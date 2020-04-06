Multi Smart Structure EA
- Asesores Expertos
- Andrew Hahn
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Multi Smart Structure EA - ICT BOS/CHoCH + Chart Dashboard + 6th Sense Filter
Creado por un Trader con 16 años de experiencia en el mercado - No Black-Box, No Grid, No Martingale
Este EA utiliza métodos de estructura ICT para identificar rupturas BOS/CHoCH, Bloqueos de Órdenes, Gaps de Valor Justo, Altas/Bajas Iguales, y zonas de Prima/Descuento. Las señales se filtran por Volumen de Presión y 6º Sentido Híbrido (puntuación 0-4: MUERTO → DÉBIL → FUERTE → EXPLOSIVO → PARABÓLICO) para escalado de riesgo de 0,5× a 2×.
Probado en XAUUSD M5 (19 nov 2023 - 23 nov 2025)
Prueba a plazo (Dic 2023 - Nov 2025) - 100% datos no vistos
- Beneficio neto total: +$53,814.79
- Factor de ganancia: 3.40
- Tasa de Ganancias: 66.67%
- Reducción máxima: 5.73%
- Ratio de Sharpe: 8,97
- Factor de recuperación: 8,61
- Total de operaciones: 132 (todas largas)
Backtest completo de 2 años (Nov 2023 - Nov 2025)
- Beneficio neto total: +$33,597.44
- Factor de ganancia: 1,37
- Tasa de ganancias: 53.00%
- Reducción máxima: 12.57%
- Ratio de Sharpe: 2,25
- Total de operaciones: 400
La prueba a plazo superó con creces a la prueba retrospectiva, lo que demuestra la solidez de la selección de parámetros.
Generador de señales del núcleo
- Detección de estructura BOS / CHoCH (configuración de oscilación 90/5)
- Entradas de mitigación de bloques de órdenes (últimos 3 OB)
- Detección de la brecha del valor razonable (umbral de 1,5 ATR)
- Filtro de zona Premium / Discount
- Lógica de confirmación flexible (OB / FVG / Zona / EQ)
Filtros
- Filtro de Volumen de Presión (480-bar lookback)
- 6th Sense Hybrid - puntuación de velocidad + presión con escalado de riesgo
- Alineación de estructura HTF (H4 por defecto)
- Filtros de sesión + día + cierre automático del viernes
- Bloqueador de noticias con alertas gráficas (±15 min)
Gestión de riesgos y posiciones
- 0,33% de riesgo por operación (escalado por 6th Sense)
- Posiciones divididas: 67% TP temprano @ 5× ATR, 33% corredor @ 12× ATR
- Breakeven a 1,0 R:R + trailing 3,0× ATR
- Límite de margen del 38% + validación de nivel de stop y volumen
Panel de gráficos
- Pantalla de 3 columnas con semáforos y barras de progreso
- Botones Inicio / Pausa / Stop
- Ticker de noticias + puntuación 6th Sense + percentil de volumen
- Modo visual, texto o ambos
Incluye: EA, archivo .set predeterminado, guía en PDF con consejos de optimización, futuras actualizaciones
Regalo de bonificación: Utilidad gratuita Drawdown Monitor con la compra Cada compra de Multi Smart Structure EA incluye una licencia gratuita para AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 (valorado en $189). Esta utilidad ayuda a realizar un seguimiento diario y global de los límites de reducción, soporta 14 preajustes de la firma prop. Después de la compra, póngase en contacto con el vendedor a través de mensaje privado para recibir el archivo de utilidad y las instrucciones de instalación.
Precios y Activaciones
- Compra de por vida - $590 (10 activaciones)
- Alquiler por 1 año - $149
- Alquiler por 6 meses - $109
- Alquiler de 3 meses - $79
- Alquiler de 1 mes - $49
- Demo gratuita - Sólo el panel de gráficos
- ANDREW, Trader
Addtoit->FX | Noviembre 2025
Recomendado: $1,000+ capital | 0.25-0.5% riesgo/operación | 1:100 apalancamiento
Funciona en Forex, Oro, Cripto, Índices | Optimizado para M5-H1
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Pruebe a fondo en la demostración antes de su uso en vivo.