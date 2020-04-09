News Dashboard with Session Map

### MQL5 Marketplace Descripción del Producto

Tablero de Noticias para MT5 - con Mapa de Sesiones en Vivo





#### ★ Tablero Profesional de Noticias Económicas en Tiempo Real + Mapa de Sesiones de Trading en Vivo





Nunca más te pillen desprevenido las noticias de alto impacto.

La última herramienta de noticias todo-en-uno en la que confían miles de traders profesionales - ahora con un hermoso Mapa de Sesiones en Vivo incrustado.





#### ★ Características principales

- Utiliza el Calendario Económico integrado de MT5 (sin WebRequest, 100% compatible)

- Cuenta atrás en tiempo real hasta el próximo evento

- Niveles de impacto codificados por colores: Alto (Rojo) | Medio (Naranja) | Bajo (Amarillo)

- Filtrado completo de las 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD)

- Mapa de sesiones en directo incluido: vea las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York en tiempo real.

- Líneas verticales dibujadas automáticamente en el gráfico a la hora del evento

- Alertas inteligentes: sonido, popup, notificaciones push 1-30 minutos antes

- Variables globales compatibles con EA (hora del próximo evento, impacto, minutos restantes, etc.)

- Pausa opcional de AutoTrading antes/después de noticias de gran impacto

- Atajos de teclado: H = alternar HUD | F = ciclo de filtros | R = actualizar

- HUD oscuro, minimalista, redimensionable y arrastrable - queda perfecto en cualquier gráfico





#### ★ Por qué los operadores eligen este cuadro de mandos

- Sepa al instante qué divisa está a punto de moverse y por qué

- Evite los picos de noticias desagradables y falsas

- Perfecta sincronización de sesiones con el Mapa de Sesiones en Vivo incorporado

- Funciona perfectamente con cualquier estrategia - scalping, day trading, swing

- Extremadamente ligero - se actualiza cada segundo con una carga de CPU casi nula





#### ★ Incluido en el paquete

- News Dashboard .ex5 (bloqueado)

- Mapa de sesiones en directo de alta resolución integrado

- Manual de usuario detallado en PDF + guía de configuración

- 3 preajustes de color profesionales

- Actualizaciones gratuitas de por vida y asistencia prioritaria





Adelántese a las noticias. Opere como lo hacen los bancos.

Obtenga News Dashboard para MT5 con Live Sessions Map hoy mismo.