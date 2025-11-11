TickStorm Scalper PRO
- 专家
- Sarvarbek Abduvoxobov
- 版本: 2.1
- 更新: 13 十一月 2025
- 激活: 20
重要信息
|策略类型
|结构化剥头皮交易，多重确认过滤（无网格 / 无马丁 / 无加仓 / 无高频）
|风险等级
|由用户控制（SL/TP、日限额、交易时段过滤）
|Prop Firm 兼容性
|适用于具有严格风控限制的 Prop Firm
|经纪商要求
|任何 MT5 经纪商（推荐低点差）
|设置难度
|适合新手（所有参数均可见且可调）
产品概述
TickStorm Scalper EA 是一款基于多层确认、多周期过滤以及清晰风险管理规则的剥头皮系统。 EA 不使用网格、马丁、加仓或高频交易机制，即使在高波动市场中也能保持稳定运行。
适用品种与周期
主要优化品种： XAUUSD
- 主要货币对：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、USDCHF、USDCAD、NZDUSD
- 欧系交叉盘：EURGBP、EURJPY、EURCHF、EURAUD、EURNZD、EURCAD
- 英系交叉盘：GBPJPY、GBPCHF、GBPAUD、GBPNZD、GBPCAD
- AUD/NZD：AUDJPY、AUDCHF、AUDCAD、AUDNZD、NZDJPY、NZDCHF、NZDCAD
- JPY/CHF/CAD：CADJPY、CHFJPY
推荐周期： M1 与 M5
策略与风控逻辑
EA 的入场基于 K 线结构、指标行为与短期修正动作。 所有交易均执行 SL/TP，并可启用保本、移动止损与每日风控保护。 整体理念强调快速执行、纪律化决策与透明逻辑。
主要特性
- 多层信号确认系统
- MACD、OsMA、RSI、ADX、Heikin Ashi 过滤
- 基于 K 线结构的入场逻辑
- 完整的多周期分析
- 风控型剥头皮交易（SL/TP、保本、移动止损）
- 每日盈利与亏损限制
- 交易时段过滤 & 单品种仅一单
- 所有参数完全透明，无隐藏设置
交易逻辑与内部保护
- 无网格
- 无马丁
- 无加仓
- 无高频交易
- 每笔交易均有 SL/TP
- 可选保本与移动止损
- 每日盈利与亏损保护
- 按交易时段过滤
- 每个品种仅开一单
技术参数
|MACD 柱状图（XAUUSD）
|0.20 – 0.30
|MACD 柱状图（主要货币对）
|0.00005 – 0.0005
|推荐交易时段
|10:00 – 20:00
|最低资金
|$100（推荐 $500–$1000）
|账户类型
|Standard 或 ECN
排除项
EA 不使用 网格、马丁、加仓、套利、Tick 高频、超高频策略或任何被经纪商/Prop Firm 限制的行为。
测试与使用建议
EA 自带优化后的默认参数。 所有设置均可根据交易者风险偏好与交易风格进行调整。 为获得最佳效果，建议测试不同品种与周期，选择最适合自身条件的配置。
官方支持
所有官方沟通渠道仅限 MQL5 个人资料：
重要提示
请仅通过 MQL5 Market 官方页面购买。 非授权副本无法获得支持，且可能无法正常运行。
Excellent support experience! The team was incredibly responsive and helpful, addressing my issue much faster than I expected. Their clear communication and prompt follow-up made the whole process smooth and stress-free. Great service!