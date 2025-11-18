SignalXpert
SignalXpert fue desarrollado por mí para ofrecer a los traders que utilizan el indicador RangeXpert una herramienta de análisis potente. RangeXpert sirve como la base del sistema: detecta áreas precisas del mercado y proporciona los datos que SignalXpert evalúa en tiempo real para generar señales claras y accionables. Esto permite la supervisión simultánea de hasta 25 activos diferentes en varios marcos temporales, detectando en tiempo real los movimientos de mercado más importantes. Gracias a la función de alertas integrada, las notificaciones pueden enviarse por alerta, push o correo electrónico, asegurando que no vuelvas a perder oportunidades de trading. Instalado en un VPS de MetaTrader, SignalXpert funciona las 24 horas del día y proporciona una supervisión fiable de las señales. Ya sea que estés planificando entradas o salidas, SignalXpert te ofrece un soporte rápido y preciso, permitiéndote operar con confianza incluso en mercados volátiles.
Especificaciones
- Integración fluida con RangeXpert - utiliza sus datos para analizar áreas y zonas del mercado en tiempo real.
- Supervisión de hasta 25 activos simultáneamente - perfecto para análisis multi-activo y multi-timeframe.
- Compatible con todos los mercados principales - Forex, divisas, metales, acciones e índices.
- Detección de señales en tiempo real - identifica automáticamente rupturas, transiciones de rango y zonas de tendencia.
- Notificaciones en tiempo real - por alerta, notificación push o email, directamente cuando aparezcan nuevas señales.
- Compatible con MetaTrader VPS - funcionamiento continuo 24/7 sin interrupciones.
- Sincronización automática con la volatilidad y la liquidez del mercado.
- Marcos temporales ajustables - desde M1 hasta D1, según tu estrategia de trading.
- Interfaz fácil de usar - estructura clara y manejo intuitivo sin necesidad de conocimientos de programación.
- Filtros de alerta flexibles - elige qué señales quieres supervisar y activar.
- Perfecta combinación con AutoXpert y DashXpert - para un sistema completo de análisis y trading.
- Ideal para estrategias manuales y semi-automatizadas - admite diferentes estilos de trading.
