- Fair Value Gaps mit Echtzeitverfolgung der Abschwächung

- CISD-Stufen (Änderung des Lieferzustands)

- BOS / CHoCH Strukturbrüche mit Trend-State Tracking

- Klassifizierung von Premium-/Discount-Zonen

- Erkennung von Session High/Low Breaks (Asien, London, NY)









Vier-Schichten-Bestätigungsmodul

1. Druckvolumenfilter (200-bar-Perzentil + Tot/Normal/Explosiv/Super-Explosiv)

2. HTF Structure Alignment (konfigurierbarer Zeitrahmen + 2-Schwung-Methode)

3. MarketSense Hybrid 6th Sense (0-4 Scoring: DEAD, WEAK, STRONG, EXPLOSIVE, PARABOLIC)

Automatische Risikoskalierung von 0,5x bis 2,0x auf der Grundlage der Marktgeschwindigkeit und des anhaltenden Volumens

4. Session + Tag + Nachrichtenblocker (+/-15 min)









Tägliche adaptive Parameter (Auto-Updates alle 24h)

- SL-Puffer, TP1, TP2, Trailing-Distanz, Max Trades pro Richtung

- Alle automatisch an die aktuelle Volatilität angepasst









Positions-Management

- Split-Positionen (Standard 33% bei 3-5x ATR, 67% Läufer bei 12-16x ATR)

- Breakeven bei 1,0 R:R

- Dynamischer Trailing-Stop (2,0-3,5x ATR basierend auf dem adaptiven Regime)

- 0,22-0,33% Risiko pro Handel (skaliert mit 6th Sense Multiplikator)

- Prop-Firm kompatibel (FIFO sicher)









Echtzeit-HUD-Schnittstelle

- 3-spaltiges Dashboard mit Ampeln, Fortschrittsbalken und Performance-Analysen

- Interaktive Schaltflächen für START / PAUSE / STOP / REFRESH

- Live-News-Ticker (alle Wichtigkeitsstufen je nach Benutzereinstellung)

- Visuell + Text + beide Modi

- Minimierbar auf kompakte untere Leiste









Was Sie erhalten

- ICT Master Suite v2.03 (.ex5)

- XAUUSD M10 Set-Datei (für Käufer, die eine Bewertung hinterlassen)

- PDF-Benutzerhandbuch mit Optimierungstipps aus 16 Jahren Handelserfahrung

- Kostenlose Updates für alle zukünftigen Versionen

- Entwickler-Support über private MQL5-Nachrichten



Bonus-Geschenk: Kostenlose Drawdown Monitor Utility mit dem Kauf Jeder Kauf beinhaltet eine kostenlose Lizenz für AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 (im Wert von $189). Dieses Dienstprogramm hilft bei der Überwachung der täglichen und allgemeinen Drawdown-Limits und unterstützt 14 Prop-Firm-Voreinstellungen. Nach dem Kauf kontaktieren Sie den Verkäufer über eine private Nachricht, um die Utility-Datei und Setup-Anweisungen zu erhalten.







Preise (erste 10 Exemplare)

- Lizenz auf Lebenszeit (10 Aktivierungen): $649, dann $999

- 1-Jahres-Miete: $289

- 6-Monats-Miete: $179

- 3-Monats-Miete: $119

- 1-Monats-Miete: $59

- Kostenlose Demo - Volles HUD + Signale (keine Handelsausführung)









- ANDREW, Trader

ADDTOIT->FX Investment Gruppe | November 2025





Empfohlen: $1,500+ Kapital | 0.25-0.5% Risiko/Handel | 1:100+ Leverage

Funktioniert auf Forex, Gold, Krypto, Indizes | Entwickelt für M10-H1 (funktioniert gut auf M5-M30)





Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie vor dem Live-Einsatz gründlich in der Demo.