Titanium Flux EA

Titanium Flux es un sistema de trading automatizado basado en niveles de soporte y resistencia combinados con lógica de confirmación por impulso. El Asesor Experto aplica un control de riesgo estructurado, gestión adaptativa de posiciones y mecanismos internos de protección diseñados para cuentas de prop firm.

El EA analiza la estructura del mercado utilizando niveles de marcos temporales superiores y ejecuta operaciones basadas en señales confirmadas en el timeframe H1. Las operaciones solo se abren cuando las condiciones del mercado, la volatilidad y los filtros técnicos están alineados.

Lógica principal de la estrategia

Los niveles clave HIGH/LOW (soporte y resistencia) se identifican desde timeframes superiores

La interacción del precio con estos niveles define zonas de preparación de entrada

La confirmación de señales se realiza en H1 mediante cierre de vela, impulso y tamaño del cuerpo

Se aplican filtros técnicos adicionales para reducir entradas falsas

El EA detecta automáticamente rupturas, reversos y continuación de tendencia

Gestión de riesgo y lotaje

Cálculo automático del lote basado en porcentaje de riesgo

Opción de trading con lote fijo manual

Modos de riesgo predefinidos: Conservative Balanced Aggressive Maximum Prop Firm Step 1 / Step 2 Manual (riesgo personalizado)



El cálculo del riesgo se realiza utilizando la distancia real del Stop Loss y las condiciones específicas del bróker.

Gestión de Stop Loss y posiciones

Stop Loss y Take Profit fijos o adaptativos

Break Even que mueve el Stop Loss al alcanzar un nivel de beneficio definido

Trailing Stop que sigue automáticamente el movimiento del precio

Validación completa de stop-levels y restricciones técnicas del bróker

Las posiciones pueden cerrarse en grupo para reducir la exposición total

Filtros y confirmación de señales

Filtrado RSI de sobrecompra y sobreventa

Rechazo por estructura de velas y pin-bar

Validación de impulso y volatilidad basada en ATR

Sistema de confirmación multi-timeframe

Estos filtros están diseñados para mejorar la calidad de las señales y la estabilidad de ejecución.

Limitaciones de órdenes

El número máximo de órdenes por señal está estrictamente limitado

Protección de cuenta y prop firm

Límite máximo de pérdida diaria

Control de drawdown total de la cuenta

Suspensión automática del trading al alcanzar objetivos de beneficio

Cierre de todas las posiciones y pausa del EA cuando se violan los límites

Este módulo está diseñado específicamente para cuentas de desafío y evaluación de prop firm.

Especificaciones técnicas

Plataforma MetaTrader 5 Tipo de trading Totalmente automatizado Timeframe H1 (con confirmación multi-timeframe) Instrumento Solo XAUUSD Timeframe de señal H1 (puede modificarse en los ajustes) Depósito mínimo 500 USD Depósito recomendado 1000 USD Tipo de cuenta Compatible con hedging y netting

Notas importantes