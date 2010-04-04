🌟 ¡Desata tu potencial de trading en oro con el EA Estocástico Market Master! 🌟

Estás listo para llevar tu trading de oro al siguiente nivel? Presentamos el Stochastic Market Master EA, un potente y sofisticado Asesor Experto diseñado para navegar por el volátil mercado XAUUSD con precisión y eficiencia. Este EA proporciona un enfoque calculado y basado en reglas, eliminando las conjeturas y la emoción de su trading.

Principales ventajas y características

El Stochastic Market Master está construido sobre un refinado sistema de entrada basado en el Estocástico combinado con robustos filtros de tendencia y volatilidad para asegurar señales de trading de alta calidad.

Optimizado para Oro (XAUUSD M5): Este EA ha sido meticulosamente ajustado para el marco temporal M5 en Oro, convirtiéndolo en una solución de despliegue inmediato. Simplemente conéctelo a su gráfico y ¡listo! Hemos pre-optimizado este AE específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Regístrese en Exness aquí https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Inicio:1 - paso:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

Tamaño Inteligente de las Operaciones: Utiliza un sistema avanzado de Gestión Dinámica del Dinero que escala el tamaño de su lote basándose en una probabilidad de operación calculada, permitiéndole arriesgar más cuando la configuración es más fuerte, y menos cuando la señal es más débil.

Sólido control del riesgo: Proteja su capital con la función integrada Daily Cut Loss , que detiene automáticamente las operaciones del día si se alcanza una reducción máxima, preservando su cuenta para la siguiente sesión de operaciones.

Sin estrategias peligrosas: Opere con tranquilidad. El EA NO utiliza técnicas arriesgadas como Martingala o Grid trading. Se centra en entradas únicas de alta probabilidad.

Trailing Stop Adaptativo: Las posiciones están protegidas por un Trailing Stop ATR (Average True Range) que sólo se activa cuando la operación alcanza un objetivo de beneficio significativo. Esto permite obtener el máximo beneficio potencial a la vez que se aseguran las ganancias.

Confirmación de Tendencia: Utiliza un filtro EMA (Media Móvil Exponencial) para asegurar que las operaciones sólo se toman en la dirección de la tendencia dominante, mejorando la fiabilidad de la señal.

Ventana de tiempo: Usted controla cuando el EA está activo con la configuración de Horas de Negociación, permitiéndole centrarse en las sesiones de mercado más rentables.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente. 📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ Parámetros listos para usar

El Estocástico Market Master EA está diseñado para ser fácil de configurar. Aquí están las entradas clave que le dan un control total sobre su rendimiento:

Porcentaje de riesgo: Porcentaje de capital a arriesgar por operación (0 = desactiva la gestión de riesgos y utiliza Tamaño de Lote Fijo).

Lotes: Tamaño de lote fijo a utilizar si el Porcentaje de Riesgo está desactivado.

StartHour / EndHour: Las horas del día en las que el EA puede operar (por ejemplo, de 0 a 23 para todo el día).

ATRPeriod: Periodo para el filtro de volatilidad Average True Range.

ATRThreshold: Valor mínimo de ATR requerido para permitir la negociación.

EMAPeriod: Periodo para el filtro de tendencia Exponential Moving Average.

EMA_Timeframe: Marco temporal para el filtro EMA (por ejemplo, D1 para la tendencia diaria).

DailyCutLossPercent: Porcentaje máximo permitido de reducción del saldo inicial diario antes de que se desactive la negociación para el día.

Stochastic_Period / Smoothing_Period: Los ajustes básicos para el indicador estocástico personalizado (estocástico de doble suavizado).

ATR_Trailing_Multiplier: Multiplicador utilizado para establecer la distancia de trailing stop desde el precio (por ejemplo, ATR * 9,0).

ATR_Profit_Multiplier: Multiplicador del ATR para determinar el nivel de beneficio necesario para activar el trailing stop.

📥 ¡No sueñe con ganancias, opere con precisión!

El Stochastic Market Master EA es su billete para operar con Oro de forma sistemática y profesional.

¡Descargue el Stochastic Market Master EA y transforme su trading en Oro hoy mismo!