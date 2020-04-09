News Dashboard with Session Map
- Utilidades
- Andrew Hahn
- Versión: 1.2
### MQL5 Marketplace Descripción del Producto
Tablero de Noticias para MT5 - con Mapa de Sesiones en Vivo
#### ★ Tablero Profesional de Noticias Económicas en Tiempo Real + Mapa de Sesiones de Trading en Vivo
Nunca más te pillen desprevenido las noticias de alto impacto.
La última herramienta de noticias todo-en-uno en la que confían miles de traders profesionales - ahora con un hermoso Mapa de Sesiones en Vivo incrustado.
#### ★ Características principales
- Utiliza el Calendario Económico integrado de MT5 (sin WebRequest, 100% compatible)
- Cuenta atrás en tiempo real hasta el próximo evento
- Niveles de impacto codificados por colores: Alto (Rojo) | Medio (Naranja) | Bajo (Amarillo)
- Filtrado completo de las 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD)
- Mapa de sesiones en directo incluido: vea las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York en tiempo real.
- Líneas verticales dibujadas automáticamente en el gráfico a la hora del evento
- Alertas inteligentes: sonido, popup, notificaciones push 1-30 minutos antes
- Variables globales compatibles con EA (hora del próximo evento, impacto, minutos restantes, etc.)
- Pausa opcional de AutoTrading antes/después de noticias de gran impacto
- Atajos de teclado: H = alternar HUD | F = ciclo de filtros | R = actualizar
- HUD oscuro, minimalista, redimensionable y arrastrable - queda perfecto en cualquier gráfico
#### ★ Por qué los operadores eligen este cuadro de mandos
- Sepa al instante qué divisa está a punto de moverse y por qué
- Evite los picos de noticias desagradables y falsas
- Perfecta sincronización de sesiones con el Mapa de Sesiones en Vivo incorporado
- Funciona perfectamente con cualquier estrategia - scalping, day trading, swing
- Extremadamente ligero - se actualiza cada segundo con una carga de CPU casi nula
#### ★ Incluido en el paquete
- News Dashboard .ex5 (bloqueado)
- Mapa de sesiones en directo de alta resolución integrado
- Manual de usuario detallado en PDF + guía de configuración
- 3 preajustes de color profesionales
- Actualizaciones gratuitas de por vida y asistencia prioritaria
Adelántese a las noticias. Opere como lo hacen los bancos.
Obtenga News Dashboard para MT5 con Live Sessions Map hoy mismo.