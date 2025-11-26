ICT Master EA Suite
- Experten
- Andrew Hahn
- Version: 2.31
- Aktualisiert: 26 November 2025
- Aktivierungen: 10
ICT Master Suite - Liquidität + OB + OTE + 6th Sense Adaptive EA
Entwickelt von einem seit 16 Jahren aktiven Trader
Kein Raster. Kein Martingal. Keine Black-Box.
Ich handle seit August 2009 mit den globalen Finanzmärkten. Dieser EA implementiert meine persönliche Handelsmethodik - die Filter, Risikoregeln und das Positionsmanagement, die ich in meinen eigenen Konten verwende. Getestet unter verschiedenen Marktbedingungen seit 2023.
2-Jahres-Backtest-Leistung - XAUUSD M10
(19. November 2023 - 24. November 2025 | 99 % Tick-Qualität | 100.000 $ Startguthaben)
Forward-Testzeitraum (ungesehene Daten):
- Nettogewinn: +$10,843.62
- Gewinn-Faktor: 3.51
- Gewinnrate: 76.00%
- Max Drawdown: 1.64%
- Sharpe-Verhältnis: 9,91
- Erholungsfaktor: 6,06
- Gesamte Trades: 100
Vollständiger Backtest-Zeitraum:
- Netto Gewinn: +$12,998.25
- Gewinn-Faktor: 1,47
- Gewinn-Rate: 55.43%
- Max Drawdown: 4.99%
- Gesamte Trades: 368
Signalgeber - ICT Master Suite
- Liquidity Sweeps (Gleiche Hochs/Tiefs clustern + Stärke scoring)
- Orderblöcke (ATR-basiertes dynamisches Sizing - Defensiver / Aggressiver Modus)
- Fair Value Gaps mit Echtzeitverfolgung der Abschwächung
- CISD-Stufen (Änderung des Lieferzustands)
- BOS / CHoCH Strukturbrüche mit Trend-State Tracking
- Klassifizierung von Premium-/Discount-Zonen
- Erkennung von Session High/Low Breaks (Asien, London, NY)
Vier-Schichten-Bestätigungsmodul
1. Druckvolumenfilter (200-bar-Perzentil + Tot/Normal/Explosiv/Super-Explosiv)
2. HTF Structure Alignment (konfigurierbarer Zeitrahmen + 2-Schwung-Methode)
3. MarketSense Hybrid 6th Sense (0-4 Scoring: DEAD, WEAK, STRONG, EXPLOSIVE, PARABOLIC)
Automatische Risikoskalierung von 0,5x bis 2,0x auf der Grundlage der Marktgeschwindigkeit und des anhaltenden Volumens
4. Session + Tag + Nachrichtenblocker (+/-15 min)
Tägliche adaptive Parameter (Auto-Updates alle 24h)
- SL-Puffer, TP1, TP2, Trailing-Distanz, Max Trades pro Richtung
- Alle automatisch an die aktuelle Volatilität angepasst
Positions-Management
- Split-Positionen (Standard 33% bei 3-5x ATR, 67% Läufer bei 12-16x ATR)
- Breakeven bei 1,0 R:R
- Dynamischer Trailing-Stop (2,0-3,5x ATR basierend auf dem adaptiven Regime)
- 0,22-0,33% Risiko pro Handel (skaliert mit 6th Sense Multiplikator)
- Prop-Firm kompatibel (FIFO sicher)
Echtzeit-HUD-Schnittstelle
- 3-spaltiges Dashboard mit Ampeln, Fortschrittsbalken und Performance-Analysen
- Interaktive Schaltflächen für START / PAUSE / STOP / REFRESH
- Live-News-Ticker (alle Wichtigkeitsstufen je nach Benutzereinstellung)
- Visuell + Text + beide Modi
- Minimierbar auf kompakte untere Leiste
Was Sie erhalten
- ICT Master Suite v2.03 (.ex5)
- XAUUSD M10 Set-Datei (für Käufer, die eine Bewertung hinterlassen)
- PDF-Benutzerhandbuch mit Optimierungstipps aus 16 Jahren Handelserfahrung
- Kostenlose Updates für alle zukünftigen Versionen
- Entwickler-Support über private MQL5-Nachrichten
Bonus-Geschenk: Kostenlose Drawdown Monitor Utility mit dem Kauf Jeder Kauf beinhaltet eine kostenlose Lizenz für AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 (im Wert von $189). Dieses Dienstprogramm hilft bei der Überwachung der täglichen und allgemeinen Drawdown-Limits und unterstützt 14 Prop-Firm-Voreinstellungen. Nach dem Kauf kontaktieren Sie den Verkäufer über eine private Nachricht, um die Utility-Datei und Setup-Anweisungen zu erhalten.
Preise (erste 10 Exemplare)
- Lizenz auf Lebenszeit (10 Aktivierungen): $649, dann $999
- 1-Jahres-Miete: $289
- 6-Monats-Miete: $179
- 3-Monats-Miete: $119
- 1-Monats-Miete: $59
- Kostenlose Demo - Volles HUD + Signale (keine Handelsausführung)
- ANDREW, Trader
ADDTOIT->FX Investment Gruppe | November 2025
Empfohlen: $1,500+ Kapital | 0.25-0.5% Risiko/Handel | 1:100+ Leverage
Funktioniert auf Forex, Gold, Krypto, Indizes | Entwickelt für M10-H1 (funktioniert gut auf M5-M30)
Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie vor dem Live-Einsatz gründlich in der Demo.