TickStorm Scalper PRO

重要信息

策略类型 结构化剥头皮交易，多重确认过滤（无网格 / 无马丁 / 无加仓 / 无高频） 风险等级 由用户控制（SL/TP、日限额、交易时段过滤） Prop Firm 兼容性 适用于具有严格风控限制的 Prop Firm 经纪商要求 任何 MT5 经纪商（推荐低点差） 设置难度 适合新手（所有参数均可见且可调）

产品概述

TickStorm Scalper EA 高精度剥头皮交易引擎 · 适用于 M1、M5、M15

TickStorm Scalper EA 是一款基于多层确认、多周期过滤以及清晰风险管理规则的剥头皮系统。 EA 不使用网格、马丁、加仓或高频交易机制，即使在高波动市场中也能保持稳定运行。

适用品种与周期

主要优化品种： XAUUSD

主要货币对：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、USDCHF、USDCAD、NZDUSD

欧系交叉盘：EURGBP、EURJPY、EURCHF、EURAUD、EURNZD、EURCAD

英系交叉盘：GBPJPY、GBPCHF、GBPAUD、GBPNZD、GBPCAD

AUD/NZD：AUDJPY、AUDCHF、AUDCAD、AUDNZD、NZDJPY、NZDCHF、NZDCAD

JPY/CHF/CAD：CADJPY、CHFJPY

推荐周期： M1 与 M5

策略与风控逻辑

EA 的入场基于 K 线结构、指标行为与短期修正动作。 所有交易均执行 SL/TP，并可启用保本、移动止损与每日风控保护。 整体理念强调快速执行、纪律化决策与透明逻辑。

主要特性

多层信号确认系统

MACD、OsMA、RSI、ADX、Heikin Ashi 过滤

基于 K 线结构的入场逻辑

完整的多周期分析

风控型剥头皮交易（SL/TP、保本、移动止损）

每日盈利与亏损限制

交易时段过滤 & 单品种仅一单

所有参数完全透明，无隐藏设置

交易逻辑与内部保护

无网格

无马丁

无加仓

无高频交易

每笔交易均有 SL/TP

可选保本与移动止损

每日盈利与亏损保护

按交易时段过滤

每个品种仅开一单

技术参数

MACD 柱状图（XAUUSD） 0.20 – 0.30 MACD 柱状图（主要货币对） 0.00005 – 0.0005 推荐交易时段 10:00 – 20:00 最低资金 $100（推荐 $500–$1000） 账户类型 Standard 或 ECN

排除项

EA 不使用 网格、马丁、加仓、套利、Tick 高频、超高频策略或任何被经纪商/Prop Firm 限制的行为。

测试与使用建议

EA 自带优化后的默认参数。 所有设置均可根据交易者风险偏好与交易风格进行调整。 为获得最佳效果，建议测试不同品种与周期，选择最适合自身条件的配置。

官方支持

所有官方沟通渠道仅限 MQL5 个人资料：

支持与讨论

文档与参数集

重要提示

请仅通过 MQL5 Market 官方页面购买。 非授权副本无法获得支持，且可能无法正常运行。

TickStorm Scalper EA — 极速 · 精准 · 稳定