TickStorm Scalper PRO

4.25
TickStorm Scalper EA 高精度剥头皮交易引擎 · 适用于 M1、M5、M15

重要信息

策略类型 结构化剥头皮交易，多重确认过滤（无网格 / 无马丁 / 无加仓 / 无高频）
风险等级 由用户控制（SL/TP、日限额、交易时段过滤）
Prop Firm 兼容性 适用于具有严格风控限制的 Prop Firm
经纪商要求 任何 MT5 经纪商（推荐低点差）
设置难度 适合新手（所有参数均可见且可调）

产品概述

TickStorm Scalper EA 是一款基于多层确认、多周期过滤以及清晰风险管理规则的剥头皮系统。 EA 不使用网格、马丁、加仓或高频交易机制，即使在高波动市场中也能保持稳定运行。

适用品种与周期

主要优化品种： XAUUSD

  • 主要货币对：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、USDCHF、USDCAD、NZDUSD
  • 欧系交叉盘：EURGBP、EURJPY、EURCHF、EURAUD、EURNZD、EURCAD
  • 英系交叉盘：GBPJPY、GBPCHF、GBPAUD、GBPNZD、GBPCAD
  • AUD/NZD：AUDJPY、AUDCHF、AUDCAD、AUDNZD、NZDJPY、NZDCHF、NZDCAD
  • JPY/CHF/CAD：CADJPY、CHFJPY

推荐周期： M1 与 M5

策略与风控逻辑

EA 的入场基于 K 线结构、指标行为与短期修正动作。 所有交易均执行 SL/TP，并可启用保本、移动止损与每日风控保护。 整体理念强调快速执行、纪律化决策与透明逻辑。

主要特性

  • 多层信号确认系统
  • MACD、OsMA、RSI、ADX、Heikin Ashi 过滤
  • 基于 K 线结构的入场逻辑
  • 完整的多周期分析
  • 风控型剥头皮交易（SL/TP、保本、移动止损）
  • 每日盈利与亏损限制
  • 交易时段过滤 & 单品种仅一单
  • 所有参数完全透明，无隐藏设置

交易逻辑与内部保护

  • 无网格
  • 无马丁
  • 无加仓
  • 无高频交易
  • 每笔交易均有 SL/TP
  • 可选保本与移动止损
  • 每日盈利与亏损保护
  • 按交易时段过滤
  • 每个品种仅开一单

技术参数

MACD 柱状图（XAUUSD） 0.20 – 0.30
MACD 柱状图（主要货币对） 0.00005 – 0.0005
推荐交易时段 10:00 – 20:00
最低资金 $100（推荐 $500–$1000）
账户类型 Standard 或 ECN

排除项

EA 不使用 网格、马丁、加仓、套利、Tick 高频、超高频策略或任何被经纪商/Prop Firm 限制的行为。

测试与使用建议

EA 自带优化后的默认参数。 所有设置均可根据交易者风险偏好与交易风格进行调整。 为获得最佳效果，建议测试不同品种与周期，选择最适合自身条件的配置。

官方支持

所有官方沟通渠道仅限 MQL5 个人资料：

支持与讨论
文档与参数集

重要提示

请仅通过 MQL5 Market 官方页面购买。 非授权副本无法获得支持，且可能无法正常运行。

TickStorm Scalper EA — 极速 · 精准 · 稳定

筛选:
Trung John
1335
Trung John 2025.11.25 11:55 
 

More losses than wins

Sarvarbek Abduvoxobov
2503
来自开发人员的回复 Sarvarbek Abduvoxobov 2025.11.25 12:01
Thank you for your feedback.
You know, this is the nature of the market — anything can happen. In trading, the goal is not to get rich quickly, but to stay patient and work toward consistent, stable long-term results. Wins and losses are both part of the process, and what truly matters is the overall PnL, not individual trades. This is the most professional approach, and experienced traders understand this very well. I’m sorry to hear that the EA didn’t match your expectations, but I will always remain available to support you 24/7.
Please feel free to message me anytime — I’m here to help.
blaxo
34
blaxo 2025.11.24 11:51 
 

Excellent support experience! The team was incredibly responsive and helpful, addressing my issue much faster than I expected. Their clear communication and prompt follow-up made the whole process smooth and stress-free. Great service!

Sarvarbek Abduvoxobov
2503
来自开发人员的回复 Sarvarbek Abduvoxobov 2025.11.24 12:09
Thank you so much for your kind words! I’m really glad I could help. If you ever need anything else, feel free to reach out anytime!
RBFX
801
RBFX 2025.11.19 19:36 
 

Solid scalper with a portfolio approach. Setup is straightforward; risk/protection options (daily limits, BE/TS, spread filter) are easy to configure. Execution has been clean so far. Author support is fast and helpful.

Sarvarbek Abduvoxobov
2503
来自开发人员的回复 Sarvarbek Abduvoxobov 2025.11.20 05:45
Thank you for your great feedback!
Fabian
31
Fabian 2025.11.12 09:52 
 

Very good performance on my backtests and real account, pretty much leaved default values, just toggled on auto lot size and allow new nignal if open trade. works smoothly! Very very good support for author.

Sarvarbek Abduvoxobov
2503
来自开发人员的回复 Sarvarbek Abduvoxobov 2025.11.16 20:19
Thank you for your great feedback! Happy trading!
回复评论