

SignalXpert fue desarrollado por mí para ofrecer a los traders que utilizan el indicador RangeXpert una herramienta de análisis potente. RangeXpert sirve como la base del sistema: detecta áreas precisas del mercado y proporciona los datos que SignalXpert evalúa en tiempo real para generar señales claras y accionables. Esto permite la supervisión simultánea de hasta 25 activos diferentes en varios marcos temporales, detectando en tiempo real los movimientos de mercado más importantes. Gracias a la función de alertas integrada, las notificaciones pueden enviarse por alerta, push o correo electrónico, asegurando que no vuelvas a perder oportunidades de trading. Instalado en un VPS de MetaTrader, SignalXpert funciona las 24 horas del día y proporciona una supervisión fiable de las señales. Ya sea que estés planificando entradas o salidas, SignalXpert te ofrece un soporte rápido y preciso, permitiéndote operar con confianza incluso en mercados volátiles.





Especificaciones

Integración fluida con RangeXpert - utiliza sus datos para analizar áreas y zonas del mercado en tiempo real.

- utiliza sus datos para analizar áreas y zonas del mercado en tiempo real. Supervisión de hasta 25 activos simultáneamente - perfecto para análisis multi-activo y multi-timeframe.

- perfecto para análisis multi-activo y multi-timeframe. Compatible con todos los mercados principales - Forex, divisas, metales, acciones e índices.



- Forex, divisas, metales, acciones e índices. Detección de señales en tiempo real - identifica automáticamente rupturas, transiciones de rango y zonas de tendencia.



- identifica automáticamente rupturas, transiciones de rango y zonas de tendencia. Notificaciones en tiempo real - por alerta, notificación push o email, directamente cuando aparezcan nuevas señales.



- por alerta, notificación push o email, directamente cuando aparezcan nuevas señales. Compatible con MetaTrader VPS - funcionamiento continuo 24/7 sin interrupciones.



- funcionamiento continuo 24/7 sin interrupciones. Sincronización automática con la volatilidad y la liquidez del mercado.



Marcos temporales ajustables - desde M1 hasta D1, según tu estrategia de trading.



- desde M1 hasta D1, según tu estrategia de trading. Interfaz fácil de usar - estructura clara y manejo intuitivo sin necesidad de conocimientos de programación.



- estructura clara y manejo intuitivo sin necesidad de conocimientos de programación. Filtros de alerta flexibles - elige qué señales quieres supervisar y activar.



- elige qué señales quieres supervisar y activar. Perfecta combinación con AutoXpert y DashXpert - para un sistema completo de análisis y trading.



- para un sistema completo de análisis y trading. Ideal para estrategias manuales y semi-automatizadas - admite diferentes estilos de trading.









Encuentra más herramientas GRATUITAS para tu trading: https://mql5.com/es/users/steverosenstock/seller









NO OLVIDES DEJAR UNA RESEÑA. Si tienes preguntas o necesitas ayuda, únete a la conversación con nosotros.

¿Solicitudes? Escríbeme – SignalXpert se mantiene enfocado pero adaptable.