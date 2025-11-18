SignalXpert

SignalXpert fue desarrollado por mí para ofrecer a los traders que utilizan el indicador RangeXpert una herramienta de análisis potente. RangeXpert sirve como la base del sistema: detecta áreas precisas del mercado y proporciona los datos que SignalXpert evalúa en tiempo real para generar señales claras y accionables. Esto permite la supervisión simultánea de hasta 25 activos diferentes en varios marcos temporales, detectando en tiempo real los movimientos de mercado más importantes. Gracias a la función de alertas integrada, las notificaciones pueden enviarse por alerta, push o correo electrónico, asegurando que no vuelvas a perder oportunidades de trading. Instalado en un VPS de MetaTrader, SignalXpert funciona las 24 horas del día y proporciona una supervisión fiable de las señales. Ya sea que estés planificando entradas o salidas, SignalXpert te ofrece un soporte rápido y preciso, permitiéndote operar con confianza incluso en mercados volátiles.


Especificaciones

  • Integración fluida con RangeXpert - utiliza sus datos para analizar áreas y zonas del mercado en tiempo real.
  • Supervisión de hasta 25 activos simultáneamente - perfecto para análisis multi-activo y multi-timeframe.
  • Compatible con todos los mercados principales - Forex, divisas, metales, acciones e índices.
  • Detección de señales en tiempo real - identifica automáticamente rupturas, transiciones de rango y zonas de tendencia.
  • Notificaciones en tiempo real - por alerta, notificación push o email, directamente cuando aparezcan nuevas señales.
  • Compatible con MetaTrader VPS - funcionamiento continuo 24/7 sin interrupciones.
  • Sincronización automática con la volatilidad y la liquidez del mercado.
  • Marcos temporales ajustables - desde M1 hasta D1, según tu estrategia de trading.
  • Interfaz fácil de usar - estructura clara y manejo intuitivo sin necesidad de conocimientos de programación.
  • Filtros de alerta flexibles - elige qué señales quieres supervisar y activar.
  • Perfecta combinación con AutoXpert y DashXpert - para un sistema completo de análisis y trading.
  • Ideal para estrategias manuales y semi-automatizadas - admite diferentes estilos de trading.


Encuentra más herramientas GRATUITAS para tu trading:

https://mql5.com/es/users/steverosenstock/seller


NO OLVIDES DEJAR UNA RESEÑASi tienes preguntas o necesitas ayuda, únete a la conversación con nosotros.
¿Solicitudes? Escríbeme – SignalXpert se mantiene enfocado pero adaptable.

Filtro:
Tumelo Tshabalala
49
Tumelo Tshabalala 2025.11.22 11:28 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Steve Rosenstock
24583
Respuesta del desarrollador Steve Rosenstock 2025.11.22 17:37
Thank you for your review. The RangeXpert will soon be available in a new and improved version.
Respuesta al comentario