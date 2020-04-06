Titanium Flux
- Asesores Expertos
Sarvarbek Abduvoxobov
Versión: 1.2
Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 15
Titanium Flux EA
Titanium Flux es un sistema de trading automatizado basado en niveles de soporte y resistencia combinados con lógica de confirmación por impulso. El Asesor Experto aplica un control de riesgo estructurado, gestión adaptativa de posiciones y mecanismos internos de protección diseñados para cuentas de prop firm.
El EA analiza la estructura del mercado utilizando niveles de marcos temporales superiores y ejecuta operaciones basadas en señales confirmadas en el timeframe H1. Las operaciones solo se abren cuando las condiciones del mercado, la volatilidad y los filtros técnicos están alineados.
Lógica principal de la estrategia
- Los niveles clave HIGH/LOW (soporte y resistencia) se identifican desde timeframes superiores
- La interacción del precio con estos niveles define zonas de preparación de entrada
- La confirmación de señales se realiza en H1 mediante cierre de vela, impulso y tamaño del cuerpo
- Se aplican filtros técnicos adicionales para reducir entradas falsas
- El EA detecta automáticamente rupturas, reversos y continuación de tendencia
Gestión de riesgo y lotaje
- Cálculo automático del lote basado en porcentaje de riesgo
- Opción de trading con lote fijo manual
- Modos de riesgo predefinidos:
- Conservative
- Balanced
- Aggressive
- Maximum
- Prop Firm Step 1 / Step 2
- Manual (riesgo personalizado)
El cálculo del riesgo se realiza utilizando la distancia real del Stop Loss y las condiciones específicas del bróker.
Gestión de Stop Loss y posiciones
- Stop Loss y Take Profit fijos o adaptativos
- Break Even que mueve el Stop Loss al alcanzar un nivel de beneficio definido
- Trailing Stop que sigue automáticamente el movimiento del precio
- Validación completa de stop-levels y restricciones técnicas del bróker
- Las posiciones pueden cerrarse en grupo para reducir la exposición total
Filtros y confirmación de señales
- Filtrado RSI de sobrecompra y sobreventa
- Rechazo por estructura de velas y pin-bar
- Validación de impulso y volatilidad basada en ATR
- Sistema de confirmación multi-timeframe
Estos filtros están diseñados para mejorar la calidad de las señales y la estabilidad de ejecución.
Limitaciones de órdenes
- El número máximo de órdenes por señal está estrictamente limitado
Protección de cuenta y prop firm
- Límite máximo de pérdida diaria
- Control de drawdown total de la cuenta
- Suspensión automática del trading al alcanzar objetivos de beneficio
- Cierre de todas las posiciones y pausa del EA cuando se violan los límites
Este módulo está diseñado específicamente para cuentas de desafío y evaluación de prop firm.
Especificaciones técnicas
|Plataforma
|MetaTrader 5
|Tipo de trading
|Totalmente automatizado
|Timeframe
|H1 (con confirmación multi-timeframe)
|Instrumento
|Solo XAUUSD
|Timeframe de señal
|H1 (puede modificarse en los ajustes)
|Depósito mínimo
|500 USD
|Depósito recomendado
|1000 USD
|Tipo de cuenta
|Compatible con hedging y netting
Notas importantes
- El EA está diseñado únicamente para trading automatizado
- Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real
- Los resultados dependen de las condiciones del bróker, el spread y la calidad de ejecución
- Se recomienda ejecutar el EA en un solo gráfico a la vez