Trend Sniper Follow
- Indicadores
- Edoardo Centorame
- Versión: 1.0
- Activaciones: 15
Claridad, estructura y control de la tendencia
Trend Sniper Follow es un indicador de análisis de tendencias diseñado para proporcionar una lectura limpia, estructurada y poco ruidosa de las tendencias del mercado a medio y largo plazo.
Puntos fuertes
✔ Interpretación de tendencias limpia e inmediata
✔ Estructura jerárquica sencilla pero potente
✔ Sin desorden visual en el gráfico
✔ Ideal para marcos temporales diarios, semanales y mensuales
✔ Perfecto para swing trading y seguimiento de tendencias a largo plazo
✔ Ayuda a los operadores a mantenerse alineados con el contexto del mercado, evitando interpretaciones emocionales.
Trend Sniper no es una herramienta de sincronización o ejecución y no proporciona señales de entrada o salida.
Está diseñado para operadores que desean comprender la estructura del mercado, no anticiparse a ella.
Dónde y cómo utilizarlo
-
Trend Sniper Follow se aplica directamente sobre el gráfico de precios
-
Funciona en la misma ventana que el precio
-
No está diseñado para ser utilizado con otros indicadores superpuestos
Este enfoque garantiza un gráfico limpio, legible y profesional, ideal para el análisis serio de tendencias.
🧠 Concepto básico: estructura jerárquica de tendencias
Trend Sniper analiza el mercado utilizando tres niveles jerárquicos de tendencia, organizados por una regla fundamental:
Nivel A > Nivel B > Nivel C
-
Elnivel A representa el movimiento más rápido del mercado
-
El nivel B representa la tendencia oscilante
-
El nivel C representa la estructura primaria del mercado
Una tendencia sólo se considera sólida y fiable cuando se respeta esta jerarquía.
🗂️ Leyenda de la línea
🔹 NIVEL A - Movimiento rápido (oscilación corta)
-
Verde A → mide el impulso inmediato del mercado
-
RojoA → indica desaceleración o absorción del movimiento rápido
👉 Se utiliza para evaluar el ritmo de la tendencia.
🔹 NIVEL B - Tendencia oscilante (intermedia)
-
Verde B → tendencia pendular filtrada y más estable.
-
RojoB → pérdida de fuerza en la tendencia de oscilación.
👉 Se utiliza para evaluar la calidad de la tendencia.
🔹 NIVEL C - Tendencia estructural (a largo plazo).
-
Verde C → dirección principal del mercado
-
AzulA → base estructural de la tendencia y línea de referencia principal
👉 Se utiliza para definir el contexto direccional dominante.
📈 Fases de la tendencia explicadas con A-B-C
1️⃣ Inicio de la tendencia
-
El verde A gana fuerza y supera al rojo A
-
Los niveles B y C permanecen estables
📌 El movimiento se inicia a corto plazo, pero la estructura aún no está confirmada.
2️⃣ Desarrollo y confirmación de la tendencia
-
Verde A > Rojo A
-
Verde B > Rojo B
-
Nivel A > Nivel B > Nivel C
📌 La tendencia se construye de forma ordenada y coherente.
3️⃣ Tendencia fuerte y madura.
-
Todos los niveles alineados (A > B > C)
-
Pendientes positivas y coherentes
-
Precio claramente por encima de la línea A azul
📌 Una tendencia estructurada, estable y dominante.
4️⃣ Desaceleración de la tendencia
-
El rojo A y el rojo B se vuelven más dominantes
-
El nivel C se mantiene estable
📌 La tendencia continúa pero pierde fuerza: una fase de maduración, no una inversión.
5️⃣ Fase lateral / de consolidación
-
Los niveles A y B se entrelazan
-
Pendiente reducida
-
Precio cercano al verde C y al azul A
📌 Equilibrio del mercado y falta de dirección clara.
6️⃣ Maduración avanzada o reversión potencial.
-
El nivel A se mueve por debajo del nivel B
-
El Nivel B pierde pendiente
-
El precio pone a prueba la línea azul A
📌 La estructura de la tendencia se debilita.
El indicador no anticipa retrocesos, pero destaca el cambio contextual.
⚠️ Aviso importante
Trend Sniper Follow no proporciona señales de trading y no está diseñado para operar a muy corto plazo.
Su propósito es ofrecer una visión disciplinada y fiable de la estructura de la tendencia, ayudando a los operadores a operar sólo cuando el contexto del mercado es claro.