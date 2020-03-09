🚀 ¡Desbloquea el éxito de las operaciones de oro con Signal Mastery EA! 🚀

¿Está listo para elevar sus operaciones con Oro (XAUUSD) al siguiente nivel? El Asesor Experto (EA) de Signal Mastery es una herramienta potente y lista para usar diseñada para automatizar sus operaciones y ayudarle a capitalizar los movimientos del mercado con precisión. Olvídese de las interminables pantallas y de las operaciones emocionales. ¡Deje que el EA Signal Mastery trabaje por usted!

Este EA está optimizado específicamente para el comercio de oro en el marco temporal M5 (5 minutos), por lo que es perfecto para los operadores que buscan oportunidades dinámicas y frecuentes sin sacrificar la estabilidad. ¡Está construido para el rendimiento y está listo para ser conectado a su gráfico nada más sacarlo de la caja! Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, sólo tiene que cargarlo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente.

Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Start:1 - step:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

Principales ventajas y características

Señales de entrada de precisión: El EA utiliza un "Sistema de Maestría de Señales" patentado, que combina cruces MACD y una Media Móvil Exponencial (EMA) de 20 periodos para identificar configuraciones de operaciones de alta probabilidad. Este sofisticado filtrado le garantiza que sólo entrará en el mercado cuando las condiciones sean favorables.

Gestión inteligente del riesgo: Cuenta con un sistema de Tamaño de Lote Adaptativo que escala el volumen de sus operaciones basándose tanto en el porcentaje de riesgo definido como en la probabilidad de entrada calculada. Esto garantiza un riesgo por operación más inteligente.

Filtrado avanzado de tendencias: Se utiliza un filtro EMA a largo plazo (marco temporal D1 por defecto) para confirmar la tendencia general, asegurando que las operaciones se alinean con la dirección principal del mercado, maximizando el beneficio potencial y minimizando las pérdidas contra tendencia.

Trailing Stop dinámico: Proteja sus beneficios con un Trailing Stop basado en ATR . Este sistema mueve automáticamente su Stop Loss para bloquear las ganancias a medida que la operación se mueve a su favor, activándose sólo después de que se alcanza un objetivo de beneficio significativo, permitiendo a las operaciones espacio para respirar.

Sin martingala ni cuadrícula: ¡Opere con confianza! Este EA utiliza métodos de trading seguros y convencionales . No utiliza estrategias arriesgadas de Martingala ni de Cuadrícula , sino que se centra en entradas de alta calidad en una sola posición.

Seguridad incorporada: La función de Porcentaje de Corte de Pérdida Diario actúa como una red de seguridad, deteniendo automáticamente las operaciones del día y cerrando posiciones si se alcanza una pérdida diaria máxima predefinida, protegiendo su capital de la sobreexposición.

Optimizado y listo para funcionar: Este EA ya está totalmente optimizado para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal M5. Sólo tiene que conectarlo a su gráfico, establecer el riesgo deseado, y ¡listo!

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente.



⚙️ Parámetros del EA Signal Mastery

El EA es altamente personalizable a través de los siguientes parámetros de entrada, lo que le permite ajustar su rendimiento a su apetito de riesgo específico:

Porcentaje de riesgo: Establece el porcentaje de capital que arriesga por operación (por ejemplo, 1,5% de riesgo). Ajústelo a 0 para desactivarlo y utilizar un tamaño de lote fijo.

Lotes: Su tamaño de lote fijo si el Porcentaje de riesgo se establece en 0.

HoraInicio / HoraFin: Defina las horas específicas en las que desea que el EA opere activamente.

Periodo ATR para Volatilidad / Umbral ATR: Se utiliza para comprobar si el mercado es lo suficientemente volátil como para entrar en una operación.

Número Mágico: Un identificador único para las operaciones del EA.

Periodo EMA para el Filtro de Tendencia / EMA Timeframe: Configura el filtro de tendencia a largo plazo (por defecto 150 periodos en Daily Timeframe).

Porcentaje de Corte de Pérdida Diario: El porcentaje máximo de su saldo diario inicial que está dispuesto a perder antes de que las operaciones se detengan durante el día (por ejemplo, 8,0%).

ATR Trailing Period / ATR Multiplier for Trailing Stop : Establece la sensibilidad y la distancia para el trailing stop de protección de beneficios.

Multiplicador ATR para la activación del Trailing Stop: Nivel de beneficio (en múltiplos ATR) a partir del cual se activa el trailing stop.

Rango diario: El número de barras diarias utilizadas para calcular el nivel dinámico de Take Profit.

FastEMA / SlowEMA / Signal Period: Parámetros estándar para el componente indicador MACD del sistema de señales.

Periodo EMA20 para Señal: El período para la EMA a corto plazo utilizada en la señal de entrada del núcleo(20-período por defecto).

📥 ¡Tome el control de sus operaciones con oro hoy mismo!

Deje de confiar en la suerte y comience a operar con ventaja. El EA Signal Mastery es su boleto para un trading de Oro automatizado, disciplinado y rentable.

¡No espere más-descargue el EA Signal Mastery y comience a dominar el mercado del Oro ahora!