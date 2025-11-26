AddtoitFX Drawdown Monitor

AddtoitFX Drawdown Monitor - Edición Profesional v4.0

Monitor Universal de Reducción y Control de Riesgo para MetaTrader 5


AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 es una utilidad diseñada para ayudar a los traders a mantenerse dentro de las normas de reducción de las empresas de trading. Funciona junto con cualquier Asesor Experto y en cualquier cuenta MT5.


### Funciones principales


- 14 configuraciones preparadas para las empresas más populares

FTMO - FundingPips - The5ers - RebelsFunding - FundedNext - GoatFunded - BlueGuardian - SurgeTrader - CityTradersImperium - Lux Trading - AquaFunded - InstantFunding - PipFarm - SmartPropTrader - XLTrade

También está disponible un modo totalmente personalizable.


- Admite todos los métodos habituales de cálculo de detracciones

Cálculos estáticos, de arrastre e híbridos - Límites diarios y globales - Supervisión basada en el capital o en el saldo (o mixta).


- Buffer de beneficios y blindaje de pérdidas opcionales

La protección frente a pérdidas puede cerrar automáticamente las posiciones perdedoras cuando la pérdida flotante alcanza un porcentaje determinado del límite diario, manteniendo abiertas las posiciones ganadoras.


- Controlador de riesgo activo

Se comunica con otros EAs a través de variables globales:

Modo 0 - funcionamiento normal

Modo 1 - reducir el volumen de nuevas posiciones en un 50

Modo 2 - impedir nuevas entradas

Modo 9 - parada de emergencia con cierre opcional de todas las posiciones.


- Programador de reinicio

Reajuste diario o semanal a cualquier hora del servidor elegida.


- Seguimiento de la actividad de los símbolos

Muestra las rachas actuales de ganancias/pérdidas y los beneficios/pérdidas flotantes por símbolo y EA.


- Panel de información sobre el gráfico

Muestra los valores actuales de reducción diaria y global, el porcentaje utilizado, el modo de riesgo activo, el tiempo hasta el próximo reinicio y una lista de los símbolos más activos.


- Alertas

Cuatro niveles de alerta (50 %, 66 %, 80 %, 95 %), mensajes emergentes, notificaciones push a dispositivos móviles y notificación opcional en cada operación cerrada.


- Detalles técnicos

Sin librerías externas, sin repintado, funciona en cualquier broker y cualquier símbolo.


AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 se publica como una Utilidad.

Adjúntelo a cualquier gráfico, seleccione el preajuste de firma requerido o configure reglas personalizadas, y continúe operando mientras la utilidad monitoriza el cumplimiento de los límites de Drawdown.

