Sind Sie bereit, Ihren Goldhandel auf die nächste Stufe zu heben? Wir stellen Ihnen den Stochastic Market Master EA vor, einen leistungsstarken und anspruchsvollen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um den volatilen XAUUSD-Markt mit Präzision und Effizienz zu steuern. Dieser EA bietet einen kalkulierten, regelbasierten Ansatz, der das Rätselraten und die Emotionen aus Ihrem Handel herausnimmt.

Der Stochastic Market Master basiert auf einem verfeinerten Stochastik-basierten Einstiegssystem in Kombination mit robusten Trend- und Volatilitätsfiltern, um hochwertige Handelssignale zu gewährleisten.

Optimiert für Gold (XAUUSD M5): Dieser EA wurde sorgfältig auf den M5-Zeitrahmen für Gold abgestimmt, was ihn zu einer sofort einsetzbaren Lösung macht. Hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart und los geht's! Wir haben diesen EA speziell für Exness Handelsbedingungen voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart und Sie sind sofort handelsbereit. Registrieren Sie Exness hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Intelligentes Trade Sizing: Es wird ein fortschrittliches Dynamic Money Management System verwendet, das Ihre Losgröße auf der Grundlage einer berechneten Handelswahrscheinlichkeit skaliert, so dass Sie mehr riskieren können, wenn das Setup stärker ist, und weniger, wenn das Signal schwächer ist.

Robuste Risikokontrolle: Schützen Sie Ihr Kapital mit der integrierten täglichen Cut-Loss-Funktion , die den Handel für den Tag automatisch beendet, wenn ein maximaler Drawdown erreicht wird, und so Ihr Konto für die nächste Handelssitzung schont.

Keine gefährlichen Strategien: Handeln Sie mit ruhigem Gewissen! Der EA verwendet KEINE riskanten Techniken wie Martingale oder Grid Trading. Er konzentriert sich auf einzelne, hochwahrscheinliche Einstiege.

Adaptiver Trailing Stop: Positionen werden durch einen ATR (Average True Range) Trailing Stop geschützt, der erst aktiviert wird, wenn der Handel ein signifikantes Gewinnziel erreicht hat. Dies ermöglicht ein maximales Gewinnpotenzial bei gleichzeitiger Absicherung der Gewinne.

Trend-Bestätigung: Verwendet einen EMA-Filter (Exponential Moving Average) für einen höheren Zeitrahmen , um sicherzustellen, dass nur in Richtung des vorherrschenden Trends gehandelt wird, was die Zuverlässigkeit der Signale erhöht.

Zeit-Fenster-Handel: Mit der Einstellung " Handelszeiten" können Sie selbst bestimmen, wann der EA aktiv ist, damit Sie sich auf die profitabelsten Marktphasen konzentrieren können.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.



⚙️ Gebrauchsfertige Parameter

Der Stochastic Market Master EA ist so konzipiert, dass er einfach einzurichten ist. Hier sind die Schlüsseleingaben, die Ihnen die volle Kontrolle über seine Leistung geben:

Risikoprozentsatz: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (0 = deaktiviert das Risikomanagement und verwendet die feste Losgröße).

Lose: Feste Losgröße, die verwendet wird, wenn der Risikoprozentsatz deaktiviert ist.

StartHour / EndHour: Die Stunden des Tages, in denen der EA handeln darf (z.B. 0 bis 23 für den ganzen Tag).

ATRPeriode: Zeitraum für den Average True Range-Volatilitätsfilter.

ATRSchwellenwert: Mindest-ATR-Wert, der erforderlich ist, um den Handel zuzulassen.

EMAPeriode: Zeitraum für den Exponential Moving Average Trendfilter.

EMA_Zeitrahmen: Zeitrahmen für den EMA-Filter (z. B. D1 für den täglichen Trend).

DailyCutLossPercent: Maximal zulässiger prozentualer Drawdown vom täglichen Startsaldo, bevor der Handel für den Tag deaktiviert wird.

Stochastik_Periode / Glättungsperiode: Die Grundeinstellungen für den benutzerdefinierten Stochastik-Indikator (Double Smoothed Stochastic).

ATR_Trailing_Multiplikator: Multiplikator, mit dem der Trailing-Stop-Abstand zum Kurs festgelegt wird (z. B. ATR * 9,0).

ATR_Profit_Multiplikator: Multiplikator für ATR zur Bestimmung des Gewinnniveaus, das zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist.

