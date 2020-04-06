Titanium Flux

Titanium Flux EA

Titanium Flux es un sistema de trading automatizado basado en niveles de soporte y resistencia combinados con lógica de confirmación por impulso. El Asesor Experto aplica un control de riesgo estructurado, gestión adaptativa de posiciones y mecanismos internos de protección diseñados para cuentas de prop firm.

El EA analiza la estructura del mercado utilizando niveles de marcos temporales superiores y ejecuta operaciones basadas en señales confirmadas en el timeframe H1. Las operaciones solo se abren cuando las condiciones del mercado, la volatilidad y los filtros técnicos están alineados.

Lógica principal de la estrategia

  • Los niveles clave HIGH/LOW (soporte y resistencia) se identifican desde timeframes superiores
  • La interacción del precio con estos niveles define zonas de preparación de entrada
  • La confirmación de señales se realiza en H1 mediante cierre de vela, impulso y tamaño del cuerpo
  • Se aplican filtros técnicos adicionales para reducir entradas falsas
  • El EA detecta automáticamente rupturas, reversos y continuación de tendencia

Gestión de riesgo y lotaje

  • Cálculo automático del lote basado en porcentaje de riesgo
  • Opción de trading con lote fijo manual
  • Modos de riesgo predefinidos:
    • Conservative
    • Balanced
    • Aggressive
    • Maximum
    • Prop Firm Step 1 / Step 2
    • Manual (riesgo personalizado)

El cálculo del riesgo se realiza utilizando la distancia real del Stop Loss y las condiciones específicas del bróker.

Gestión de Stop Loss y posiciones

  • Stop Loss y Take Profit fijos o adaptativos
  • Break Even que mueve el Stop Loss al alcanzar un nivel de beneficio definido
  • Trailing Stop que sigue automáticamente el movimiento del precio
  • Validación completa de stop-levels y restricciones técnicas del bróker
  • Las posiciones pueden cerrarse en grupo para reducir la exposición total

Filtros y confirmación de señales

  • Filtrado RSI de sobrecompra y sobreventa
  • Rechazo por estructura de velas y pin-bar
  • Validación de impulso y volatilidad basada en ATR
  • Sistema de confirmación multi-timeframe

Estos filtros están diseñados para mejorar la calidad de las señales y la estabilidad de ejecución.

Limitaciones de órdenes

  • El número máximo de órdenes por señal está estrictamente limitado

Protección de cuenta y prop firm

  • Límite máximo de pérdida diaria
  • Control de drawdown total de la cuenta
  • Suspensión automática del trading al alcanzar objetivos de beneficio
  • Cierre de todas las posiciones y pausa del EA cuando se violan los límites

Este módulo está diseñado específicamente para cuentas de desafío y evaluación de prop firm.

Especificaciones técnicas

Plataforma MetaTrader 5
Tipo de trading Totalmente automatizado
Timeframe H1 (con confirmación multi-timeframe)
Instrumento Solo XAUUSD
Timeframe de señal H1 (puede modificarse en los ajustes)
Depósito mínimo 500 USD
Depósito recomendado 1000 USD
Tipo de cuenta Compatible con hedging y netting

Notas importantes

  • El EA está diseñado únicamente para trading automatizado
  • Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real
  • Los resultados dependen de las condiciones del bróker, el spread y la calidad de ejecución
  • Se recomienda ejecutar el EA en un solo gráfico a la vez
