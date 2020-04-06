Multi Smart Structure EA

Multi Smart Structure EA - ICT BOS/CHoCH + Chart Dashboard + 6th Sense Filter


Creado por un Trader con 16 años de experiencia en el mercado - No Black-Box, No Grid, No Martingale


Este EA utiliza métodos de estructura ICT para identificar rupturas BOS/CHoCH, Bloqueos de Órdenes, Gaps de Valor Justo, Altas/Bajas Iguales, y zonas de Prima/Descuento. Las señales se filtran por Volumen de Presión y 6º Sentido Híbrido (puntuación 0-4: MUERTO → DÉBIL → FUERTE → EXPLOSIVO → PARABÓLICO) para escalado de riesgo de 0,5× a 2×.


Probado en XAUUSD M5 (19 nov 2023 - 23 nov 2025)

Prueba a plazo (Dic 2023 - Nov 2025) - 100% datos no vistos

- Beneficio neto total: +$53,814.79

- Factor de ganancia: 3.40

- Tasa de Ganancias: 66.67%

- Reducción máxima: 5.73%

- Ratio de Sharpe: 8,97

- Factor de recuperación: 8,61

- Total de operaciones: 132 (todas largas)


Backtest completo de 2 años (Nov 2023 - Nov 2025)

- Beneficio neto total: +$33,597.44

- Factor de ganancia: 1,37

- Tasa de ganancias: 53.00%

- Reducción máxima: 12.57%

- Ratio de Sharpe: 2,25

- Total de operaciones: 400


La prueba a plazo superó con creces a la prueba retrospectiva, lo que demuestra la solidez de la selección de parámetros.


Generador de señales del núcleo

- Detección de estructura BOS / CHoCH (configuración de oscilación 90/5)

- Entradas de mitigación de bloques de órdenes (últimos 3 OB)

- Detección de la brecha del valor razonable (umbral de 1,5 ATR)

- Filtro de zona Premium / Discount

- Lógica de confirmación flexible (OB / FVG / Zona / EQ)


Filtros

- Filtro de Volumen de Presión (480-bar lookback)

- 6th Sense Hybrid - puntuación de velocidad + presión con escalado de riesgo

- Alineación de estructura HTF (H4 por defecto)

- Filtros de sesión + día + cierre automático del viernes

- Bloqueador de noticias con alertas gráficas (±15 min)


Gestión de riesgos y posiciones

- 0,33% de riesgo por operación (escalado por 6th Sense)

- Posiciones divididas: 67% TP temprano @ 5× ATR, 33% corredor @ 12× ATR

- Breakeven a 1,0 R:R + trailing 3,0× ATR

- Límite de margen del 38% + validación de nivel de stop y volumen


Panel de gráficos

- Pantalla de 3 columnas con semáforos y barras de progreso

- Botones Inicio / Pausa / Stop

- Ticker de noticias + puntuación 6th Sense + percentil de volumen

- Modo visual, texto o ambos


Incluye: EA, archivo .set predeterminado, guía en PDF con consejos de optimización, futuras actualizaciones

Regalo de bonificación: Utilidad gratuita Drawdown Monitor con la compra Cada compra de Multi Smart Structure EA incluye una licencia gratuita para AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 (valorado en $189). Esta utilidad ayuda a realizar un seguimiento diario y global de los límites de reducción, soporta 14 preajustes de la firma prop. Después de la compra, póngase en contacto con el vendedor a través de mensaje privado para recibir el archivo de utilidad y las instrucciones de instalación.


Precios y Activaciones

- Compra de por vida - $590 (10 activaciones)

- Alquiler por 1 año - $149

- Alquiler por 6 meses - $109

- Alquiler de 3 meses - $79

- Alquiler de 1 mes - $49

- Demo gratuita - Sólo el panel de gráficos


- ANDREW, Trader

Addtoit->FX | Noviembre 2025


Recomendado: $1,000+ capital | 0.25-0.5% riesgo/operación | 1:100 apalancamiento

Funciona en Forex, Oro, Cripto, Índices | Optimizado para M5-H1

El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Pruebe a fondo en la demostración antes de su uso en vivo.

